Herkese merhaba. 2022 senesinin son haftasına girmiş bulunmaktayız. Büyük ihtimalle hepiniz sevdiklerinizle bir araya gelecek ve geçtiğimiz senenin muhasebesini yapacak, yeni gelen sene için dileklerinizi sıralayacaksınız. Yeni seneden en büyük dileğim; dünyadaki tüm savaşların son bulması, çocukların bu dünyada annesiz-babasız kalmaması, ülkemizin refah içinde yaşaması, devletimizin bekasının devamı ve halkımızın gücünü kaybetmemesidir. Mutfaklarımızda bereket, sofralarımızda birlik-beraberlik içinde bir arada olmamızı da yürekten diliyorum.

Yılbaşı sofrasında olmazsa olmaz tek lezzet tabii ki hindi. Aslında senenin her zamanında ulaşabileceğimiz hindi eti, yeni yıl gelince daha sık rastladığımız bir gıda haline geliyor. Bütün hindi satışı özellikle bu zamanlarda artış gösteriyor. Senenin son gününde adı çok anılan; özenle marine edilip, fırında saatlerce pişirilen hindinin, sofraya geldiğinde yarattığı o ihtişamlı görünüm için bir yıl beklenir doğrusu!

Eğer daha önce hiç hindi pişirmediyseniz, tavuk etinden çok daha zor pişirildiğini, aynı lezzete ulaşamadığını düşünebilirsiniz. Sadece bu sebeple yılbaşında hindi pişirme fikrine soğuk bakıyorsanız, tüm ön yargılarınızı yıkacak ipuçlarını ustasından aldım.

'Hindi eti nasıl pişirilir, nasıl marine edilir, etinin yumuşak olması için ne yapılır?' gibi... Hindinin yanına da gravy sos tarifi veriyorum. Mutlu sofralarda buluşabilmek dileği ile...







GRAVY SOS



MALZEMELER

1 tatlı kaşığı un

1 tatlı kaşığı tereyağı

150-200 ml. et suyu

2 çorba kaşığı soya sosu

1 çorba kaşığı krema

1 çay kaşığı karabiber

YAPILIŞI: Tereyağını eritip unu kavurarak başlıyoruz. Açık kahveregi bir renk alınca, et suyunu ilave edip karıştırmaya devam ediyoruz. Diğer malzemeleri de ekleyip karıştırarak pişiriyoruz.



HİNDİNİN SALAMURA İŞLEMİ



MALZEMELER

2 lt. su

1.5 çay bardağı tuz

8 yemek kaşığı esmer şeker

2 adet limon

2 mandalina

8 diş sarımsak

2 adet chilli biberi

2 adet çubuk tarçın

3 dal taze biberiye

2 adet defne yaprağı







PİŞİRMEK İÇİN:

200 gr. oda sıcaklığında tereyağı

2 adet limon kabuğu rendesi

2 adet limonun suyu

6 diş sarımsak

Zeytinyağı

Tuz

Karabiber

DOLDURMAK İÇİN:

Ortadan ikiye bölünmüş kuru soğan

Limon

Defne yaprağı

YAPILIŞI: Kaynayan suyun içine tuz, şeker, limon kabuğu rendesi ile limonun suyu, mandalina kabuğu rendesi ile suyunu ve diğer tüm malzemeyi ekliyoruz. Kaynattıktan sonra soğutuyoruz. Salamura sosunu bir kovaya döküp, temizlenmiş bütün hindiyi içine daldırıyoruz. 24 saat bekledikten sonra yıkıyoruz ve pişirmeye hazır hale getiriyoruz.

Temizlenmiş hindinin içini kuru soğan, limon ve bir adet defne yaprağı ile dolduruyoruz. Pişirmek içinse tereyağını çeşnilendirip, hindi eti ile derisi arasındaki katmana masaj yaparak her tarafına gelecek şekilde iyice yayıyoruz. Diğer yandan pişerken derisinin yanmaması için, tereyağını çeşnilendirdiğimiz karışımdan aynı ölçüde hazırlıyoruz ve eritiyoruz. Bir tane gazlı bezi bu sosa iyice buladıktan sonra hindinin etrafını gazlı bezle örtüyoruz.

Önceden ısıtılmış 180 derecelik fırında iki saat pişirdikten sonra gazlı bezi çıkartıyoruz ve folyo ile kaplayıp bir saat daha pişiriyoruz. Bu arada yarım saatte bir hindiyi çıkartıp tepside biriken sosu üzerine döküyoruz ve hep yumuşak kalmasını sağlıyoruz.