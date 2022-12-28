Sizlere yeni yıl ruhunu hissettiren, yılbaşı akşamı sofranızı güzelleştirebilecek nefis lezzetler hazırladım. Ben pişirirken çok eğlendim. Siz de tam zamanı iken mutlaka deneyin, evinizi saran mis gibi kokunun tadına varın.



YILBAŞI KEKİ



MALZEMELER

3 adet yumurta

1.5 su bardağından biraz az toz şeker, esmer şeker karışımı

1 su bardağından 2 parmak eksik sıvı tereyağ

1 su bardağı meyve şekerlemesi

1 çay bardağı kuru üzüm

1 çay bardağı kuş üzümü

1 çay bardağı vişne kurusu

1 adet portakal suyu

1 çay bardağı damla çikolata

5 adet kuru kayısı (Minik doğranmış)

1 çay kaşığı tarçın

1 çay kaşığı karanfil tozu

1 paket kabartma tozu

Çay kaşığı ucuyla karbonat

2 su bardağı elenmiş un







YAPILIŞI: Bir cam kasede portakal suyunu sıkıp meyve şekerlemelerini, üzümleri, vişne kurusunu içine atarak 15 dakika bekletiyoruz. Yumurtalarla şekeri 5 dakika çırpıyoruz. Yağı ekleyerek 2 dakika daha çırpıyoruz. Tüm toz malzemeleri eleyerek ilave ediyoruz, tekrar düşük derecede çırpıyoruz. Portakal suyunda beklettiğimiz malzemeleri iyice süzüp, diğer meyveleri ilave ederek karıştırıyoruz. İstediğiniz kalıbın tabanına yumuşak tereyağı sürüyoruz. Bu karışımı kalıba döküyoruz. 170 derece ılıtılmış fırında 50-55 dakika arası pişiriyoruz.



FISTIKLI MAGNOLİA



MALZEMELER

1 litre süt

2 yemek kaşığı mısır nişastası

3 yemek kaşığı un

1 su bardağı şeker

1 paket vanilya

3 yemek kaşığı Antep fıstığı

1 çorba kaşığı tereyağı

YAPILIŞI: Fıstık hariç tüm malzemeyi karıştırıp, pişiriyoruz. Ocaktan alınca henüz sıcakken fıstık ve tereyağı ekleyip mikserle 10 dakika çırpıyoruz.



MAGMA KEK



MALZEMELER

KEK İÇİN:

3 yumurta

1 su bardağı şeker

1/2 su bardağı sıvı yağ

1 su bardağı süt

2 su bardağı un

3 yemek kaşığı kakao

1 paket kabartma tozu

1 paket vanilya

KREMASI İÇİN:

4 su bardağı süt

1 su bardağı şeker

2 yemek kaşığı nişasta

1 yemek kaşığı un

1 paket vanilya

1 yemek kaşığı tereyağı

1 portakal kabuğu rendesi

YAPILIŞI: Kreması için tereyağı ve vanilya hariç tüm malzemeyi tencereye alıp sürekli karıştırarak kaynatıyoruz. Ocaktan alınca vanilya ve tereyağını ekleyip ılımaya bırakıyoruz. Kek malzemelerini çırpıp yağladığımız 24-26 santimlik yuvarlak kalıbımıza döküyoruz. Kremayı da kek harcımızın tam ortasına döküp 180 derece fırında 40-45 dakika pişiriyoruz.