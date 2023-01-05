Akşama ne pişirsem sorunu hepimizin ortak handikapı. Hem farklı, hem de lezzetli bir menü hazırlamayı kim istemez ki? İşte size bayılacağınız üç tarif. Bakalım beğenecek misiniz? Bugünlük benden bu kadar. Bana istediğiniz zaman idilikaninmutfagi@sabah.com.tr adresinden ulaşabilirsiniz.



PAZI ÇORBASI



MALZEMELER

1 kg. pazı

3 adet orta boy soğan

1 çorba kaşığı yağ

2 kahve fincanı un

2.5 litre et suyu

Yarım yemek kaşığı tuz

300 ml. süt







YAPILIŞI: Pazıların yapraklarını yıkıyoruz, beş dakika haşlayıp süzüyoruz. Piyazlık doğranmış soğanı yağda dört-beş dakika kavuruyoruz, unu ekleyerek kavurmaya devam ediyoruz. Tuzu ve et suyunu ilave edip orta ateşte pişiriyoruz. Pazıları ekleyip bir-iki dakika daha pişirdikten sonra süt ilave ediyoruz. Blender'dan geçirip servis ediyoruz.



SOSLU TAVUK



MALZEMELER

4 dilim kemiksiz tavuk kalça

MARİNE İÇİN:

Sızma zeytinyağı

2 diş sarımsak

3-4 dal taze kekik

Karabiber

SOS İÇİN:

1 yemek kaşığı tereyağı

1 yemek kaşığı un

1–2 su bardağı süt

1 tatlı kaşığı teriyaki sos

1-2 yemek kaşığı zeytinyağı

Tuz

Karabiber

Taze kekik

YAPILIŞI: Marine için verilmiş malzemeleri karıştırıyoruz, tavukları 20 dakika marine ediyoruz. Bir tavada tereyağı ve unu kavuruyoruz, süt ilave ediyoruz.Teriyaki sos ekliyoruz. En son taze kekik ile lezzetlendiriyoruz. Marine ettiğimiz tavukları yüksek ateşte mühürleyerek pişiriyoruz, üzerine sos dökerek servis ediyoruz.



VİŞNELİ TOPLAR



MALZEMELER

1 kase dondurulmuş vişne

1 paket petibör bisküvi

1 tatlı kaşığı tarçın

1 su bardağı dövülmüş fındık

SOSU İÇİN:

2 yemek kaşığı kakao

1 yemek kaşığı nişasta

1 çay bardağı toz şeker

1 su bardağı su

1 su bardağı süt

70 gr. bitter çikolata

YAPILIŞI: Vişneleri eziyoruz ve suyunu iyice sıkıyoruz. Bisküvileri ufalıyoruz ve tüm malzemeyi bir kapta yoğuruyoruz. Harçtan elimizle minik toplar yapıyoruz. Sosu için; kakao, nişasta ve toz şekeri, içine yavaş yavaş su ekleyerek çırpıyoruz. Ocağın üzerine koyup yavaş yavaş süt ilave ediyoruz. Kırılmış bitter çikolatayı ekleyip erimesini sağlıyoruz. Soğuyunca topların üzerine sosu dökerek servis ediyoruz.