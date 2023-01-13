Ketojenik beslenme disiplinini benimsemek kilo vermek isteyen çoğu kişinin tercihi oluyor. Son yılların popüler beslenme biçimi ketojenik beslenmenin kurallarına birebir uyarsanız gerçekten çok etkili sonuçlar alabilirsiniz. Ben de size bugün ketojenik beslenmeye uygun tarifler hazırladım. Malzemelerde tanımadığınız ürünler var ise internetten kolayca ulaşabilirsiniz. Mutlu sofralarda buluşabilmek dileği ile.
KETOJENİK TOHUM KRAKER
MALZEMELER
1/2 (yarım) su bardağı kabak çekirdeği
1/2 (yarım) su bardağı ay çekirdeği
1/2 (yarım) su bardağı keten tohumu
1 yemek kaşığı chia tohumu
1 tatlı kaşığı haşhaş tohumu
1 tatlı kaşığı çörek otu
1/2 (yarım) su bardağı sıcak su
YAPILIŞI: Tüm malzemeleri bir kapta karıştırdıktan sonra fırın tepsisine döküyoruz. Fırın tepsisinin her yerini kaplayacak şekilde yerleştirdikten sonra, önceden ısınmış 150-160 derece fırında 30-35 dakika pişiriyoruz.
KETOJENİK EKMEK
MALZEMELER
4 yumurta
150 gr badem unu
Tuz
2 çay kaşığı kabartma tozu
1 tatlı kaşığı instant maya
1.5 çay kaşığı xanthan gum
1 yemek kaşığı sirke
30 gr zeytinyağı
50 ml su
YAPILIŞI: Tüm malzemeyi karıştırıp yağlanmış bir kalıba alıyoruz ve önceden ısıtılmış 180 derecelik fırında pişiriyoruz.
KETOJENİK TART
MALZEMELER
TABAN KISMI:
80 gr tereyağı
30 gr labne
40 gr eritritol
Şekersiz vanilya
Tuz
100 gr badem unu
20 gr hindistan cevizi unu
LİMON KREMASI:
3 yumurta
1 yk limon kabuğu rendesi
80 ml limon suyu
100 gr eritritol
60 gr erimiş tereyağı
Tuz
15 gr hindistan cevizi unu
YAPILIŞI: Öncelikle tabak kısmı için tereyağını eritiyoruz ve tüm malzemeyi karıştırıp bir kalıba taban olacak şekilde elimizle basıyoruz. Üst tabaka için ise yumurtaları çırpıyoruz ve diğer malzemeyi de ekleyip hepsini birden çırpıyoruz. Taban karışımının üzerine döküp buzdolabında soğuttuktan sonra servis ediyoruz. İsterseniz üzerindeki kremayı muhallebi gibi de pişirip ekleyebilirsiniz.