Yılbaşı ruhunu en iyi yansıtan, en sağlıklı, en lezzetli meyvelerinden birini İdilika'nın Mutfağı'na konuk ediyoruz bugün. Bugünlük benden bu kadar. Şimdiden hepinize afiyet olsun. Mutlu sofralarda buluşabilmek dileği ile...



BAL KABAKLI PANNA COTTA



MALZEMELER

2 kutu krema

6 çorba kaşığı toz şeker

2 tatlı kaşığı toz jelatin

2 su bardağı süt

1 paket vanilya

1 çorba kaşığı nişasta







BALKABAĞI PÜRESİ İÇİN:

500 gr. bal kabağı

2 su bardağı toz şeker

2 adet portakalın suyu

YAPILIŞI: Bir kabın içine süt, nişasta ve jelatini koyup çırpıyoruz. Bir tencerenin içine kremaları boşaltıp üzerine toz şekeri serpip karıştırıyoruz. Sürekli karıştırarak kaynayana kadar pişiriyoruz. Kaynamaya başlayan kremanın içine süt, jelatin ve nişastalı karışımı döküp karıştırmaya devam ediyoruz. Kaynama noktasına gelip koyulaşana dek pişiriyoruz. Bal kabağı püresi için; bal kabağını, portakal suyunu ve toz şekeri pişiriyoruz, blender'dan çekiyoruz. Pudingleri servis kaselerine döküp bir saat buzdolabında soğuttuktan sonra üzerine bal kabağı püresini ekliyoruz.



TAHİN PEKMEZLİ BAL KABAĞI



MALZEMELER

1 kg. bal kabağı

2 su bardağı pekmez

100 gr. kaymak

50 gr. tahin

YAPILIŞI: Bal kabakları tencereye dizilir. Üzerine pekmez ve bir su bardağı su ilave edilir, kısık ateşte pişirilir. Tahin ve kaymak ile servis edilir.



BAL KABAKLI CHEESECAKE



MALZEMELER

500 gram bal kabağı

1,5 su bardağı şeker

1 çay bardağı su

TABANI İÇİN:

2 paket yulaflı bisküvi

3 yemek kaşığı eritilmiş tereyağ

KREMA İÇİN:

400 gram labne

200 gram sıvı krema 1 paket yeterli

1 su bardağı şeker

1 paket vanilya

3 adet yumurta

2 yemek kaşığı nişasta

2 yemek kaşığı un

YAPILIŞI: Kabakları güzelce yıkayıp kabuklarını soyalım ve küp küp kesip tencereye alalım. Üzerine şeker ve suyu ilave edip yumuşayıncaya kadar pişirelim. Yumuşayan kabakları rondodan geçirip püre haline getirelim. Tabanı için bisküvileri robottan geçirip un haline getirip tereyağ ile karıştıralım. Kelepçeli kalıbımızın tabanına döküp bir bardak yardımıyla bastırarak yayalım. Krema için labne, şeker, vanilya ve sıvı kremayı iyice çırpalım, şeker eriyene kadar. Yumurta, nişasta ve unu da ekleyerek pürüzsüz bir kıvama gelene kadar çırpalım. Kremayı kalıbımızın içine dökelim ve tepsi içine oturtalım. Tepsi tabanına bir parmak kadar su koyalım ve önceden ısıttığımız 180 derecelik alt üst ayar fırında 10 dk. bu şekilde pişirelim. Dereceyi 160 dereceye düşürüp 50 dk. kadar da kapağı hiç açmadan bu şekilde pişirelim. Süre sonunda fırını kapatalım ve fırının kapağını hafif aralayarak 1 saat kadar bu şekilde fırın içinde bekletelim. Fırından çıkan cheesecake'i kalıptan çıkartmadan üzerine bal kabağı püresini güzelce yayalım ve buzdolabında soğumaya bırakalım.