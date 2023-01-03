Herkese merhaba. İdilika'nın Mutfağı'nda bugün Azeri yemekleri var.

Bu yemek kültüründe etin önemi çok büyük. Yemeklerde ve dolmalarda parça kuzu eti kullanılıyor. Ayrıca Azeriler'in pilavlarına hayran kaldığımı söyleyebilirim. Hem bu kadar tereyağın bulunduğu, hem bu kadar hafif bir pilav nasıl olabilir diye düşünmekten kendimi alamadım.

Azerbaycan mutfağının en önemli özelliği, çeşit zenginliği imiş. Bu zenginlik, bölgeyi gezmiş çeşitli gezginlerin tespitleriyle belgelenmiştir.

Bütün yıl boyunca taze sebze ve meyvenin bulunması, bunların tek başına ya da başka doğal besinlerle birlikte uyumlu bir biçimde kullanılması Azerbaycan mutfağının zenginliğini yaratmıştır.



AZERİ AŞI



MALZEMELER

1.5 kg. yasmin pirinci

750 gr. tereyağı

1 çay kaşığı safran

Tuz

SERVİS İÇİN:

3 yemek kaşığı beyaz kuru üzüm

3 yemek kaşığı kuru kara üzüm







YAPILIŞI: Yasmin pirincini bol tuzlu suda haşlıyoruz. Diriliğini kaybetmeyecek şekilde süzüyoruz. Tereyağını eritiyoruz. Bir tencereye bir miktar tereyağı koyuyoruz üzerine pirincin bir kısmı, tekrar tereyağı, pirinç şeklinde kat kat diziyoruz. Aralara eser miktarda safranı paylaştırıyoruz. En üstüne bir kapak kapatıyoruz ancak kapağın etrafını bir bezle sarıyoruz ve ocağı mum ateşine getiriyoruz, pilavı demlendiriyoruz.



PAYIZ SALATASI



MALZEMELER

4-5 adet patates

5 adet yumurta

5 adet havuç

1 demet taze soğan

1 demet dereotu

1 demet maydanoz

250 gr. mantar

2 adet kuru soğan

SOSU İÇİN:

1 kase mayonez

1 küçük paket kaymak

SÜSLEMEK İÇİN:

1 küçük konserve haşlanmış mısır

YAPILIŞI: Haşlanmış patates, havuç ve yumurtaları rendeliyoruz. Yeşillikleri ince ince doğruyoruz. Mantarları sote ediyoruz. Kuru soğanları piyazlık doğruyoruz, mantarla birlikte sote ediyoruz. Mayonezle kaymağı karıştırıp tadını hafifletiyoruz. Bir servis kasesinin içine streç film geriyoruz ve mayonezin bir kısmını her tarafına yayıyoruz. Sonra sırasıyla patates, havuç, yumurta, soğanlı mantar sote ve yeşillikleri diziyoruz, tekrar mayonezin bir kısmını sürüyoruz ve tekrar devam ediyoruz. En son mayonezin tamamını döküp her tarafını sıvıyoruz. Kaseyi bir tabağa ters çevirip mısırla süslüyoruz.



AŞKARASI



MALZEMELER

1.5 kg. kuşbaşından daha iri doğranmış kuzu eti

10 adet soğan

1 kase haşlanıp soyulmuş kestane

1 kase kuru kayısı

1 kase kuru erik

1 çay kaşığı köri baharatı

Tuz

250 gr. tereyağı

YAPILIŞI: Kuzu etini haşlıyoruz. Ayrı bir yerde tereyağını eritiyoruz ve soğanları karamelize ediyoruz. İyice karamel rengi alan soğanların üzerine haşladığımız etleri koyuyoruz ve kavurmaya devam ediyoruz. Suda beklemiş kuru kayısı ve kuru erikleri ilave ediyoruz. Haşlanmış kestaneleri ilave ediyoruz. Tuz ve köri ekleyip biraz da etin haşlama suyundan döküyoruz, kısık ateşte pişiriyoruz.