Herkese merhabalar. İdilika'nın Mutfağı'nda bugün vazgeçilmez kış lezzeti salebe yer veriyorum. Orkidegillerden olan salep bitkisinden elde edilen toz salep, soğuk sonbahar ve kış günlerinin asla karşı konulamayan içeceği... Bugünlük benden bu kadar. Bana istediğiniz zaman idilikaninmutfagi@sabah.com.tr adresinden ulaşabilirsiniz. Mutlu sofralarda buluşabilmek dileği ile...







ZENCEFİLLİ SALEP

MALZEMELER

1 lt. süt

1 yemek kaşığı toz şeker

1 tatlı kaşığı saf toz salep

Zencefil tozu

YAPILIŞI: Toz şeker ve salep topaklanmaması için karıştırılır. Süt bir tencerede kaynatılır. Altı kısıldıktan sonra şeker ve salep karışımı yavaş yavaş ilave edilir, sürekli olarak çırpma teli ile çırpılır. Köpük oluşmaya başladığında yavaş yavaş servise hazır hale gelir.







SALEPLİ SÜTLÜ TATLI

MALZEMELER

1 lt. süt

1 su bardağı un

2 yemek kaşığı nişasta

1 yemek kaşığı salep

6 yemek kaşığı toz şeker

100 gr. tereyağı

1 paket vanilya

YAPILIŞI: Süt, nişasta, şeker, un ve salebi karıştırın. Orta ateşte kaynama noktasına gelip koyulaşana kadar pişirin. Altını kapattıktan sonra tereyağı ve vanilyayı ekleyin. Kaselere paylaştırıp buzdolabında iki saat dinlendirin. Tarçın ile servis edin.







SALEPLİ KEK

MALZEMELER

KEK İÇİN:

3 adet yumurta

1 su bardağı süt

1 su bardağı sıvı yağ

1.5 su bardağı toz şeker

1 paket kabartma tozu

1 çay bardağı damla çikolata

1 yemek kaşığı tarçın

1 su bardağı çekilmiş badem ya da fındık

Koyu kıvamlı bir kek hamuru olacak miktarda un

SOS İÇİN:

1 su bardağı süt

1 yemek kaşığı salep

1 yemek kaşığı toz şeker

1/2 su bardağı dövülmüş badem ya da fındık

YAPILIŞI: Yumurta, süt, şeker ve yağı çırpın. Kuru malzemelerin hepsini eleyin. Tüm malzemeyi karıştırıp damla çikolata ve dövülmüş bademi ekleyin. Tahta kaşık ile karıştırın. Önceden ısıtılmış 170 derecelik fırında pişirin. Sos için; salep, süt ve şekeri pişirin. Kek fırından çıktıktan sonra sıcak salep sosunu üzerine gezdirin. Dövülmüş fındık ya da badem ile süsleyin.