Madem çocuklarımız sömestir tatilindeler, o halde bu hafta sonu onlarla, çocukların mutlu olacağı bir aktivite yapalım istedim. Bugün İdilika'nın Mutfağı'nda gökkuşağı keki yapmak için rengarek gıda boyalarıyla oynadık. Boyaları elimize yüzüme bulaştırsak da çok eğlendik.



NASIL YAPILIR?

Bu keki yapabilmek için önce çeşitli renklerle karıştırdığımız kek harçlarını, ayrı ayrı sıkma torbalarına dolduruyorsunuz. Ardından bir fırın tepsisine renkleri sırasıyla sıkıyor, önceden ısıtılmış 180 derecelik fırında pişiriyorsunuz. İsterseniz keki kare kare dilimleyerek, isterseniz de üzerine pasta kreması döküp rulo haline getirerek servis yapabilirsiniz. Böyle rengarenk kekler, daha çok yabancı pasta mutfaklarında karşımıza çıkıyor. Ancak son yıllarda ülkemizde de popüler olmaya başladı. Çoğu anne belki 'Ben çocuğuma gıda boyası yedirmek istemiyorum' diyebilir. Aslında kekin içine yarım çay kaşığından bile daha az gıda boyası koyuyorsunuz. Yine de aranızda gıda boyası kullanmak istemeyen anneler varsa, onlara doğal yollardan da rengarenk kekler yapabileceklerini söyleyebilirim. Çocuğunuza; ıspanak püresinden yeşil, yabanmersini ilavesiyle mor, pancar püresi ile pembe, limon şurubu ile sarı renkli alternatifler hazırlayabilirsiniz. Hatta onlarla birlikte yaparak bu aktiviteyi tam bir şölene de çevirebilirsiniz. Çocuğuza özel olarak alacağınız bir mutfak önlüğü ve kafasına geçireceğiniz bir keple bu aktivitenin ruhunu tam hissetmesini sağlayabilirsiniz. Ardından çikolatalarla kekinizi süsleyebilirsiniz.







EVDE KURABİYE ATÖLYESİ

Çeşit çeşit kurabiye kalıpları alın ve çocuğunuzla çeşit çeşit kurabiyeler yapın.

Bu sırada önlük ve şapka takmayı unutmayın. Çocuğunuzla geçireceğiniz zaman, onun geleceğine yapacağınız en büyük yatırımdır. Size her kalıba ve şekle uyabilecek nefis bir kurabiye tarifi veriyorum. İstediğiniz gibi süslemek sizin yaratıcılığınıza kalmış.

Gökkuşağı tadında, rengarenk bir sömestir olsun çocuklar.



BONİBONLU KURABİYE



MALZEMELER

1 paket oda ısısında tereyağı

1 adet yumurta,

1.5 su bardağından 1 parmak eksik pudra şekeri

1 su bardağı nişasta

1 tatlı kaşığı dolusu kabartma tozu

Aldığı kadar un







YAPILIŞI: Bir kaba tereyağını, yumurtayı ve pudra şekerini koyup elimizle iyice karıştıralım. Üzerine nişastayı, kabartma tozunu ve azar azar unu ilave edip kulak memesi yumuşaklığında bir hamur yoğuralım. Tezgahı unlayalım ve hamuru merdane ile çok inceltmeden açalım. Sonra kalıpla hamuru keselim ve yağlı kağıt serili tepsiye dizelim. Kurabiyelerin ortalarına gelişigüzel bonibonlar koyup hafif bastıralım. Önceden ısıtılmış 160 derecelik fırında pişirelim. Sütle beraber afiyetle yiyelim.



PÜF NOKTASI

İsterseniz içine erimiş çikolata, çikolata parçaları ekleyebilir ya da hamuruna kakao ilave edebilirsiniz.



GÖKKUŞAĞI KEK



MALZEMELER

4 adet yumurta

1.5 su bardağı toz şeker

1 paket vanilya

1 paket kabartma tozu

1 su bardağı soda

4 yemek kaşığı yoğurt

250 gr. eritilmiş margarin

2.5 su bardağı un

Çeşitli renklerde gıda boyaları

YAPILIŞI: Yumurtaları çırpıyoruz. İçine vanilya ve toz şekeri katıp çırpmaya devam ediyoruz. Margarin, yoğurt ve soda ilave edip yine çırpıyoruz. Elenmiş un ve kabartma tozunu da ilave edip karıştırıyoruz. Elimizdeki renklerin sayısı kadar kaselere kek harcımızı paylaştırıyoruz. Her bir kasenin içine farklı bir renkte gıda boyası ekliyoruz ve keki renkli hale getiriyoruz. Ardından kek kalıbını yağlıyoruz ve bir kepçe yardımıyla kalıbın tam ortasına gelecek şekilde kek hamurlarını döküyoruz. 180 derecelik fırında pişiriyoruz.



ÜZERİNİ SÜSLEMEK İÇİN KREMA



MALZEMELER

500 gr. pudra şekeri

250 gr. tereyağı

2 yemek kaşığı limon suyu

2 yemek kaşığı süt

1 tatlı kaşığı limon kabuğu rendesi

1 paket vanilya

YAPILIŞI: Oda sıcaklığında yumuşamış tereyağı ve pudra şekerinin yarısını, krema kıvamına gelene kadar çırpıyoruz. Kalan pudra şekerini limon kabuklarıyla ovuyoruz ve karışıma ilave ediyoruz. Ardından süt, vanilya ve limon suyu ekliyoruz ve hazırladığımız kremayı sıkma torbasına dolduruyoruz. Gökkuşağı muffinlerimizin üzerine istediğimiz şekilde sıkıyor ve farklı süslerle kekimizi süslüyoruz.



PÜF NOKTASI

Sıkma torbasının içine gelişigüzel olacak şekilde sıvı renkli gıda boyalarından azıcık sıkıp üzerine kremayı doldurursanız, çeşitli renklerde çizgi çizgi duran bir krema elde etmiş olursunuz.