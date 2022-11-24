İdilika'nın Mutfağı'nda bugün nefis çay saati lezzetleri var... Bugünlük benden bu kadar. Bana istediğiniz zaman idilikaninmutfagi@sabah.com.tr adresinden ulaşabilirsiniz.







TAHİNLİ CEVİZLİ KURABİYE

MALZEMELER

1 çay bardağı pudra şekeri

1 çay bardağı tahin

1 çay bardağı sıvı yağ

Yarım veya 1 çay bardağı ince çekilmiş ceviz

Aldığı kadar un

1 avuç kırılmış ceviz

YAPILIŞI: Kurabiyeye başlamadan önce fırınımızı açıyoruz. Un hariç bütün malzemeleri karıştırıyoruz. Unu ekliyoruz. Güzel kıvamlı hamur olduğunda şekil veriyoruz. Yağlı kağıt serilmiş tepsiye dizip 180 derece fırında hafif kızarana kadar pişiriyoruz.







KIYIR KIYIR POĞAÇA

MALZEMELER

1 çay bardağı zeytinyağı

125 gr. oda sıcaklığında tereyağı

2 adet yumurta (birinin sarısı dışı için)

1 su bardağı yoğurt

2 yemek kaşığı kaymak

1 yemek kaşığı toz mahlep

1 tatlı kaşığı şeker

1 tatlı kaşığı tuz

Maydanoz

Dereotu

Yeşil biber

1 kase Urfa peyniri

2 paket kabartma tozu

Aldığı kadar un

YAPILIŞI: Maydanoz, dereotu ve yeşil biberi minik minik doğruyoruz. Üzerine diğer tüm malzemeleri ilave edip hamuru yoğuruyoruz. Bezelere ayırıp üzerine yumurta sarısı sürüyoruz. Turbo ayarlı fırında 185 derecede pişiriyoruz.







MUZLU TARÇINLI TOPLAR

MALZEMELER

2 paket yulaflı bisküvi

2 adet muz

1 su bardağından 1 parmak eksik pudra şekeri

1 yemek kaşığı kakao

1 yemek kaşığı tarçın

1 su bardağı iri kıyılmış ceviz

SÜSLEMEK İÇİN:

Bitter çikolata

Hindistan cevizi

YAPILIŞI: Bisküvileri rondodan geçiriyoruz, üzerine diğer malzemeleri ekliyoruz. Muzları çatalla ezip karışımı güzelce yoğuruyoruz, buzdolabında 15 dakika dinlendiriyoruz. Kıvam alan harçtan bir parça alıp elle yuvarlıyoruz. Arzumuza göre çikolataya ya da tarçına buluyoruz. Buzdolabında biraz dinlendirdikten sonra servis ediyoruz.İdilika'nın Mutfağı'nda bugün nefis çay saati lezzetleri var... Bugünlük benden bu kadar. Bana istediğiniz zaman idilikaninmutfagi@sabah.com.tr adresinden ulaşabilirsiniz.