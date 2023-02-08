İdilika'nın Mutfağı'nda bugün yine hüzün var! Gözümüz kulağımız depremle sarsılan 10 ilimizden gelecek haberlerde... Her ne kadar bu yemek tariflerini veriyor olsam da kimsenin ağzının tadının yerinde olduğunu düşünmüyorum. Bir kez daha kaybettiklerimize Allah'tan rahmet, geride kalanlara ise sabır diliyorum.



KAĞIT KEBABI



MALZEMELER

400 gr. orta yağlı kuzu kıyma

2 yeşil biber

1 kırmızı biber

2 diş sarımsak

Bir tutam maydanoz

Tuz

Karabiber

SÜSLEMEK İÇİN:

1 domates

1 biber







YAPILIŞI: Biberleri, sarımsak ve maydanozu robotta iyice çekelim. Kıymanın tuzunu, karabiberini atalım. Çektiğimiz karışımı da ekleyip yoğuralım. Fırın tepsisine kağıt serelim, kağıdın kenarlarını suyun tepsiye akmaması için kıvıralım. Karışımdan üç eşit parça bölüp elimizle yayarak ince açalım. Üzerlerine domates- biber dilimleyelim. Önceden ısıtılmış 200 derece fırında yarım saat suyunu çekene kadar pişirelim.



FİRİK PİLAVI



MALZEMELER

1 çay bardağı nohut

2 su bardağı firik

1 su bardağı bulgur

1 soğan

3 yemek kaşığı zeytinyağı

1 yemek kaşığı biber salçası

6 su bardağı su

Tuz

Kırmızı pul biber

Karabiber

YAPILIŞI: Nohutu bir gece önceden ıslatın. Ertesi gün üzerini geçecek kadar suyla yumuşayana kadar haşlayın. Ayıklanmış firik ve bulguru kuruyken birbirleriyle iyice karıştırın. Soğanı yemeklik doğrayıp yağda şeffaflaşıncaya kadar kavurun. Biber salçasını ilave edip, soğanla iyice karışmasını sağlayın. Üzerine 6 bardak sıcak su, tuz ve kırmızı pul biber ekleyin. Firik ve bulgur karışımını ilave edip karıştırın. Yüksek ateşte kaynatın. Daha sonra kısık ateşe alarak pilav suyunu çekinceye kadar pişirin.



ZEYTİN ÜFELEMESİ



MALZEMELER

Kırma Yeşil Zeytin

Domates

Maydanoz

Kuru soğan

Kırmızı biber

Nar Ekşisi

Zeytinyağı

Tuz

YAPILIŞI: Zeytinleri ikiye bölüyoruz. Domatesleri doğruyoruz. Diğer tüm malzemelerle karıştırıyoruz.



ACILI EZME



MALZEMELER

Yarım kg acı süs biberi

6-7 diş sarımsak

1 çorba kasesi çekilmiş ceviz içi

2 tatlı kaşığı tahin

1 çay kaşığı tuz

2 yemek kaşığı zeytinyağı

1 yemek kaşığı nar ekşisi

Yarım çay bardağı ılık su

YAPILIŞI: İlk etapta süs biberinin sap kısmını kesip, sarımsakları ekleyip mikserden geçiriyoruz. Daha sonra sırasıyla ceviz ve diğer malzemeleri karıştırıp mikserden geçiriyoruz.