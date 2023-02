Herkese merhaba, İdilika'nın Mutfağı'nda bugün, uzaklara gidiyoruz ve o çok zor gözüken, oysa son derece basit olan Çin yemeklerini mercek altına alıyoruz...



ÇİN USULÜ ET SOTE



MALZEMELER

400 gr. yağsız dana döş jülyen doğranmış

1 adet büyük boy soğan

1 adet kapya biber

1/2 (yarım) adet sarı biber

2 adet acı yeşil biber

1 adet kabak

1 adet havuç

2 diş sarımsak

1 dal biberiye

1/2 (yarım) kahve fincanı soya sosu

1/2 (yarım) kahve fincanı susam yağı (Yoksa zeytinyağı da olur)







YAPILIŞI: Dana etimizi wok tavamıza atıp, harlı ateşte suyunu çekene kadar kavuruyoruz. Bu arada soğanları ince ay şeklinde ve diğer sebzeleri de kibrit çöpünden daha az kalınlıkta doğruyoruz. Etlerimiz suyunu çekince susam yağını atıp hemen ardından tüm sebzelerimizi ve biberiye dalını aynı anda ekliyoruz. Kaşık kullanmadan tavayı sallayarak 7-8 dakika kavurup soya sosu ilave ediyoruz. 3 ya da 4 dakika bu şekilde kavurup servis ediyoruz.



ÇİN PİLAVI



MALZEMELER

1 su bardağı pirinç

1 su bardağı su

2 dal taze soğan

Yarım demet dereotu

1 adet kırmızı biber

2 çorba kaşığı konserve mısır

Yarım çay bardağı konserve bezelye

3 çorba kaşığı zeytinyağı

Tuz

YAPILIŞI: Bol suda yıkayıp ayıkladığınız taze soğanları incecik kıyın. Kabuklarını soyduğunuz havuçları minik küpler halinde kesin. Tereyağı ve zeytinyağını geniş tabanlı bir pilav tenceresinde kızdırın. Doğranmış taze soğan ve havuçları ekleyip hafif bir renk alana kadar kavurmaya başlayın. Bol suda yıkayıp fazla suyunu süzdürdüğünüz pirinçleri ekleyip, pirinçler şeffaf bir renk alana kadar kavurma işlemini sürdürün. Ardından sıcak su ve tuz ekleyip kapağı kapalı tencerede, kısık ateşte 10 dakika kadar pişirin. Küçük bir kaba kırdığınız yumurtaları çırpın. Suyunu tamamen çekmekte olan pilava çırpılmış yumurtaları ekleyip hafifçe karıştırdıktan sonra pişirme işlemini kapağı kapalı tencerede 3-4 dakika daha sürdürün. Pirinçler suyunu çekip, yumurtalar kızarmaya başladığında pilav tenceresinin üzerine kağıt havlu kapatıp pilavı demlenmeye bırakın.



ÇİN BÖREĞİ



MALZEMELER

6 adet yufka

1 adet tavuk bonfile

1 bağ pırasa

1.5 su bardağı sıvı yağ

2 adet yumurta

1 tatlı kaşığı salça

1 tatlı kaşığı tuz

1 çay kaşığı pul biber

1 çay kaşığı karabiber

1 çay kaşığı kimyon

1/2 su bardağı galeta unu

YAPILIŞI: Tavuk bonfile yıkanıp, tuz eklenip haşlanarak küçük parçalara ayrılır. Pırasalar ince ince kıyılır ve yıkanır. Pırasa sıvı yağ ile kavrulur, salça ilave edilerek bir süre daha kavrulur. Küçük parçalara ayrılan tavuklar ilave edilir. Bu aşamada baharatlar isteğe ve miktara göre ilave edilir. Yufkanın arasına 2-3 yemek kaşığı sıvı yağ sürülür ve yufka ikiye katlanır. (Bu işlem her yufka için ayrı ayrı uygulanır.) İkiye katlanan yufka 6'ya bölünür. Geniş kısmına iç harçtan koyularak sarılır. Bu şekilde toplamda 30 adet börek elde edilir. Yumurta çırpılarak böreği bulamak için hazırlanır. Her bir börek önce yumurtaya, ardından galeta ununa batırılarak yağlı kağıt serilmiş fırın tepsisine dizilir. 200 derecede fırında pişirilir.