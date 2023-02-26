İdilika'nın Mutfağı'nda bugün, pazarlarda yeni görmeye başladığımız bakla ile tarifler hazırlıyoruz. Tamamıyla Ege ve Akdeniz kokan bir besin olan bakla, şifalı ve faydalı gıdaların başında geliyor. Düşük kalorili olması, kalp sağlığını koruması, vitamin ve mineral bakımından zengin olmasından dolayı sofralarımızda göz bebeğimiz olması gereken bir sebzedir bakla. Taze olarak tüketilebileceği gibi, taze bakla tanelerinin kurutularak elde edilen kuru bakla da yemeklerin çeşitliliğini artırır. Yeşil olan taze baklanın enfes zeytinyağlı yemeği olur ve yanında olmazsa olmaz arkadaşı, sarımsaklı yoğurttur.



ZEYTİNYAĞLI TAZE BAKLA



MALZEMELER

1 kg. iç bakla

1 demet taze soğan

Unlu limonlu su

Zeytinyağı

Tuz ÜZERİ İÇİN:

Sarımsaklı yoğurt







YAPILIŞI: Bir kaseye su koyup içine dörtte bir limon ve bir kaşık un koyuyoruz. Taze baklaları bu suyun içine atıyoruz. Taze soğanları minik minik doğruyoruz. Bir tencereye zeytinyağı koyuyoruz, üzerine soğanları döküyoruz. Unlu limonlu suyun içinden kevgirle aldığımız baklaları üzerine koyuyoruz. Tuz ilave edip kapağını kapatıp kısık ateşte pişiriyoruz. Bol dereotu ve sarımsaklı yoğurt ile servis ediyoruz.



BAKLALI SARMA



MALZEMELER

YAPILIŞI: Öncelikle baklayı bir gece önceden ıslatıyoruz. Ertesi gün kabuklarını soyarak minik minik doğruyoruz. İncecik doğranmış soğan, bulgur, bakla, salça, nane, maydanoz, dereotu, pul biber ve karabiberi karıştırıyoruz. Salamura yaprakların her birinin içine bir tatlı kaşığı iç harçtan koyarak sarıyoruz. Ayrıca bir adet soğan ve dört büyük domatesi rendeleyip tuz, karabiber ve sarımsak ekleyip dolmaların üzerine döküyoruz.



İÇ BAKLALI ENGİNAR



MALZEMELER

6 adet çanak enginar

Yarım kg. iç bakla

2 adet limon

Tuz

Zeytinyağı

1 yemek kaşığı şeker

1 yemek kaşığı un

Dereotu

YAPILIŞI: Enginar çanaklarını limonlu suda bekletiyoruz, ardından iç kısımları alta gelecek şekilde tencereye diziyoruz. Üzerine doğradığımız soğanları, zeytinyağını, tuzu ve şekeri koyup un serpiyoruz. Enginarların üzerini geçecek kadar sıcak su ilave ediyoruz. Kısık ateşte pişiriyoruz. Diğer yandan baklaları haşlayıp kabuklarını soyuyoruz. Enginarlar pişince baklaları da içine atıp 15 dakika daha pişiriyoruz. Enginarı ters çevirerek servis tabağına dizip üzerine döküyoruz, dereotu ile süsleyerek servis ediyoruz.