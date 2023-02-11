Herkese merhaba, kış boyunca yapıp tüketebileceğiniz kış mevsiminin en iç ısıtan içecekleri ile karşınızdayız.



MALZEMELER

1 adet ayva

1 çubuk tarçın

2 kakule

2 karanfil

3 su bardağı su

1 avuç adaçayı







YAPILIŞI: Ayvaları yıkayıp kabuklarını soymadan ve çekirdeklerini çıkarmadan iri parçalar halinde doğrayıp bir tencereye alıyoruz. Tarçın, kakule ve karanfili ekliyoruz. Üzerine suyu ilave edip kaynatıyoruz. Ayvaların kokusu çıkmaya başlayınca adaçayını ilave edip kısık ateşte 7-8 dakika daha kaynatıyoruz. Bal ile tatlandırarak servis ediyoruz.



BALKABAKLI LATTE



MALZEMELER

1.5 su bardağı süt

Yarım su bardağından bir parmak fazla balkabağı püresi

1 tepeleme tatlı kaşığı şeker

1 tatlı kaşığı tepeleme granül kahve

1 çimdik toz karabiber

1 çimdik muskat rendesi

1 çimdik toz tarçın

2 adet karanfil

1 çimdik toz zencefil

YAPILIŞI: Balkabağı püresini 1 kase balkabağı ve yarım çay bardağı su ile kısık ateşte çok ama çok iyi haşlayıp blenderdan geçirerek elde ediyoruz. Buzdolabında muhafaza ediyoruz. Süt, şeker ve bal kabağı püresini küçük bir sos tenceresine alıyoruz. Altını orta hararette açıp kaynamaya başlayıncaya kadar karıştırarak pişiriyoruz. Kaynamaya başlayınca ocaktan alıp kahvesini ve baharatlarını ekleyip iyice karıştırıyoruz. Karışımı blenderdan geçirerek servise hazır hale getiriyoruz. Servis için isteğe bağlı olarak kahvenizin üzerine çırpılmış krema ve tarçın ekleyebilirsiniz.



SICAK ÇİKOLATA



MALZEMELER

4 su bardağı süt

1 adet çubuk tarçın

2 adet bütün karanfil

115 gr. bitter çikolata

2-3 damla badem esansı

YAPILIŞI: Sütü baharatlarla birlikte kaynama noktasına kadar ısıtıyoruz. Çikolatayı da ekleyip devamlı karıştırıp, eritiyoruz. Karışımı blendera aktarıyoruz. Badem esansını ekleyip 30 saniye, köpürene kadar yüksek hızda çalıştırıyoruz. Önceden ısıtılmış ısıya dayanıklı servis bardaklarına beklemeden paylaştırıyoruz. İsteğe göre üzerine krema sıkıp servis ediyoruz.