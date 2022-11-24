İdilika'nın Mutfağı'nda bugün nefis çay saati lezzetleri var... Bugünlük benden bu kadar. Bana istediğiniz zaman idilikaninmutfagi@sabah.com.tr adresinden ulaşabilirsiniz.
TAHİNLİ CEVİZLİ KURABİYE
MALZEMELER
1 çay bardağı pudra şekeri
1 çay bardağı tahin
1 çay bardağı sıvı yağ
Yarım veya 1 çay bardağı ince çekilmiş ceviz
Aldığı kadar un
1 avuç kırılmış ceviz
YAPILIŞI: Kurabiyeye başlamadan önce fırınımızı açıyoruz. Un hariç bütün malzemeleri karıştırıyoruz. Unu ekliyoruz. Güzel kıvamlı hamur olduğunda şekil veriyoruz. Yağlı kağıt serilmiş tepsiye dizip 180 derece fırında hafif kızarana kadar pişiriyoruz.
KIYIR KIYIR POĞAÇA
MALZEMELER
1 çay bardağı zeytinyağı
125 gr. oda sıcaklığında tereyağı
2 adet yumurta (birinin sarısı dışı için)
1 su bardağı yoğurt
2 yemek kaşığı kaymak
1 yemek kaşığı toz mahlep
1 tatlı kaşığı şeker
1 tatlı kaşığı tuz
Maydanoz
Dereotu
Yeşil biber
1 kase Urfa peyniri
2 paket kabartma tozu
Aldığı kadar un
YAPILIŞI: Maydanoz, dereotu ve yeşil biberi minik minik doğruyoruz. Üzerine diğer tüm malzemeleri ilave edip hamuru yoğuruyoruz. Bezelere ayırıp üzerine yumurta sarısı sürüyoruz. Turbo ayarlı fırında 185 derecede pişiriyoruz.
MUZLU TARÇINLI TOPLAR
MALZEMELER
2 paket yulaflı bisküvi
2 adet muz
1 su bardağından 1 parmak eksik pudra şekeri
1 yemek kaşığı kakao
1 yemek kaşığı tarçın
1 su bardağı iri kıyılmış ceviz
SÜSLEMEK İÇİN:
Bitter çikolata
Hindistan cevizi
YAPILIŞI: Bisküvileri rondodan geçiriyoruz, üzerine diğer malzemeleri ekliyoruz. Muzları çatalla ezip karışımı güzelce yoğuruyoruz, buzdolabında 15 dakika dinlendiriyoruz. Kıvam alan harçtan bir parça alıp elle yuvarlıyoruz. Arzumuza göre çikolataya ya da tarçına buluyoruz. Buzdolabında biraz dinlendirdikten sonra servis ediyoruz.İdilika'nın Mutfağı'nda bugün nefis çay saati lezzetleri var... Bugünlük benden bu kadar. Bana istediğiniz zaman idilikaninmutfagi@sabah.com.tr adresinden ulaşabilirsiniz.