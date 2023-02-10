Zonguldak mutfağında sebze ve meyvecilik gelişmiş olup, en çok karalahana, pırasa, ıspanak, armut, fındık, elma, erik, dut, ceviz, kestane, kızılcık ve kiraz yetiştirilir. Bu tarım ürünleri yörenin yemek kültürünü şekillendirmiş ve sebze ağırlıklı bir yemek kültürünün oluşmasını sağlamıştır. Orman altı bitki örtüsünden dolayı yöreye mahsus olan zılbıt otu, halkın yemek kültüründe önemli bir yere sahiptir.
PIRASA ÇORBASI
MALZEMELER
1000 gr. ılık su
750 gr. pırasa
150 gr. haşlanmış barbunya
150 gr. mısır unu
50 gr. havuç
50 gr. kuru soğan
30 gr. tereyağı
20 gr. toz şeker
5 gr. tuz
5 gr. kırmızı pul biber
YAPILIŞI: Önceden ısıtılmış bir tavada soğanları tereyağı ile kavurun. Üzerine ince doğranmış pırasaları, havucu ve barbunyayı ilave ederek karıştırın.10 dakika kadar piştikten sonra ılık su ve tuz ilave ederek pişirin. Sebzeler pişmeye başlayınca üzerine mısır unu ve toz şeker ekleyin. Mısır unu karıştırıldıktan ve çorba kaynamaya başladıktan sonra altını kısarak demlenmeye bırakın. Ayrı bir tavada pul biberi tereyağında kavurun. Çorbayı tabaklara koyduktan sonra tereyağlı biberi üzerine gezdirerek servis edin.
KARTLAÇ
MALZEMELER
400 gram mısır unu
50 gram yumurta
400 gram süt
20 gram ayçiçek yağı
10 gram tereyağı
Kabartma tozu
Tuz
Şeker
YAPILIŞI: Yumurta, süt ve şekeri birkaç dakika çırpın. Diğer malzemeleri ilave edip yoğurun. Hamuru bulamaç haline getirmek için gerekirse süt ilavesi yapın. Eritilmiş tereyağını tavaya küçük miktarlarda dökerek kısık ateşte pişirin. Alt tarafı piştikten sonra ters çevirerek diğer tarafını da pişirmeyi unutmayın.
BEYAZ BAKLAVA
MALZEMELER
3 yumurta
3 çorba kaşığı yoğurt
Yarım litre süt
100 gr. margarin
Ceviz içi
Bir paket nişasta unu
Bir adet limon
ŞERBETİ İÇİN:
3 kg. şeker
2 lt. su
1 adet limon suyu
YAPILIŞI: Malzemeler karıştırıldıktan sonra un koyularak ele yapışmayacak kıvamda bir hamur elde edilir. Hamur 55 adet parçaya ayrılarak, 15-20 dakika dinlenmesi için bırakılır, daha sonra oklava ile üzerine nişasta serpilerek yufka büyüklüğünde açılır. Açılan yufkalar hafif kurutulur. Büyük bir tepsinin altı yağlanır. Kuruyan yufkalardan 5 tanesi tepsiye konur, üzerine dövülmüş ceviz serpilir. 54 adet beze bitene kadar bu işlem tekrarlanır. Daha sonra tepsideki yufkaların üzerine kalan 1 adet beze açılarak kurutmadan yerleştirilir. Hamur bıçakla baklava şekli verilerek kesilir, üzerine eritilmiş margarin karışımı kaşıkla serpilir. Fırında çok kızarmayacak şekilde pişirilir. Hafif ılık iken şerbeti dökülür. Böylece beyaz baklava hazırlanmış olur.