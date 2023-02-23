İdilika'nın Mutfağı'nda bugün, Çölyak hastalığı tedavilerinde ve glütene karşı intoleransı olan kişilerin programlarında tercih edilen ve son zamanlarda oldukça popüler hale gelen glütensiz beslenmeye uygun tariflerle karşınızdayım.



DİYET PASTA



MALZEMELER

2 yumurta

2 çorba kaşığı bal

1/2 çay bardağı çilek suyu

50 gr. fındık ve glütensiz un

1 çay kaşığı vanilya özü

1 çimdik kaya tuzu







KREMASI İÇİN:

Tatlı lor

Süt kaymağı

Lor peyniri

Muz

1 çorba kaşığı bal

YAPILIŞI: Yumurtaları çırpıp diğer malzemeleri ilave ederek keki 160 derecede 30 dakika pişiriyoruz. Kremayı çiğ olarak hazırlıyoruz. Keki ikiye bölüp kremayı sürüyoruz, diğer parçayı üzerine kapatıp krema ile kaplıyoruz. Şimdiden afiyet olsun...



GLÜTENSİZ POĞAÇA



MALZEMELER

1 su bardağı yoğurt

Yarım su bardağı sıvı yağ

Tulum peyniri

Dereotu

200 gr. glütensiz un

150 gr. badem unu

50 gr. mısır unu

Dereotu







YAPILIŞI: Tüm malzemeyi iyice yoğurup şekil veriyoruz. Üzerlerine yumurta sarısı sürüp çörek otu ya da susam ile süslüyoruz. 180 derecede 30 dakika pişiriyoruz.



GLÜTENSİZ VİŞNELİ BROWNİE



MALZEMELER

3 adet yumurta

4 yemek kaşığı dondurulmuş vişne

2 çorba kaşığı Akçaağaç şurubu

2 çorba kaşığı kakao

70 gr. badem unu

10 gr. glütensiz un

SOSU İÇİN:

1 su bardağı süt

Akçaağaç şurubu

1 çorba kaşığı kakao

YAPILIŞI: Brownie için; önce yumurtaları çırpıyoruz, ardından diğer malzemeyi ekleyip karıştırıyoruz.

Önceden ısıtılmış 160 derece fırında pişiriyoruz. Piştikten sonra üzerine sosu gezdiriyoruz.



GLÜTENSİZ KURABİYE



MALZEMELER

KURABİYE İÇİN:

200 gr. tereyağı (oda sıcaklığında)

1 tane yumurta

Yarım su bardağı pudra şeker

2 yemek kaşığı kakao

2 çay kaşığı vanilya

2 çay kaşığı kabartma tozu

2 yemek kaşığı nutella

Yarım su bardağı pirinç unu

Yarım su bardağı mısır unu

Aldığı kadar glütensiz un (2 su bardağı kadar)

ÜZERİ İÇİN:

İstenilen ek malzeme (tarifte ezilmiş ceviz, hindistan cevizi, Antep fıstığı ve şeker kullanıldı)

YAPILIŞI: Un hariç, diğer malzemeleri karıştırma kabına alın, elinizle karıştırın, ve unu azar azar ilave ederek yumuşak ama ele yapışmayacak bir hamur hazırlayın. Hamurdan ceviz büyüklüğünde parçalar kopartıp yuvarlayın. Hamuru şekillendirdikten sonra istediğiniz ek malzemeye bandırın tepsiye dizin. İsterseniz sade pişirip servisten önce üzerine pudra şekeri serpebilirsiniz. Bütün hamur bu şekilde hazırlanır ve 180 derecelik fırında 20- 25 dakika pişirilir.