Yılbaşı sofrası hazırlamaya bayılıyorum. Çoğunlukla bu görev bana düşüyor. Bazen açık büfe davet sofraları hazırlarken buluyorum kendimi, bazen de arkadaşlarımı alelacele ağırlamak için oradan oraya koştururken... Yılbaşı sofrasının olmazsa olması hindidir ancak hindi, vakit alan bir operasyondur. Önceden haşlanması, ardından fırınlanması, yanındaki kestaneli pilavı gibi epey vakit ve emek alır yılbaşı hindisi yapmak. Eğer bugün çalışıyorsanız ve fazla vaktiniz olmayacaksa, hindi pişirmeye hiç kalkışmayın derim. Bu akşam için alternatif davet yemeği arıyorsanız, ızgara et üzeri güzel bir sos yeterince havalı olacaktır. Şimdi size en hızlı, en havalı yılbaşı sofralarından birini kuruyorum. Buyurun İdilika'nın 30 dakikalık yılbaşı sofrasına...



PANCAR ÇORBASI



MALZEMELER

2 adet orta boy kırmızı pancar

1 adet orta boy patates

1 adet iri havuç

1 adet orta boy soğan

2-3 diş sarımsak

Yarım kahve fincanı zeytinyağı

2 su bardağı et suyu

2 su bardağı su

Tuz







YAPILIŞI: Pancar, havuç, soğan ve patatesleri soyarak küçük küçük doğruyoruz. Düdüklü tencerede zeytinyağını çok az kızdıyoruz. Tencereye önce soğan ve sarımsaklarımızı atıyoruz, biraz çevirdikten sonra doğradığımız tüm malzemeleri ekleyerek iki-üç dakika kavuruyoruz. Daha sonra et suyunu ve tuzunu da ekleyip kapağını kapatıyoruz. Düdüklü tencerede 10 dakika kaynattıktan sonra pürüzsüz bir kıvam alana kadar blenderdan geçiriyoruz.



SOSLU BONFİLE DİLİMLERİ



MALZEMELER

500 gr. dana bonfile dilimleri

2 çorba kaşığı sıvı yağ

1 adet kuru soğan

2 diş sarımsak

2 çay kaşığı toz zencefil

Karabiber

Tuz

Tarçın

Karanfil

Yarım çay kaşığı muskat

2 corba kaşığı limon suyu

4 çorba kaşığı soya sosu

1 bardak sıcak su

YAPILIŞI: İki çorba kaşığı sıvı yağda doğranmış soğanı pembeleşinceye kadar kavuruyoruz. Sarımsak ve zencefili ekleyerek bir dakika kavuruyoruz. Bonfile dilimlerini ekliyoruz ve rengi dönünceye kadar harlı ateşte sürekli karıştırarak kavuruyoruz. Baharatları, soya sosunu, limon suyunu ve sıcak suyu ekleyerek karıştırıyoruz. Kaynamaya başlayınca kısık ateşte, kapağı kapalı olarak, et yumuşayıncaya kadar pişiriyoruz.



AYVALI YILBAŞI PİLAVI



MALZEMELER

3 su bardağı pirinç

6 çorba kaşığı sıvı yağ

1 adet büyük boy ayva

Yarım çay bardağı kuru üzüm

10 adet kuru kayısı

10 adet kuru incir

YAPILIŞI:

Sıvı yağı kızdırıp yıkanmış pirinci bir-iki dakika kavuruyoruz. Üzerine küp doğradığınız ayvayı da ilave ederek iki-üç dakika daha kavurmaya devam ediyoruz. Üzerini geçecek kadar su ekleyip orta ateşte pişmeye bırakıyoruz. Suyu yarı yarıya çekince üzerine doğranmış kuru kayısı, üzüm ve incirleri ilave ediyoruz. Suyunu tamamen çekince kısık ateşte beş dakika daha pişirip altını kapatıyoruz.