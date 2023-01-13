Ketojenik beslenme disiplinini benimsemek kilo vermek isteyen çoğu kişinin tercihi oluyor. Son yılların popüler beslenme biçimi ketojenik beslenmenin kurallarına birebir uyarsanız gerçekten çok etkili sonuçlar alabilirsiniz. Ben de size bugün ketojenik beslenmeye uygun tarifler hazırladım. Malzemelerde tanımadığınız ürünler var ise internetten kolayca ulaşabilirsiniz. Mutlu sofralarda buluşabilmek dileği ile.



KETOJENİK TOHUM KRAKER



MALZEMELER

1/2 (yarım) su bardağı kabak çekirdeği

1/2 (yarım) su bardağı ay çekirdeği

1/2 (yarım) su bardağı keten tohumu

1 yemek kaşığı chia tohumu

1 tatlı kaşığı haşhaş tohumu

1 tatlı kaşığı çörek otu

1/2 (yarım) su bardağı sıcak su









YAPILIŞI: Tüm malzemeleri bir kapta karıştırdıktan sonra fırın tepsisine döküyoruz. Fırın tepsisinin her yerini kaplayacak şekilde yerleştirdikten sonra, önceden ısınmış 150-160 derece fırında 30-35 dakika pişiriyoruz.



KETOJENİK EKMEK



MALZEMELER

4 yumurta

150 gr badem unu

Tuz

2 çay kaşığı kabartma tozu

1 tatlı kaşığı instant maya

1.5 çay kaşığı xanthan gum

1 yemek kaşığı sirke

30 gr zeytinyağı

50 ml su

YAPILIŞI: Tüm malzemeyi karıştırıp yağlanmış bir kalıba alıyoruz ve önceden ısıtılmış 180 derecelik fırında pişiriyoruz.



KETOJENİK TART



MALZEMELER

TABAN KISMI:

80 gr tereyağı

30 gr labne

40 gr eritritol

Şekersiz vanilya

Tuz

100 gr badem unu

20 gr hindistan cevizi unu

LİMON KREMASI:

3 yumurta

1 yk limon kabuğu rendesi

80 ml limon suyu

100 gr eritritol

60 gr erimiş tereyağı

Tuz

15 gr hindistan cevizi unu

YAPILIŞI: Öncelikle tabak kısmı için tereyağını eritiyoruz ve tüm malzemeyi karıştırıp bir kalıba taban olacak şekilde elimizle basıyoruz. Üst tabaka için ise yumurtaları çırpıyoruz ve diğer malzemeyi de ekleyip hepsini birden çırpıyoruz. Taban karışımının üzerine döküp buzdolabında soğuttuktan sonra servis ediyoruz. İsterseniz üzerindeki kremayı muhallebi gibi de pişirip ekleyebilirsiniz.