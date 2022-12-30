Yılbaşı sofrasına uygun meyveli pilavlar hazırladım bugün. Hepsi o kadar lezzetli oldu ki hangisini o akşam sofraya getireyim şaşırdım...



KAYISILI BADEMLİ PİLAV



MALZEMELER

2 su bardağı baldo pirinç

3 su bardağı sıcak su

30 gr. tereyağı

Yarım su bardağı doğranmış kayısı

Yarım su bardağı soyulmuş iç badem

1 çay kaşığı tarçın

Tuz







YAPILIŞI: Pirinci yıkayıp 10 dakika sıcak suda bekletin. Tereyağını eritip bademleri kavurun. Pirinci süzüp ekleyin birkaç dakika kavurun. Doğranmış kayısılar, tarçın, tuz ve sıcak suyu ilave edip kısık ateşte pişirin. 10 dakika demlendirip servis yapın.



VİŞNELİ PİLAV



MALZEMELER

Tuz

1 yemek kaşığı dolmalık fıstık

1 tatlı kaşığı ayçiçeği yağı

2 yemek kaşığı toz şeker

2,5 su bardağı su

150 gram tereyağı

300 gram kuşbaşı et

500 gram vişne

1 adet soğan

2 su bardağı baldo pirinç

YAPILIŞI: Yarım yemek kaşığı toz şeker, tuz ve kalan tereyağını bir tavada eritin. Karışım eridikten sonra 2 bardak su ilave edin. Pirinçleri yeteri kadar yıkadıktan sonra, suyun kaynaması ile birlikte tencereye koyulun. Kısık ateşte 20 dakika boyunca pişirin. Pilav yeteri kadar demlendikten sonra kek kalıbına alarak ortalarına eti yerleştirin. Vişneleri çekirdeklerinden ayırarak, üzerine şeker ilave edin. Ocakta bir-iki dakika pişirip pilavın üzerine yerleştirin. Fıstıkları ayçiçeği yağında kavurun. Son olarak onları da pilava ilave edin.



KESTANELİ PİLAV



MALZEMELER

3 yemek kaşığı tereyağı

2 soğan

4 yemek kaşığı dolmalık fıstık

1 paket kuş üzümğ

2 su bardağı yasemin pirinci

4 küp şeker

2 tatlı kaşığı tuz

Üzerine 2.5 su bardağı kaynar su

Yemek kaşığının ucuyla karabiber çeyrek gibi

2 çay kaşığı ile tarçın

1.5-2 yemek kaşığı yenibahar

YAPILIŞI: Soğanı doğrayıp tereyağında kavuruyoruz. İçine dolmalık fıstık, iç badem, kuş üzümü ve önceden pişmiş kestaneleri ekleyip sotelemeye devam ediyoruz. Üzerine suda bekletip yıkadığımız pirinçleri ekliyoruz. Tuz ilave ediyoruz. 2.5 su bardağı kaynar su ile kısık ateşte demliyoruz. Demlenince üzerine yenibahar, karabiber ve tarçın ekleyip karıştırıyoruz. İsterseniz en son servis ederken maydanoz ve dereotu da ekleyebilirsiniz.