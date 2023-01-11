Merhaba, İdilika'nın Mutfağı'nda bugün sabah kahvaltılarımızda çok severek tükettiğimiz kahvaltılık gevrek tariflerine yer veriyoruz.



EV YAPIMI KAHVALTILIK GEVREK



MALZEMELER

2 yemek kaşığı yulaf kepeği

1 yemek kaşığı tatlandırıcı

1 paket kabartma tozu

1 yemek kaşığı nişasta

1 yemek kaşığı süt tozu

1 yemek kaşığı tarçın

1 yumurta







YAPILIŞI: Yulaf kepeği, nişasta, kabartma tozu, tatlandırıcı, süt ve tarçını bir kaba alıyoruz. Yumurtayı kırıp çırpıyoruz ve karışımı buzdolabı poşetine koyuyoruz. Ucunu delip yağlı kağıt serdiğimiz tepsiye küçük toplar şeklinde sıkıyoruz. 200 derecede fırına koyup kızarınca alıyoruz. İsterseniz sütle isterseniz atıştırmalık şeklinde tüketebilirsiniz.



ÜZÜMLÜ GEVREK



MALZEMELER

1 yemek kaşığı fıstık ezmesi

Yarım çay bardağı süt

1 su bardağı yulaf

Yarım su bardağı siyah kuru üzüm

1 yemek kaşığı ham kakao

YAPILIŞI: Tüm malzemeleri robottan geçirelim ve top top şekil verelim. Yağlı kağıt serilmiş fırın tepsisine dizelim. Önceden ısıttığımız 180 derecedeki fırınımızda 15-20 dakika pişirelim. Sabahları ister sütün içine ister yoğurdun içine ekleyip tüketebilirsiniz.



EV YAPIMI MISIR GEVREĞİ



MALZEMELER

1.5 su bardağı mısır unu

1 su bardağından 1 parmak az su ve ayrıca 2-3 yemek kaşığı su

Yarım çay kaşığı tuz

2 çorba kaşığı bal

1 çay kaşığı sıvı vanilya

YAPILIŞI: Mısırın 1 su bardağını, 1 su bardağından 1 parmak eksik suyu, tuz, bal vanilya ile birlikte iyice karıştırıp çok ince olacak şekilde yağlı kağıt serilmiş fırın tepsisine iyice yayın. Bu karışımı 160 derece fırında 15 dakika pişirin. Karışım pişerken yarım su bardağı mısır ununu, 2-3 yemek kaşığı su ile karıştırın.15 dakika pişen ilk gevreği fırından çıkarıp minik minik doğrayın. Üzerine çıtır olması için ikinci bir kat olarak mısır unlu su karışımını yayıp 120 derece fırında 50-60 dk kadar pişirin. Fırından çıkarın, iyice soğuyunca ağzını sıkıca kapattığınız bir kavanozda saklayabilirsiniz.