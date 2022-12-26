Bugün İdilika'nın Mutfağı'nda, evde sevdiklerimizle birlikte yapabileceğimiz yılbaşı haftasına yakışır bir pasta var. Bu tarz havalı pastaların satış fiyatları aldı başını gidiyor, hâl böyle olunca da iş başa düşüyor.

Kırmızı kadife kek, esasen tam yağlı sütten elde edilen ve asidik bir tat taşıyan buttermilk'ten elde ediliyor. Ancak biz Türkiye'de buttermilk bulamıyoruz. Ben uygun fiyata evde kendimiz yapabiliriz diye düşündüm.



AŞK TEMALI KEK

Son 10 yıldır Amerika'da popüler olmuş ve çoğunlukla düğünlerde ya da aşk temalı davetlerde yapılan, red velvet cake (kadife dokulu, kımızı pasta), anlaşılacağı üzere her daim kıpkırmızıdır.

Kimi zaman pancar ile, kimi zaman kakaonun yapısında bulunan antosiyanin isimli kırmızı renkli madde sayesinde kırmızı rengini alır. Modern reçetelere baktığımızda ise pancar köklerinin, dut gibi besinlerin kullanılması ile elde edilen kırmızı renkte organik gıda boyaları kullanılmaktadır.

Bugünlük benden bu kadar, şimdiden hepinizin ellerine sağlık diyorum. Bu pastayı yapıp yerken herkes sevdiğine, onu sevdiğini söylesin.

Sizleri seviyorum.







KIRMIZI KADİFE KEK

MALZEMELER

4 adet yumurta

1 su bardağı toz şeker

1 su bardağı tam yağlı süt (ancak içine 1 yemek kaşığı elma sirkesi eklenip karıştırmamız gerekiyor)

100 gr. tereyağı

1 paket vanilya

2.5 su bardağı un

1 paket kabartma tozu

Yarım çay kaşığı organik kırmızı renkte gıda boyası

3 silme tatlı kaşığı kakao

KREMASI İÇİN:

300 gr. labne peyniri

250 ml. krema

2 yemek kaşığı toz krem şanti

YAPILIŞI: Un, kakao, vanilya ve kabartma tozunu eleyip kenara alıyoruz. Ilıtıp oda sıcaklığına getirdiğimiz süt ile sirkeyi karıştırıp 10 dakika kenarda bekletiyoruz. Kek hamurunu hazırlamaya başlarken, öncelikle oda sıcaklığına gelmiş tereyağını alıyoruz, şekerle birlikte çırpıyoruz. Yumurtaları teker teker ekleyip çırpmaya devam ediyoruz.

Oda ısısında bekleyen ve hatta koyulaşan sütü kırmızı gıda boyası ile karıştırıyoruz. Kakaolu un karışımını ve sütü azar azar ekleyerek ve çırparak tüm malzemeyi birbirine yediriyoruz. 22 cm'lik kelepçeli ve yağlanmış kek kalıbına harcımızı döküyoruz. Önceden ısıtılmış 175 derecelik fırında yaklaşık 45 dakika kadar pişiriyoruz. Krema için; labne ve krem şantiyi karıştırıyoruz ve en son kremayı ekliyoruz. Hepsini çırpıyoruz ve daha kıvamlı olması için mutlaka buzdolabında soğutuyoruz. Keki ortadan ikiye kesiyoruz. Keklerin arasına, etrafına ve üzerine kremayı sürüyoruz.







MÜKEMMEL BİR YILBAŞI KEKİ İÇİN PÜF NOKTALAR

Elma sirkesi ile karıştıracağımız sütün mutlaka önceden ısıtılmış ve oda sıcaklığında ılımış olması gerekiyor.

Kabartma tozunu taze sıkılmış limon suyu ile köpürterek kekin daha fazla kabarmasını sağlayabilirsiniz.

Ve tereyağının yanı sıra tüm malzemelerin oda sıcaklığında olmalarına dikkat edilmeli.

Bu keki yaparken kakao ile ilgili en dikkatli olduğum konu, koyu kakao olmaması. Aksi takdirde kekin rengi bordodan kahverengiye doğru yaklaşıyor. Aşk temalı bir kekin farklı renkte olması düşünülemez değil mi?

Krema yapımında orijinal reçetesinde mascarpone peyniri kullanılmış, ancak biz bütçemize uyması açısından labne ile değiştirdik.

Toz krem şanti yerine pudra şekeri kullanabiliriz.

Kremayı daha kıvamlı ve sert istiyorsak, bir tatlı kaşığı toz krema sertleştirici kullanabiliriz. Pastayı süslemek için de size bir önerim var. Marketlerde satılan bezelerden alıp (ya da yumurta beyazı ve pudra şekerini çırpıp şekilli olarak yağlı kağıda sıkarak fırınlayabilir ve leziz bezeler elde edebilirsiniz) pastanın kenarlarını ve üstünü süsleyebilirsiniz. Arzu ederseniz bezelerin arasına gelişigüzel dağ meyveleri serpiştirebilirsiniz.