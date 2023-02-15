İdilika'nın Mutfağı'nda bugün Bingöl'e misafir oluyoruz. Pek çok yörede olduğu gibi Bingöl yöresinde de yaz ve kış mevsiminde yenilen yemekler farklılık göstermektedir. Yazları sebzeli; kışları ise etli ve kurutulmuş sebzelerden yapılan yemekler ile hamur işi yemekler rağbet görmektedir. Yine yemekler sabah, öğlen ve akşam öğünlerinde de farklılık arz eder. Şehir merkezinde kahvaltıda çay, süt, çökelek, peynir, tereyağı, zeytin yenildiği gibi, mercimek, ezo gelin, yayla çorbalarına da rağbet edilmektedir.



KELDOŞ



MALZEMELER

Un

Tuz

Su

Ayran

Tereyağı

Sarımsak







YAPILIŞI: Un, tuz ve su eklenerek oldukça sert bir hamur yoğurulur. Yoğurulan hamur fırın tepsisine konulur. Hamur sert olduğu için elle bastırılarak yayılır. Hamur hazır duruma geldiğinde ise önceden ısıtılmış olan fırında pişirilir. Pişen ekmek soğuduktan sonra fırından alınarak soğumaya bırakılır. Soğuyan ekmek ufak ufak doğranır ve servis tabağına alınır. Tereyağı kızdırılır. Doğranan ekmeğin üstüne önce ayran, sonra da tereyağı gezdirilir ve servis yapılır.



LÖL



MALZEMELER

1 kg. un

1 paket toz maya veya 2 küp şeker büyüklüğünde yaş maya

1 paket margarin (oda sıcaklığında yumuşatılmış)

1 tatlı kaşığı tuz

1 çay bardağından eksik sıvı yağ

Aldığı kadar ılık su

İÇ HARCI İÇİN:

1 demet maydanoz

Çökelek (yoksa lor)

1 kuru soğan

1 kase kavurma (ufak doğranmış)

Tulum peyniri veya küçük 1 parça peynir

YAPILIŞI: Hamur kabına un alınır, içine maya, tuz eklenir ve ılık su ile yoğrulur. Hamurun yumuşak ekmek hamuru kıvamında olmasına dikkat edilir. Hamur mayalanmaya bırakılır. Bu arada içi hazırlanır. Maydanoz ve soğan ince doğranır. Çökelek kavurma ve peynir eklenir, iyice karıştırılır. Hamur biraz kabarınca fırın tepsisine sıvı yağ dökülür, hamur tepsiye alınır. Hamur elle inceltilip açılır, üstüne yarım paket margarin sürülür ve hamur rulo sarılıp ekseni etrafında bükülüp 10 dakika kadar dinlendirilir. Tekrar hamur açılır, kalan margarin sürülür rulo yapılır. Hamur ikiye bölünür. Alta alınacak parçanın biraz büyük olmasına dikkat edilir. Fırın tepsisi bu kez katı yağla tekrar yağlanır. Büyük hamur parçası tepsiye alınır, elle açılır üstüne iç harç konarak hafif dağıtılır. Üstüne kalan hamur elde açılarak kapatılır. Altaki parça kenarlardan yukarı doğru kıvrılarak kapatılır ve üstünden hafif bastırılıp kenarlara doğru yaydırılır. Tepsiye iyice yayılan hamur önceden 200- 250 derecede ısıtılmış fırında üstü altı iyice kızarana kadar pişirilir. Fırından alınan tepsinin üstüne kağıt havlu konur. Başka bir fırın tepsisi ters çevrilip kapatılır. Dilimlenerek sıcak servis yapılır.



KALBUR HURMASI



MALZEMELER

1 çay bardağı yoğurt

Yarım çay bardağı yağ

1 adet yumurta

Karbonat

Tuz

un

YAPILIŞI: Tüm malzemeden kulak memesi yumuşaklığında hamur yapılır. Ceviz büyüklüğünde parçalar alınır. Rendenin üzerinde açılıp şekil verilir ve yağda kızartılır.