Zonguldak mutfağında sebze ve meyvecilik gelişmiş olup, en çok karalahana, pırasa, ıspanak, armut, fındık, elma, erik, dut, ceviz, kestane, kızılcık ve kiraz yetiştirilir. Bu tarım ürünleri yörenin yemek kültürünü şekillendirmiş ve sebze ağırlıklı bir yemek kültürünün oluşmasını sağlamıştır. Orman altı bitki örtüsünden dolayı yöreye mahsus olan zılbıt otu, halkın yemek kültüründe önemli bir yere sahiptir.



PIRASA ÇORBASI



MALZEMELER

1000 gr. ılık su

750 gr. pırasa

150 gr. haşlanmış barbunya

150 gr. mısır unu

50 gr. havuç

50 gr. kuru soğan

30 gr. tereyağı

20 gr. toz şeker

5 gr. tuz

5 gr. kırmızı pul biber







YAPILIŞI: Önceden ısıtılmış bir tavada soğanları tereyağı ile kavurun. Üzerine ince doğranmış pırasaları, havucu ve barbunyayı ilave ederek karıştırın.10 dakika kadar piştikten sonra ılık su ve tuz ilave ederek pişirin. Sebzeler pişmeye başlayınca üzerine mısır unu ve toz şeker ekleyin. Mısır unu karıştırıldıktan ve çorba kaynamaya başladıktan sonra altını kısarak demlenmeye bırakın. Ayrı bir tavada pul biberi tereyağında kavurun. Çorbayı tabaklara koyduktan sonra tereyağlı biberi üzerine gezdirerek servis edin.



KARTLAÇ



MALZEMELER

400 gram mısır unu

50 gram yumurta

400 gram süt

20 gram ayçiçek yağı

10 gram tereyağı

Kabartma tozu

Tuz

Şeker

YAPILIŞI: Yumurta, süt ve şekeri birkaç dakika çırpın. Diğer malzemeleri ilave edip yoğurun. Hamuru bulamaç haline getirmek için gerekirse süt ilavesi yapın. Eritilmiş tereyağını tavaya küçük miktarlarda dökerek kısık ateşte pişirin. Alt tarafı piştikten sonra ters çevirerek diğer tarafını da pişirmeyi unutmayın.



BEYAZ BAKLAVA



MALZEMELER

3 yumurta

3 çorba kaşığı yoğurt

Yarım litre süt

100 gr. margarin

Ceviz içi

Bir paket nişasta unu

Bir adet limon

ŞERBETİ İÇİN:

3 kg. şeker

2 lt. su

1 adet limon suyu

YAPILIŞI: Malzemeler karıştırıldıktan sonra un koyularak ele yapışmayacak kıvamda bir hamur elde edilir. Hamur 55 adet parçaya ayrılarak, 15-20 dakika dinlenmesi için bırakılır, daha sonra oklava ile üzerine nişasta serpilerek yufka büyüklüğünde açılır. Açılan yufkalar hafif kurutulur. Büyük bir tepsinin altı yağlanır. Kuruyan yufkalardan 5 tanesi tepsiye konur, üzerine dövülmüş ceviz serpilir. 54 adet beze bitene kadar bu işlem tekrarlanır. Daha sonra tepsideki yufkaların üzerine kalan 1 adet beze açılarak kurutmadan yerleştirilir. Hamur bıçakla baklava şekli verilerek kesilir, üzerine eritilmiş margarin karışımı kaşıkla serpilir. Fırında çok kızarmayacak şekilde pişirilir. Hafif ılık iken şerbeti dökülür. Böylece beyaz baklava hazırlanmış olur.