Kaymak, sütün yağının yoğunlaştırılması ile elde edilen bir kremadır. Türk mutfağının geleneksel lezzetlerinden biri olan kaymak, birçok yemeğin ve tatlının yanında keyifle tüketilmektedir. Lezzetli ve sağlıklı kaymak çeşitlerini kahvaltılarda afiyetle tüketebileceğiniz gibi tatlılarınızın yanında da keyifle tüketebilirsiniz. Geleneksel Afyon kaymağı, özellikle ekmek kadayıfının yanına yakışan bir lezzettir. Lezzetli kaymak ürünlerini ekmek kadayıfının yanı sıra irmik tatlısının yanında da servis edebilirsiniz.



KAHVALTILARIN VAZGEÇİLMEZİ

Türkiye, hayvancılık sektörünün gelişmiş olması sebebiyle süt ürünleri konusunda da büyük bir çeşitliliğe sahiptir. Lezzetli bir süt ürünü olan kaymak da Türk mutfağının sevilen kremalarından biridir. Yoğun süt aromasının yanı sıra oldukça besleyici ve doyurucu bir gıda maddesi olan kaymak hakkında merak ettiğiniz her şeyi yazımızın devamında görebilirsiniz. İnek, koyun, keçi ve manda sütlerinden üretilen kaymak çeşitleri arasından en çok tercih edileni ise manda sütünden üretilen kaymaktır. 'Kaymak hangi yöreye aittir' merak ediyorsanız sorunun cevabını vererek sizleri aydınlatalım. Afyonkarahisar ve çevresinde üretilen kaymak ürünleri, sıklıkla tercih edilmektedir.









Türk mutfağının geleneksel lezzetlerinden biri olan kaymak ürünlerinin üretim serüveni, sütün üzeri kaymak tutuncaya kadar pişirilmesi ile başlamaktadır. Ardından üzeri kaymak tutan süt, ateşten alınarak biraz dinlendikten sonra buzdolabına koyarak bir gün dinlendirilmektedir. Bir gün sonra sütün üzerinde oluşan kaymağı alarak keyifle tüketebilirsiniz. Günümüzde yaşam şartları sebebiyle gıda markaları tarafından üretilen ev yapımı tadında kaymak ürünleri popüler hale gelmiştir. Hazır kaymak ürünlerini tüketirken satın alacağınız kaymak ürününün kaliteli gıda markaları tarafından hijyenik koşullarda üretilmiş olmasına dikkat etmenizde yarar var. Kaymak ürünlerini satın alırken dikkat etmeniz gereken diğer bir noktada satın almayı düşündüğünüz kaymak ürününün içeriğinde katkı maddesi bulundurmaması olmalıdır.







FAYDALARI NELERDİR?

LEZZETİ ile meşhur geleneksel bir süt ürünü olan kaymak, lezzetinin yanı sıra zengin besin içeriği sayesinde insan vücudu için de sayısız fayda barındırıyor. Güçlü bir enerji kaynağı olan kaymağın insan sağlığına faydalarını sizler için araştırdık ve derledik. Vücutta oluşan şişkinliğin giderilmesini sağlayan kaymağı vücudunuzda şişkinliğin oluştuğu bölgeye krem gibi sürmeniz halinde bir süre sonra şişkinliğin giderildiğini göreceksiniz. Cilt sağlığı için oldukça önemli olan kaymak, düzenli tüketildiği takdirde cildinizin daha sağlıklı ve parlak bir görünüme kavuşmasını sağlayacaktır. Kaymak özellikle diş çıkaran çocuklar tarafından tüketildiğinde daha kolay ve hızlı diş çıkarmasınayardımcı oluyor. Mide ve sindirim sistemini düzenleyici bir gıda olan süt kaymağı, bal ile karıştırılıp tüketildiğinde gıdaların hazmedilmesine katkı sağlamaktadır.Vücuda zararlı bakteriler ile savaşan kaymak, düzenli tüketildiğinde bağışıklık sisteminin güçlenmesini sağlamaktadır. Kaymak ürünleri, güçlü bir balgam söktürücüdür. Vücudunuzda yara bulunuyorsa kaymağı bal ile karıştırıp yaranın bulunduğu bölgeye sürmeniz halinde yaralarınızın kısa sürede iyileşmesini sağlayabilirsiniz.



EV YAPIMI KAYMAK

YARIM lt tam yağlı manda sütü 3 yemek kaşığı ev tereyağı (ev tereyağı veya köy tereyağı çünkü ev tereyağı kaymaktan yapılıyor.) Köy sütü veya manda sütü bulamayanlar tam yağlı hazır süt kullanabilir. Ama ne kadar tam yağlı yazsa da yağı azaltılmış olduğu için içine krema eklemek zorunda kalabilirsiniz. Sütü Bir taşım kaynatın ve tereyağı ekleyin karıştırmaya devam edin. Bu karışımı sıcak sıcak borcama dökün. Derin bir tencereye bolca su ekleyin. Borcamı bu tencerenin üzerine yerleştirin. Terletme ve demleme yöntemi ile kaymak yapılır. Sütün yağ oranını yeteri kadar artırıp kaymak tutmasını bekleyeceğiz. Tencerede ki su kaynamaya başlayınca altını kısın en az 10 saat kısık ateşte kaynatarak bu şekilde tencere üzerinde borcamı demlemeye bırakın. Süt demlendikçe yağı kaymak tutacaktır. Normalde süt tamamen kaymak tutana kadar suyu kaynatmalısınız. Kaymak üstüne kaymak oluşturur böylece çok kalın tabaka kaymak elde edilir, ama bu çok sabır ister. 15 belki 20 saat. Dediğim gibi çok zaman isteyen bir süreç. 10-12 saatin sonunda büyük ölçüde bir kaymak tabakası elde edersiniz. Borcamı tencere üzerinden alıp sarsmadan ılımasını bekleyin. Ilıyınca borcam üzerini streç ile kapatıp buzdolabında 2 gün hiç dokunmadan bekletin. 2 gün sonra borcamdaki kaymağı yorgan iğnesi veya kürdan yardımıyla bir kenarından ayırın. Kaymağı camdan kesince borcamı bir kaba hafifçe eğip kalan sütlerin kaba süzülmesini bekleyin. Kaymak kalan borcamın üzerine yağlı kağıt kapatıp ters çevirin. Yağlı kağıt ve streç film yardımıyla rulo halinde sarıp dilimleyerek tüketebilirsiniz. Artan dilimleri buzlukta saklayıp daha sonra servis edebilirsiniz. Demlendikçe daha yoğun ve kalın kaymak tabakası oluştuğunu görebilirsiniz. Tabi ne kadar uzun süre tencere üzerinde kalırsa o kadar kalın tabaka oluşuyor.