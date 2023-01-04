Her ne kadar Trabzon hurmasının olmamış, o buruksu tadına hâlâ ısınamamış olsam da olgunlaşmış haline bayılıyorum. Rengi ve dokusu ile bal tadında adeta. Sizin için 3 nefis tarif hazırladım. Bence şahane oldu. Umarım seversiniz...



TRABZON HURMASI TATLISI



MALZEMELER

4 adet Trabzon hurması

4 yemek kaşığı esmer şeker

YAPILIŞI: Trabzon hurmalarını ortadan ikiye kesiyoruz. Yağlı kağıt serilmiş bir fırın tepsisine iç kısımları üste gelecek şekilde diziyoruz. Üzerine esmer şekeri paylaştırıyoruz. 180 derecelik fırında üzeri çıtır olana dek pişiriyoruz.







HURMA PÜRESİ YATAĞINDA DANA BONFİLE



MALZEMELER

500 gr. dana bonfile

3 diş sarımsak

1 dal biberiye

Zeytinyağı, tuz, karabiber

Tereyağı

TRABZON HURMASI PÜRESİ İÇİN:

4 adet Trabzon hurması

4 yemek kaşığı çiğ krema

YAPILIŞI: Teflon tavada tereyağı ve sıvı yağı kızdırıyoruz. Etleri arkalı önlü mühürlüyoruz. Sonra biberiye dalıyla beraber düdüklü tencerede pişiriyoru. Trabzon hurmalarını ezip krema ile karıştırıp pişiriyoruz. Pişen etleri dilimleyip pürenin üzerinde servis ediyoruz.



TRABZON PÜRELİ KEK



MALZEMELER

3 adet yumurta

1 su bardağı toz şeker

1 su bardağı sıvı yağ

Yarım su bardağı çekilmiş ceviz

Yarım su bardağı damla çikolata

1 çay bardağı kuru üzüm

1 çay kaşığı tarçın

1 paket kabartma tozu

1 paket vanilya

4 yemek kaşığı süt (Kıvam koyu olursa)

2, 5 su bardağı un

3 adet trabzon hurması

YAPILIŞI: Trabzon hurmaları kabukları soyulur ve iç kısmı rondodan geçirilerek püre haline getirilir. Ve kenara alınır. Toz şeker ve yumurta karıştırma kabına alınarak mikserle çırpılır. Çırpıldıktan sonra sıvı yağ eklenerek karıştırma işlemine devam edilir. Ardından un kabartma tozu ve vanilya elenerek karışıma ilave edilir. Diğer malzemeler de eklenerek karıştırılır. Kıvamı koyu olursa yumurta ve un kalitelinizle alakalı 4 yemek kaşığı süt ekleyebilirsiniz. Karışım yağlanmış kek kalıbına koyularak 180 derece ısıtılmış fırında pişirilir. Kürdan temiz çıkana kadar pişirilir. Soğuduktan sonra kek kalıbından çıkarılır. Dilimlenerek servis edilir.