Bu pazar parmak yedirten lezzetleri ile Malatyalı bir ailenin nefis sofrasına konuk oluyoruz.







KİRAZ YAPRAĞINDAN EKŞİLİ KÖFTE

MALZEMELER

3 su bardağı yarma

1/2 kg. kadar kiraz yaprağı

1 kg. yoğurt

1/2 kg. kuru soğan

4-5 yemek kaşığı tereyağı

2 kaşık erik ekşisi

1 kaşık toz şeker

1 yemek kaşığı kef

2 kaşık un ve tuz

YAPILIŞI: Yarma, tuz-su ilavesiyle yoğrularak fazla sert olmayan bir hamur hazırlanır. Kiraz yapraklarının parlak tarafları dışa gelecek şekilde içlerine hamur konarak (uçları içe katlanmadan) kalem gibi sarılır. Bir tencereye muntazam olarak dizilir, ayıklanmış, yıkanmış, doğranmış kirazlar ara ara içlerine atılır. Üzerine bir tabak konarak (dağılmaması için) sıcak su ilave edilir. Tuz atılır, biraz pişirilir. Süzgece boşaltılarak süzülür, üzerine soğuk su gezdirilir. Başka bir tencereye alınır. Diğer tarafta un, şeker, kef, erik ekşisi bir tencerede karıştırılır, üzerine karıştıra karıştıra iki bardak suyla sulandırılmış yoğurt ilave edilir. Karıştırma işlemine devam edilerek ateşe konup kaynatılır. Kaynayan yoğurt, köftenin üzerine boşaltılır. Kapağı kapatılarak köfteler pişmeye bırakılır. Soğanlar küp şeklinde doğranır, tereyağında pembeleştirilerek hazırlanır. Köftenin suyu koyulaşıp pişince ateşten alınır. Servis tabağına boşaltılır, suyundan iki-üç kaşık soğanın içine konarak karıştırılır. Soğan, köftelerin üzerine gezdirilir. Sıcak veya ılık olarak servis yapılır.







ANALI KIZLI

MALZEMELER

2 su bardağı köftelik bulgur

2 adet soğan

250 gr. kuzu kıyması

1 su bardağı haşlanmış nohut

150 gr. tereyağı

3 yemek kaşığı biber salçası

2 tatlı kaşığı karabiber

2 tatlı kaşığı kimyon

1 lt. et suyu

Un

Tuz

YAPILIŞI: Köftelik bulgur bir kaba koyulup aynı miktarda sıcak su üstüne döküldükten sonra kabın kapağı kapatılıp bulgur soğuyuncaya kadar bekletilir. Bir tavada tereyağı ve kıyma kavrulur. Kavrulan karışıma bir yemek kaşığı salça, bir tatlı kaşığı karabiber, bir tatlı kaşığı kimyon ve tuz eklenilir, soğanlar kızarınca altı kapatılır. Diğer tarafta soğumuş, yumuşamış bulgura bir soğan rendelenip bir tatlı kaşığı salça, bir tatlı kaşığı karabiber, bir tatlı kaşığı kimyon ve tuz konulur. Ardından bu karışım yoğurulur. Un sararana kadar kavrulduktan sonra bir yemek kaşığı salça, tuz ve et suyu eklenir. Bir gece önceden ıslayıp yumuşayıncaya dek haşlanan nohutlar, hem iri, hem de küçük bulgur köfteleri; kaynadığı zaman et suyuna eklenir. Bulgur köfteleri suyun üstüne çıkana kadar kaynatılır.







KÖMBE

MALZEMELER

2 su bardağı buğday unu

2 su bardağı kepek unu

1 tatlı kaşığı yaş maya

Su

Tuz

Yarım paket tereyağı

3 yemek kaşığı un

Yarım kg. kavurma

1 adet yumurta sarısı

Çörek otu

YAPILIŞI: İki cins un karıştırılır, suda eritilmiş maya ve su eklenir. Kıvam alana kadar su eklenerek yoğrulur. Bir saat dinlendirilir. Hamur dört parçaya bölünür, küçük tepsi büyüklüğünde açılır, yağlanmış tepsiye yerleştirilir. Üzerine kavurmanın yarısı koyulur. Daha sonra kat kat kavurma ve hamur koyulur. Yumurta sarısı sürülür, çörek otu serpilir ve 45 dakika pişirilir.