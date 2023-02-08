İdilika'nın Mutfağı'nda bugün yine hüzün var! Gözümüz kulağımız depremle sarsılan 10 ilimizden gelecek haberlerde... Her ne kadar bu yemek tariflerini veriyor olsam da kimsenin ağzının tadının yerinde olduğunu düşünmüyorum. Bir kez daha kaybettiklerimize Allah'tan rahmet, geride kalanlara ise sabır diliyorum.
KAĞIT KEBABI
MALZEMELER
400 gr. orta yağlı kuzu kıyma
2 yeşil biber
1 kırmızı biber
2 diş sarımsak
Bir tutam maydanoz
Tuz
Karabiber
SÜSLEMEK İÇİN:
1 domates
1 biber
YAPILIŞI: Biberleri, sarımsak ve maydanozu robotta iyice çekelim. Kıymanın tuzunu, karabiberini atalım. Çektiğimiz karışımı da ekleyip yoğuralım. Fırın tepsisine kağıt serelim, kağıdın kenarlarını suyun tepsiye akmaması için kıvıralım. Karışımdan üç eşit parça bölüp elimizle yayarak ince açalım. Üzerlerine domates- biber dilimleyelim. Önceden ısıtılmış 200 derece fırında yarım saat suyunu çekene kadar pişirelim.
FİRİK PİLAVI
MALZEMELER
1 çay bardağı nohut
2 su bardağı firik
1 su bardağı bulgur
1 soğan
3 yemek kaşığı zeytinyağı
1 yemek kaşığı biber salçası
6 su bardağı su
Tuz
Kırmızı pul biber
Karabiber
YAPILIŞI: Nohutu bir gece önceden ıslatın. Ertesi gün üzerini geçecek kadar suyla yumuşayana kadar haşlayın. Ayıklanmış firik ve bulguru kuruyken birbirleriyle iyice karıştırın. Soğanı yemeklik doğrayıp yağda şeffaflaşıncaya kadar kavurun. Biber salçasını ilave edip, soğanla iyice karışmasını sağlayın. Üzerine 6 bardak sıcak su, tuz ve kırmızı pul biber ekleyin. Firik ve bulgur karışımını ilave edip karıştırın. Yüksek ateşte kaynatın. Daha sonra kısık ateşe alarak pilav suyunu çekinceye kadar pişirin.
ZEYTİN ÜFELEMESİ
MALZEMELER
Kırma Yeşil Zeytin
Domates
Maydanoz
Kuru soğan
Kırmızı biber
Nar Ekşisi
Zeytinyağı
Tuz
YAPILIŞI: Zeytinleri ikiye bölüyoruz. Domatesleri doğruyoruz. Diğer tüm malzemelerle karıştırıyoruz.
ACILI EZME
MALZEMELER
Yarım kg acı süs biberi
6-7 diş sarımsak
1 çorba kasesi çekilmiş ceviz içi
2 tatlı kaşığı tahin
1 çay kaşığı tuz
2 yemek kaşığı zeytinyağı
1 yemek kaşığı nar ekşisi
Yarım çay bardağı ılık su
YAPILIŞI: İlk etapta süs biberinin sap kısmını kesip, sarımsakları ekleyip mikserden geçiriyoruz. Daha sonra sırasıyla ceviz ve diğer malzemeleri karıştırıp mikserden geçiriyoruz.