İdilika'nın Mutfağı'nda bugün, dört pratik çay saati tarifine yer veriyorum. Bir tanesi galeta unlu poğaça. Bu poğaçayı bazen kraker ile yapıyorum. Krakeri robotta un haline getirip kurabiyeleri krakere bulayıp pişiriyorum, nefis oluyor. Denemenizi öneririm; hem çıtır çıtır, hem de pofidik poğaçalar oluyor. İkinci tarifim ise tam üç malzeme ile hazırlanan bir kurabiye. O kadar pratik ki evdeki malzemelerle çabucak hazırlanabiliyor. Üçüncü ise 40 yıl hatrı olan kahve ile yapılan mis kokulu bir kek.







UN KURABİYESİ

MALZEMELER

250 gr. tereyağı

1 su bardağı pudra şekeri

3.5 su bardağı un

YAPILIŞI: Oda sıcaklığında beklettiğimiz tereyağının içine pudra şekeri katıyoruz ve krema kıvamı alana kadar karıştırıyoruz.

Elenmiş unu azar azar ilave ediyoruz. İster dondurma kaşığı ile alıp, isterseniz de elinizde top top yuvarlayarak şekil verebilirsiniz. Önceden ısıtılmış 180 derecelik fırında pişiriyoruz.







TÜRK KAHVELİ KEK

MALZEMELER

2 su bardağı un

1 çay kaşığı karbonat

1.5 su bardağı şeker

Yarım çay kaşığı tuz

Yarım su bardağı sıvı yağ

4 yemek kaşığı tereyağı

2 yemek kaşığı kakao

3 yemek kaşığı Türk kahvesi

1 çay kaşığı tarçın

1 su bardağı su

2 tane yumurta

Yarım su bardağı yoğurt

1 çay kaşığı vanilya

YAPILIŞI: Fırını 180 dereceye ayarlıyoruz. Kalıbı yağlayıp unluyoruz. Unu, karbonatı, şekeri ve tuzu karıştırıp bekletiyoruz. Küçük bir tavada sıvı yağı, tereyağını, kakaoyu, Türk kahvesini, tarçını ve bir bardak suyu karıştırarak ısıtıyoruz ancak kaynatmıyoruz. Bu karışım ile unu hafifçe karıştırıyoruz. Yumurtaları, yoğurdu ve vanilyayı ilave edip iyice çırpıyoruz ve kek kalıbına alıyoruz. Önceden ısıtılmış fırında 30-40 dakika pişiriyoruz.







GALETA UNLU POĞAÇA

MALZEMELER

2 su bardağı yoğurt

1 su bardağı sıvı yağ

3 paket kabartma tozu

Alabildiğince un (hamur ele yapışmayacak şekilde yumuşak olmalı)

Biraz tuz

İÇ MALZEMESİ:

250 gr. peynir (isterseniz patates, ıspanak, kıyma ile de yapabilirsiniz)

Yarım demet maydanoz

ÜZERİ İÇİN:

Galeta unu

YAPILIŞI: Yoğurt, yağ, kabartma tozu ve tuzu karıştırıyoruz. Ele yapışmayacak kıvama gelen bir hamur yoğuruyoruz. Avucumuzun içinde bezeleri açıp içine malzemeyi koyarak yuvarlıyoruz. Önce yumurta sarısına, ardından galeta ununa buluyoruz. Önceden ısıtılmış 180 derecelik fırında pişiriyoruz.







KIYMALI SODALI BÖREK

MALZEMELER

5 adet yufka

1 su bardağı süt

1 su bardağından 1 parmak eksik sıvı yağ

1 şişe soda

İÇİNE:

2 yemek kaşığı sıvı yağ

200 gr. kıyma

3 adet orta boy soğan

Maydanoz

Karabiber

Tuz

ÜZERİNE:

Yumurta sarısı

YAPILIŞI: İnce kıyılmış soğanı yağda kavuruyoruz. Kıymayı ekledikten sonra suyunu çekinceye kadar kavuruyoruz. Baharat, maydanoz ve tuzu ilave edip, biraz karıştırıp ocaktan alıyoruz ve soğumaya bırakıyoruz. Süt, maden suyu ve sıvı yağı bir kapta iyice karıştırıyoruz. Yufkayı serip, karışımdan sürüyoruz. Yarım daire şeklinde katlayıp bu kısma da karışımdan sürüyoruz. Kıymalı harçtan uzun kısıma koyarak rulo şeklinde katlıyoruz. Dört eşit parçaya bölüp, yağlanmış ya da kağıt serilmiş tepsiye diziyoruz. Diğer yufkalara da aynı işlemi uyguluyoruz. Kaşık yardımıyla kalan sosu her birinin üzerine döküyoruz. Tepsiyi buzdolabına kaldırıp, 2 saat kadar bekletiyoruz. Üzerine yumurta sarısı sürüp önceden ısıtılmış 180 derece fırında kızarana kadar pişiriyoruz.