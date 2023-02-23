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İDİL ÇİMRİN
23 Şubat 2023, Perşembe İDİLİKANIN MUTFAĞI İDİL ÇİMRİN

Çölyak hastalarına çay saati

İdilika'nın Mutfağı'nda bugün, Çölyak hastalığı tedavilerinde ve glütene karşı intoleransı olan kişilerin programlarında tercih edilen ve son zamanlarda oldukça popüler hale gelen glütensiz beslenmeye uygun tariflerle karşınızdayım.

DİYET PASTA

MALZEMELER
2 yumurta
2 çorba kaşığı bal
1/2 çay bardağı çilek suyu
50 gr. fındık ve glütensiz un
1 çay kaşığı vanilya özü
1 çimdik kaya tuzu



KREMASI İÇİN:
Tatlı lor
Süt kaymağı
Lor peyniri
Muz
1 çorba kaşığı bal
YAPILIŞI: Yumurtaları çırpıp diğer malzemeleri ilave ederek keki 160 derecede 30 dakika pişiriyoruz. Kremayı çiğ olarak hazırlıyoruz. Keki ikiye bölüp kremayı sürüyoruz, diğer parçayı üzerine kapatıp krema ile kaplıyoruz. Şimdiden afiyet olsun...

GLÜTENSİZ POĞAÇA

MALZEMELER
1 su bardağı yoğurt
Yarım su bardağı sıvı yağ
Tulum peyniri
Dereotu
200 gr. glütensiz un
150 gr. badem unu
50 gr. mısır unu
Dereotu



YAPILIŞI: Tüm malzemeyi iyice yoğurup şekil veriyoruz. Üzerlerine yumurta sarısı sürüp çörek otu ya da susam ile süslüyoruz. 180 derecede 30 dakika pişiriyoruz.

GLÜTENSİZ VİŞNELİ BROWNİE

MALZEMELER
3 adet yumurta
4 yemek kaşığı dondurulmuş vişne
2 çorba kaşığı Akçaağaç şurubu
2 çorba kaşığı kakao
70 gr. badem unu
10 gr. glütensiz un
SOSU İÇİN:
1 su bardağı süt
Akçaağaç şurubu
1 çorba kaşığı kakao
YAPILIŞI: Brownie için; önce yumurtaları çırpıyoruz, ardından diğer malzemeyi ekleyip karıştırıyoruz.
Önceden ısıtılmış 160 derece fırında pişiriyoruz. Piştikten sonra üzerine sosu gezdiriyoruz.

GLÜTENSİZ KURABİYE

MALZEMELER
KURABİYE İÇİN:
200 gr. tereyağı (oda sıcaklığında)
1 tane yumurta
Yarım su bardağı pudra şeker
2 yemek kaşığı kakao
2 çay kaşığı vanilya
2 çay kaşığı kabartma tozu
2 yemek kaşığı nutella
Yarım su bardağı pirinç unu
Yarım su bardağı mısır unu
Aldığı kadar glütensiz un (2 su bardağı kadar)
ÜZERİ İÇİN:
İstenilen ek malzeme (tarifte ezilmiş ceviz, hindistan cevizi, Antep fıstığı ve şeker kullanıldı)
YAPILIŞI: Un hariç, diğer malzemeleri karıştırma kabına alın, elinizle karıştırın, ve unu azar azar ilave ederek yumuşak ama ele yapışmayacak bir hamur hazırlayın. Hamurdan ceviz büyüklüğünde parçalar kopartıp yuvarlayın. Hamuru şekillendirdikten sonra istediğiniz ek malzemeye bandırın tepsiye dizin. İsterseniz sade pişirip servisten önce üzerine pudra şekeri serpebilirsiniz. Bütün hamur bu şekilde hazırlanır ve 180 derecelik fırında 20- 25 dakika pişirilir.

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