İdilika'nın Mutfağı'nda bugün, maliyeti düşük bir akşam yemeği sofrası hazırlıyoruz. Geçenlerde canım ciğer tava çekti. 'Şöyle soslu yaprak ciğer olsa da yesek' diye geçirdim içimden. Taktım önlüğümü, girdim mutfağa. Tabii ciğer yaparken en çok dikkat ettiğim şey; ciğerlerin taze, sinir ve zar kısımlarının temizlenmiş olması. Ben çoğunlukla bu işlemi ve incecik dilimleme hadisesini ciğercime bırakıyorum. Kimi yörelerde yapılan patates çorbasını da krema ile hayal ettim. Çok uygun fiyata elde edilebiliyor. Bayat ekmekleri küp küp doğrayıp baharatlayıp fırına attım. Tereyağında kavurduğum kurutulmuş domatesler ve baharatlı krutonlar ile servis yaptım. Üzerine naneli pul biberli yağ gezdirebilirsiniz; öyle de nefis oluyor. Siz de önerilerimi mutlaka denemelisiniz.



SÜTLÜ PATATES ÇORBASI



MALZEMELER

3 adet patates

1 adet soğan

3 diş sarımsak

1 lt süt

2 yemek kaşığı zeytinyağı

2 yemek kaşığı tereyağı

1 adet et bulyon

1 litre su









YAPILIŞI: Soğan ve sarımsağı, zeytinyağı ile kavuruyoruz. Bir yemek kaşığı tereyağı ekleyip kavurmaya devam ediyoruz. Küp küp doğradığımız patatesleri ilave edip kavurmaya devam ediyoruz. Üzerine su ve et bulyonu ekliyoruz. Çorbayı kaynatıyoruz. En son çiğ kremayı da ilave edip servis ediyoruz.



SOSLU CİĞER



MALZEMELER

400 gr. kuşbaşı kesilmiş ciğer

1 adet kuru soğan

1 adet yeşil biber

1 adet kırmızı kapya biber

1 avuç mantar

2 yemek kaşığı ayçiçek yağı

1 yemek kaşığı soya sosu

1 tatlı kaşığı kekik

1/4 çay kaşığı tuz

YAPILIŞI: Soğanları piyazlık olacak şekilde doğruyoruz. Ayçiçek yağına ilk olarak soğanları, sonra biberleri ilave edip soteliyoruz. İçine soya sosu ve baharatları koyuyoruz. Soteyi bir tabağa alıyoruz. Kuşbaşı ciğeri aynı tavada arkalı önlü pişiriyoruz. Hazırladığımız sosla ve yanında patates püresi ile servis ediyoruz.



TAHİNLİ ŞERBETLİ TATLI



MALZEMELER

2 adet yumurta

1 büyük çay bardağı irmik

200 gr. margarin

1+1/3 su bardağı pudra şekeri

1 su bardağı tahin

1.5 paket kabartma tozu

4 su bardağı un



ŞERBET İÇİN:

4 su bardağı su

4 su bardağı şeker

1 dilim limon

YAPILIŞI: Öncelikle şerbeti hazırlıyoruz. Şeker ve suyu tencerede kaynatıyoruz. Kaynadıktan 10 dakika sonra limon ekliyoruz ve beş dakika daha kaynatıp soğutuyoruz. Hamur için; yumurta, margarin, pudra şekeri, tahin, irmik ve kabartma tozunu karıştırıp azar azar un ilavesiyle hamur hazırlıyoruz. Yuvarlayıp tepsiye diziyoruz ve önceden ısıtılmış fırında 175 derecede pişiriyoruz. Şerbetle buluşturduktan sonra tahin ilave ediyoruz.