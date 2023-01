Helva yapımı ülkemizde köy ve kasabalara kadar yaygın olan kültürümüze özel denebilecek bir tatlıdır. Helva, Arapça dilinde genel itibarı ile tüm tatlıları ifade etmek için kullanılır ve kelimenin kökü hulviyyat sözcüğünden gelmektedir. Yine Arapçaya özgü olarak helva kelimesi tatlı kelimesiyle bir anlamda kullanılırken bu durum Türk mutfağında binbir çeşit tatlılar içerisinde malzemesi olsun hazırlanış tekniği olsun ve sunumuyla kendine özgü ayrı bir kolu ifade eder.

Helva tarihi açısından ev içindeki yaşamın bir unsuru olarak helva sohbetleri, masallar, meddah gösterilerinin yanında buna kukla ve Karagöz etkinliklerinin de katılmasıyla daha da renklenirdi. Helva sohbetleri konakların özel selamlık dairelerinde yapılan sadece erkeklere özgü programlardı. Kimi zaman da harem bölümüne özel olarak kadın ve çocukların katıldığı ayrı bir helva sohbetleri düzenlenirdi.

Ayrıca eskiden kış mevsimine denk gelen Ramazan aylarında soğuk kış gecelerinin başlıca eğlenceleri haline gelmişti helva sohbetleri. Devlet erkânından tutun da orta halli insanlara kadar her sınıfı kendi muhitinde dedelerinden gördüğü adet üzerine helva sohbetlerini düzenlerdi her aile.

Ek olarak belirtmek gerekirse vezirlerin helva sohbetleri pek tantanalı olurmuş. Bu helva sohbetlerinde her sınıftan insanlar kendi zevklerine göre toplantılar yaparak uzun Ramazan gecelerini eğlence ve sefa içinde geçirirlermiş.







FAYDALARI SAYMAKLA BİTMEZ

Faydaları saymakla bitmeyen helva tatlısı, irmik unu, şeker, su, tuz ve tarçın ile yapılan özellikle de dünyada Orta Doğu ve Ön Asya'da oldukça fazla sevilen özel bir tatlı çeşitleridir. Helva, esasında Türkiye başta olmak üzere ve bir çok Orta Doğu ülkesinde yaygın olarak yapılan kültürel bir tatlıdır. Bu manada helvanın pek çok farklı ülkede birçok farklı çeşidi yapılmaktadır. Öte yandan amin çorbası olarak da bilinen helva yemeklerden sonra en son olarak ikram edilir. Bizim mutfağımızda özellikle çeşit olarak un helvası ve irmik helvası yaygın olarak daha fazla yapılmaktadır.



ANTİOKSİDAN DEPOSU

Tahin helvası, magnezyum, çinko, selenyum, fosfor, kalsiyum, vitamin ve antioksidanlar bakımından zengindir. Çoğu uzman tahinli helvayı besleyici ve enerji kaynağı bir besin olarak tanımlar. Bunun yanında vücut hücrelerini gençleştirdiğine inanılmaktadır. Hem çocuklar hem yetişkinler için birçok tahin helvası faydası bulunmaktadır.







KEMİK GELİŞİMİNİ DESTEKLER

Tahinli helva, kalsiyum bakımından oldukça zengindir. Kişinin yaşı ilerledikçe kemik hastalığı ve kemik erimesi gibi durumlarla baş etmek zorundadır. Bu gibi durumlarda tahin helvası kalsiyum içeriği ile vücut direncini artırarak kemik gelişimini destekleyebilir. Tahin helvası faydalı yağlar bakımından da zengindir. Bu yağlar cildin korunmasına yardımcı olabilmektedir.



EMZİREN ANNELERE ÖNERİLİR

Tahin helvası süt yapar mı sorusu en çok araştırılan konular arasındadır. Tahin helvası bazı uzmanlara göre emziren annelere faydalıdır. Bu sebeple emziren annelere tavsiye edilir. Emziren annelere tavsiye edilmesindeki en büyük etken sağlıklı yağları içermesidir. Dolayısıyla bebeklerin beslenmesinde büyük rol oynayabilir. Hamilelerde fetüsün gelişimine yardımcı olabilir. Çocukların daha sağlıklı büyümesini sağlayabilir.







BEYİN SAĞLIĞI İÇİN...

Tahin helvası, merkezi sinir sisteminizi güçlendirebilir. Beyin sağlığını iyileştirerek Alzheimer hastalığından sizi korur.



SAÇLARI GÜÇLENDİRİR

Tahin helvasında bulunan fosfat, saç dökülmesi problemlerine iyi gelebilmektedir. Saçların daha güçlü ve sağlıklı görünmesini sağlar. Dolayısıyla saçlarınız daha çabuk uzayacaktır. Parlak ve canlı saçlara sahip olmanızı sağlar.



PROTEİN DEPOSU

Tahinli helvada et kadar protein bileşikleri bulunmaktadır. Protein biliyorsunuz ki doğal bir kas geliştirme aracıdır. Tahinli helvayı gönül rahatlığı ile beslenme listenize ekleyebilirsiniz. Ancak her şeyin fazlası zarardır.



VÜCUT DİRENCİNİ ARTIRIR

İçeriğindeki vitaminler ile soğuk algınlığı ile savaşmanıza yardımcı olabilir. Bununla birlikte soğuk algınlığına karşı koruyabilir. Migren ve baş ağrılarını önleyebilir. Vücudunuzun dirençli olmasını sağlayabilir.







EV YAPIMI TAHİN HELVASI

MALZEMELER

250 gram tuzsuz tereyağı ve ya margarin

3,5 su bardağı un

2 su bardağı pudra şekeri

1,5 su bardağı tahin

1 yemek kaşığı kakao

Su bardağı ölçüm 200ml

YAPILIŞI: Genişçe bir tencereyi veya tavayı ocağa alıp yağı içerisine ekleyelim. Yağ eridikten sonra unu azar azar ilave edip orta ateşte sürekli karıştırarak 15-20 dakika kadar kavuralım. Unun rengi değişmemeli sadece kokusu çıkmalı. Yeterince kavurduktan sonra pudra şekerini de azar azar ekleyip karıştırın. Son olarak tadını ekleyip 5 dakika kadar sürekli karıştırmaya devam edelim. Hazır olduktan sonra ocağı kapatıp helvamızın 2/3'ünü ayıralım geriye kalanına ise kakao ekleyip helvaya yedirelim. Hazır olan helvasını streçle kaplanmış bir kaba veya kalıba gelişi güzel bir şekilde ilave edip oda sıcaklığına gelene kadar bekletelim. Sonra ise buzdolabında dinlendirelim.

1 gece dinlendikten sonra çıkartıp servis edebilirsiniz. 3-4 haftaya kadar tazeliğini koruyacaktır.