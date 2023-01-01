İdilika’nın Mutfağı, bugün sıkı sıkı giyindi, kollarını sıvadı ve içimizi ısıtacak içecek tarifleri hazırladı. Kış boyunca bol bol tüketebileceğiniz kış mevsiminin en meşhur içecekleri bence bunlar...

EV YAPIMI VİTAMİN ÇAYI

MALZEMELER

Birer adet elma, portakal, ayva, limon ve armut

4 adet karanfil

1 çubuk tarçın







1 tutam ıhlamur ve ada çayı

1 avuç taze nane yaprağı

Tarçın

YAPILIŞI: Meyveleri doğrayıp 1.5 litre su ile birlikte kaynatıyoruz. Kaynamaya başladıktan sonra çubuk tarçın, ıhlamur ve ada çayı ilave ediyoruz. Beş dakika daha kaynatıp altını kapatıyoruz. Nane yapraklarını ilave ediyoruz ve portakal dilimleri ile servis ediyoruz.







EV YAPIMI ZENCEFİLLİ BOZA

MALZEMELER

500 gr. pilavlık bulgur

1 çay bardağı pirinç

Su

Şeker

Tarçın

Zencefil

YAPILIŞI: Bulgur ve pirinci bulgurlar eriyinceye kadar karıştırıyoruz. El blenderı ile ezdikten sonra tülbent ya da süzgeçten geçiriyoruz. İçine mayalık boza ekledikten sonra tarçın, zencefil ve şeker de ilave edip buzdolabında saklıyoruz. Leblebi ile servis ediyoruz. Mayalık boza bulamazsanız, 2 çay kaşığı kuru mayayı su ile eritip ilave edebilirsiniz.







BADEMLİ SICAK ÇİKOLATA

MALZEMELER

4 su bardağı badem sütü

1 adet çubuk tarçın

2 adet bütün karanfil

115 gr. bitter çikolata

2-3 damla badem esansı

YAPILIŞI: Sütü baharatlarla birlikte kaynama noktasına kadar ısıtıyoruz. Çikolatayı ekleyip devamlı karıştırıp, eritiyoruz. Karışımı blendera aktarıyoruz. Badem esansını ilave edip 30 saniye, köpürene kadar yüksek hızda çalıştırıyoruz. Önceden ısıtılmış ısıya dayanıklı servis bardaklarına beklemeden paylaştırıyoruz. İsteğe göre üzerine krema sıkıp servis ediyoruz.







KESTANELİ SÜTLÜ KAHVE

MALZEMELER

1.5 su bardağı süt

Yarım su bardağından bir parmak kestane püresi

1 tepeleme tatlı kaşığı şeker

1 tatlı kaşığı tepeleme granül kahve

1 çimdik toz karabiber

1 çimdik muskat rendesi

1 çimdik toz tarçın

2 adet karanfil

1 çimdik toz zencefil

YAPILIŞI: Kestane püresini 1 kase kestaneyi ve yarım çay bardağı su ile kısık ateşte çok ama çok iyi haşlayıp blenderdan geçiriyoruz. Buzdolabında muhafaza ediyoruz. Süt, şeker ve kestane püresini küçük bir sos tenceresine alıyoruz. Altını orta hararette açıp kaynamaya başlayıncaya kadar karıştırarak pişiriyoruz. Kaynamaya başlayınca ocaktan alıp kahvesini ve baharatlarını ekleyip iyice karıştırıyoruz. Karışımı blenderdan geçirerek servise hazır hale getiriyoruz. Servis yaparken isteğe bağlı olarak kahvenizin üzerini çırpılmış krema veya tarçın ile süsleyebilisiniz.







ZERDEÇALLI SALEP

MALZEMELER

1 litre süt

1 yemek kaşığı toz şeker

1 tatlı kaşığı saf toz salep

Zerdeçal

YAPILIŞI: Toz şeker ile salebi topaklanmaması için karıştırıyoruz. Sütü bir tencerede kaynatıyoruz. Kaynayınca altını kısıp salep, zerdeçal ve şeker karışımını yavaş yavaş ilave ediyoruz. Bir çırpma teli ile sürekli çırparak köpük olmasını sağlıyoruz ve köpükler oluştukça kıvam almaya başladığını görüyoruz. Servis ediyoruz.







MEYVELİ HATMİ ÇİÇEKLİ ADA ÇAYI

MALZEMELER

1 adet ayva

1 çubuk tarçın

2 tutam hatmi çiçeği

2 karanfil

3 su bardağı su

1 avuç adaçayı

YAPILIŞI: Ayvaları yıkayıp kabuklarını soymadan ve çekirdeklerini çıkarmadan iri parçalar halinde doğrayıp bir tencereye alıyoruz. Tarçın, hatmi çiçeği ve karanfili ekliyoruz. Üzerine suyu ilave edip kaynatıyoruz. Ayvaların kokusu çıkmaya başlayınca ada çayını ilave edip kısık ateşte 7-8 dakika daha kaynatıyoruz. Bal ile tatlandırarak servis ediyoruz.