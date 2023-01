Bağışıklık sistemimizi güçlendirmek için dengeli beslenmeye dikkat etiğimiz bugünlerde, kemik suyu, et suları ve sebze sularının da önemi gün geçtikçe artıyor. Aslında yüzyıllardır dünya mutfaklarında kullanılan kemik suyu, faydaları sebebi ile son dönemde popülerliği gittikçe artan bir ürün. Vücut sağlığı açısından haftada en az iki kez tüketilmesi önerilen bir besin. Kemik suyu mümkünse bol ilik içeren kemiklerin uzun süre su içinde pişirilmesi ile hazırlanır. Kemiklerin içindeki ilikler bu süre içinde kaynayan su ile birleşir ve içlerindeki tüm vitamin ve mineraller suya geçer. Evde hazırlama imkânı olmayanlar için ise market raflarında artık bolca kemik suyu ürünü bulunabiliyor. Bugünlük benden bu kadar. Bana istediğiniz zaman idilikaninmutfagi@ sabah.com.tr adresinden ulaşabilirsiniz.



SEBZE STOK



MALZEMELER

2 sap pırasa

1 adet havuç

1–2 adet kereviz sapı

1-2 adet defne yaprağı

2 diş sarımsak,

1-2 sap taze kekik

7-8 tane karabiber

2 veya 3 litre su







YAPILIŞI: Yıkadığınız pırasa, havuç ve kereviz sapını eşit büyüklükte doğrayın. Defne yaprağı, kekik, sarımsak ve karabiberleri bir tülbent ya da bone içine alarak ağzını bağlayın ve tencereye atın. Üzerine suyu ekleyerek orta ateşte kaynatın. Su kaynadıktan sonra altını kısın ve 10 dakika daha pişirin. Sebze suyunu süzün ve oda sıcaklığında dinlendirip soğuttuktan sonra buzdolabına kaldırın.



ET SUYU



MALZEMELER

1 kilo kemikli dana eti

1 adet orta boy soğan

1 adet orta boy havuç

1 sap pırasa

3 adet kereviz (yapraklarıyla birlikte)

1 tatlı kaşığı pirinç

2 tatlı kaşığı tuz

1 diş karanfil

1 diş sarımsak

1 diş sarımsak

2.5 litre su

YAPILIŞI: Etleri derin bir tencereye alın. Üzerine suyu ilave edip orta ateşte kaynatmaya başlayın. Soğan, havuç, pırasa ve sarımsağı soyarak iri iri doğrayın. Kaynayan kemiklerin köpüklerini aldıktan sonra içine kalan tüm malzemeyi ilave ederek 1.5 saat kadar kısık ateşte kaynatın. Et suyunu süzün ve soğuduktan sonra küçük karton bardaklara bölüştürün ve dondurun.



KEMİK SUYU



MALZEMELER

Bol ilikli dana kemik (eklem yeri ile birlikte)

1 yemek kaşığı sirke

İsteğe bağlı biberiye, defne yaprağı, tane karabiber, kereviz sapı

YAPILIŞI: Evde kemik suyu hazırlamak için öncelikle eklem yerleri ile birlikte satın aldığınız ilikli kemikleri yaklaşık bir saat bol suda bekleterek varsa kanının çıkmasını sağlayalım. Daha sonra beklettiğimiz suyu dökerek kemikleri geniş bir tencereye alalım. Kemiklerin üzerini 3-4 parmak geçecek kadar su ve 1 kaşık sirke ekleyerek ocağa alalım. Kaynamaya yakın ocağı kısarak kısık ateşte mümkün olduğunca yavaş bir şekilde kaynamasını sağlayalım. Bu şekilde kemiklerimizi 7-8 saat kaynatalım. Bu süre içerisinde et suyumuzun jel kıvamına geldiğini göreceksiniz. Kemik suyunu ocaktan aldıktan sonra içerisinden iri kemik parçalarını alalım ve kemik suyunu süzgeçten geçirerek varsa küçük kemik parçalarının süzülmesini sağlayalım. Daha sonra kemik suyumuzu soğumaya bırakalım. Soğuyan kemik suyunun üzerinde oluşan beyaz yağ tabakasını ayıralım. Altta kalan jel kıvamındaki kemik suyumuzu saklama kaplarımıza alarak dondurucuya kaldırabilirsiniz. Ayırdığımız yağı ise kavurarak değil ama dilerseniz pilavların, dolmaların ve yemeklerin içerisine ekleyebilirsiniz.