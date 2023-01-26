Herkese merhaba, İdilika'nın Mutfağı'nda bugün, yumurtasız kek yapabilir miyiz sorusunun yanıtı olan tarifler var. Yumurta alerjisi olanlar ve vegan beslenenlere nefis kek tariflerimi denemelerini şiddetle öneririm.



YOĞURTLU KEK



MALZEMELER

1 su bardağı oda sıcaklığında yoğurt

Yarım su bardağı sıvı yağ

1 paket vanilya

1 paket kabartma tozu

2 su bardağı un

1 su bardağı toz şeker

2-3 yemek kaşığı kakao







YAPILIŞI: Sıvı yağ ve yoğurdu iyice çırpın. İçine toz şekeri de ilave edin. Bunlar çırpıldığında krema gibi olacak. Daha sonra vanilya, kabartma tozu ve kakaoyu içine koyun, unu da ilave ederek harcı hazırlayın. Yağladığınız kek kalıbına harcı dökün ve 170 derecede ısınmış fırına koyun. Yaklaşık 35 dakika kadar pişirin.



YUMURTASIZ KEK



MALZEMELER

1 su bardağı toz şeker

1.5 su bardağı yoğurt

Yarım çay bardağı sıvı yağ

1.5 su bardağı un

Kabartma tozu

Vanilya

2 yemek kaşığı limon suyu

YAPILIŞI: Yoğurt, sıvı yağ ve şekeri iyice çırpıyoruz. Unu, kabartma tozunu ve vanilyayı, limon suyunu ekleyip, kısa süre çırpıyoruz. Yağlanmış tepsimize harcımızı döküyoruz. Önceden ısıtılmış 180 derecelik fırında pişiriyoruz.



KAKAOLU KEK



MALZEMELER

1/2 bardak sıvı yağ

1.5 bardak süt

2 bardak un

1 paket kabartma tozu

1 paket vanilin

1 bardak şeker

Kakao (Yaklaşık 1 yemek kaşığı)

YAPILIŞI: Önce kek kalıbımızı tereyağı ile yağlayıp unluyoruz ve keki hazırlayana kadar buzlukta bekletiyoruz. Şeker, vanilin ve sıvı yağı mikserle çırpıyoruz. Daha sonra un, kabartma tozu ve sütü ilave ederek karışımı hazırlıyoruz. Kek hamurundan biraz ayırıyoruz. Yağlanmış kek kalıbımıza kalan karışımı döküyoruz. Ayırdığımız hamura kakao koyarak karıştırabilirsiniz. Kakaolu hamuru da kalıbın üzerine dökerek kürdan ile şekiller verebilirsiniz. Önceden ısıtılmış 180 derece fırında 40 dakika pişiriyoruz.