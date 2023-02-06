Soğuk havalar iyice baş gösterdiğine göre çorbalar da tekrardan gün yüzüne çıkmaya başladı. Kışın içimizi ısıtan, bizi hastalıklardan koruyan, bağışıklığımızı güçlendiren nefis çorba tariflerine mümkün olduğunca kış sofralarımızda yer vermeye çalışıyoruz. Fitfatih ile birlikte sizler için hem fit hem de grip, soğuk algınlığı gibi hastalıklara karşı tüketilen kış çorbaları hazırladık. Şimdiden afiyet şifa olsun.



HAVUÇ ÇORBASI



MALZEMELER

1 adet küçük patates

4 adet orta boy havuç

1 tatlı kaşığı taze zencefil rendesi

4 yemek kaşığı zeytinyağı

1 adet defne yaprağı

3 diş sarımsak

Tuz

Karabiber

Su ya da tavuk suyu









YAPILIŞI: Patates ve havuç aynı boyutlarda doğranır. Tencereye yağ alınır ve içerisine patates, havuç, sarımsak, zencefil ve adaçayı alınarak kavrulur. Kapak kapatılarak kendi içlerinde yumuşamaları ve lezzetlerin birbirlerine geçmesi beklenir. Kapak açılır, yumuşamaya başladıklarında kalan malzeme eklenerek pişmeye bırakılır. Piştiğinde içerisinden defne yaprağı çıkartılarak blenderdan geçirilir.



BALKABAĞI ÇORBASI



MALZEMELER

1 adet soğan

2 diş sarımsak

1 su bardağı süt

800 gr balkabağı

Karabiber

Tuz

Tavuk ya da et suyu

4 yemek kaşığı zeytinyağı

YAPILIŞI: Balkabakları küp küp doğranır. Tencereye zeytinyağı alınır ve sarımsak ve zeytinyağı tencerede kavurulur. Bal kabakları eklenerek karıştırılır. Su ve baharatlar ilave edilerek pişmeye bırakılır. Balkabakları piştiği zaman altı kapatılarak blenderdan geçirilir. Süt yavaş yavaş eklenerek karıştırılır. Daha sonra servis edilir.



KEREVİZ ÇORBASI



MALZEMELER

1 adet kereviz

1 adet havuç

2 yemek kaşığı kırmızı mercimek

1 adet soğan

2 diş sarımsak

4 yemek kaşığı zeytinyağı

Tuz

YAPILIŞI: Sebzeler aşağı yukarı aynı boyutlarda küp küp doğranır. Tencereye yağ alınır ve ısınınca içerisine soğan ve sarımsak eklenerek kavrulur. Ardından sebzeler ilave edilir. Hepsi bir arada yaklaşık 5 dakika kavrulur. Mercimekler eklenerek karıştırılır ve baharatlar ile birlikte su ilave edilerek pişmeye bırakılır.