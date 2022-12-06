Portakal meyvesinin o hoş lezzet ve rayihası yemeklere o kadar güzel bir tat veriyor ki, mutlaka denemelisiniz.



PORTAKALLI TAVUK



MALZEMELER

6 adet tavuk butu veya kemiksiz but

1 adet portakal

1 adet soğan

2 adet orta boy patates

1 yemek kaşığı süzme bal

1 yemek kaşığı limon suyu

Tuz

Karabiber







YAPILIŞI: Dikdörtgen cam fırın kabı içerisine; kabukları soyulup elma dilimi şeklinde doğradığınız patatesleri sıralayıp, üzerine jülyen şeklinde doğranmış soğanları yayınız. Portakalı kabuklarıyla beraber yuvarlak doğrayıp, soğanların üzerine sıralayınız. Tavuk butlarını karabiber ve tuzla tatlandırıp, sıralayınız. Limon suyu ile balı karıştırıp, tavuk butlarının üzerine sürünüz. Bu sos, tavuğun lezzetli ve güzel kızarmasını sağlayacaktır. 200 derecelik alt-üst konumdaki fırında, yaklaşık 1 saat pişiriniz. Üzeri hemen kızarırsa, kabın üzerine yağlı kağıt kapatıp pişirmeye devam ediniz. Servis esnasında, tavuğun üzerine kapta oluşan sostan birkaç kaşık ekleyiniz.



ZEYTİNYAĞLI PORTAKALLI YER ELMASI



MALZEMELER

2 tane soğan

3-4 diş sarımsak

Zeytinyağı

2 tane portakal

1 tane limon (içine)

1/2 (yarım) limon (yer elmalarını soyduktan sonra içine koyacağınız suyun içine sıkmak için)

1 çay kaşığı tuz

1 çay kaşığı şeker

YAPILIŞI: Yer elmalarının kabukları soyulur. Derin bir kabın içine yarım limon suyu sıkılır. Soyulan yer elmaları içine atılır. Soğanlar yarım ay şeklinde doğranır. Sarımsaklar ile birlikte zeytinyağı koyduğumuz tavada kavrulur. Yer elmaları da elma dilimleri gibi dilimlenir. Çok ince doğramanıza gerek yok. Biraz daha kavrulur. 2 portakal suyu, 1 limon suyu sıkılır üzerine. Önce hızlı sonra yavaş ateşte 7 dakika kadar pişirilir.



PORTAKAL AROMALI TAVUK SUYU ÇORBA



MALZEMELER

1 adet yeşil köy biberi

1 adet rendelenmiş havuç

1 adet kırmızı kapya biber

1 adet haşlanmış tavuk göğsü

1 adet portakalın suyu

3 su bardağı tavuk suyu

Tuz

Karabiber

MEYANESİ İÇİN:

1 adet yumurta sarısı

1 yemek kaşığı un

Yarım limon suyu

YAPILIŞI: Öncelikle tüm çorba malzemesini tencereye aktarın ve kaynatın. Ayrı bir kapta meyane malzemesini çırpın. Çorbanın suyundan bir kepçe alıp ılınması için meyaneyle karıştırın, yavaş yavaş çorbaya ilave edin.