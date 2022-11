Herkese merhabalar. İdilika'nın Mutfağı'nda bugün nefis bir bahar menüsü hazırladım, sucuk köfteyi hepinizin denemesini öneririm. Türk damak tadına en uygun lezzet bileşenlerinden birisi... Havalı sofralar hazırlamayı ön hazırlık gerektiren ve vakit alan bir şey gibi düşünüyoruz değil mi? Oysa ki aslında her şey mutfağınızda yeterli malzemelerin olup olmamasına bakıyor. Davet sofralarında çoğunlukla bir konsept belirleriz. Belirlediğimiz konsept; soframızdaki başlangıç, ara sıcak, salata, ana yemek ve tatlının nasıl bir formda olması gerektiğini belirler. Tüm gününüzü misafirlere yemek yaparak geçirmeyin. Bugünlük benden bu kadar. Mutlu sofralarda buluşabilmek dileği ile...



SOSLU ÇORBA



MALZEMELER

1 çay kaşığı hardal

1.5 çay bardağı haşlanmış buğday

7 adet taze soğan

1.5 yemek kaşığı margarin

7 yemek kaşığı yoğurt

2 yemek kaşığı un

1 adet domates

2 su bardağı et suyu

Tuz

Dereotu

Kuru nane

Kırmızı toz biber









YAPILIŞI: Haşlanmış buğdayı et suyu ile kaynatın. Yoğurdu çırpıp ilave edin. Orta ateşte pişirin. Unu soğuk su ile sulandırdıktan sonra tencereye, alıştırarak ilave edin. SOSU İÇİN: Ayrı bir tavada margarini kızdırın. Doğranmış taze soğan, rendelenmiş domates, dereotu, nane ve hardal ilave edin ve soğanlar ölene kadar kavurun. Çorbanın üzerine dökün, bir taşım kaynatın.



SUCUKAKİ



MALZEMELER

Yarım kg. kıyma

1 kangal sucuk

1 adet soğan

100 gr. ekmek içi

1 adet yumurta

Tuz

Karabiber

YAPILIŞI: Sucukları, minik minik doğrayın ve rondoda çekin. İçine kıyma, soğan ve baharatları ekleyerek robotta çekmeye devam edin. En son ekmek ilavesiyle yoğurun ve şekil verin. Teflon tavada arkalı önlü pişirin. Tahinli patlıcan ezme üzerinde servis edin.



PÜF NOKTASI

Kangal sucuk yoksa o halde kırmızı biber, kimyon, karabiber, yenibahar, zencefil tozu, tarçın, zerdeçal, karanfil, tuz, sarımsak tozu gibi baharatlarla siz de sucuk tadını yakalayabilirsiniz.



ANANASLI PUDİNG



MALZEMELER

3 su bardağı süt

4 dilim taze ananas

1.5 yemek kaşığı pirinç unu

2 yemek kaşığı nişasta

3 yemek kaşığı toz şeker

1 paket vanilya

2 yemek kaşığı Hindistan cevizi rendesi

YAPILIŞI: Ananasları rondoda püre haline getirin. Derin bir tencerenin içine nişasta, un ve şekeri ekleyip karıştırın. Sütü bu karışımın içine azar azar ekleyin. Tencereyi ocağın üstüne alıp kıvam alana dek pişirmeye devam edin. Püre haline getirdiğiniz ananası ilave edin. Karıştırmaya devam edin. Kıvam aldığı an altını kapatın, içine vanilya ve Hindistan cevizi rendesini ilave ederek karıştırın. Kuplara bölüştürün. Dolapta bir süre dinlendirdikten sonra servis edebilirsiniz.