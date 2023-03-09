İdilika'nın Mutfağı'nda alelacele, son derece pratik, kolay bulunabilir malzemelerle lezzetli bir sofra hazırlıyoruz. İsmiyle akıllarımıza kazınmış, lezzetiyle damaklarımızda yer etmiş kadınbuduköfte tarifini de vereceğim... Kadınbudu köfte; Osmanlı mutfağı yani saray mutfağı ve çevresinde yaşayanların yüzyıllar boyunca sofralarından eksik etmediği hoş ve lezzetli bir köfte çeşididir. Şimdiden hepinize afiyet olsun.



FIRINDA KADINBUDU KÖFTE



MALZEMELER

600 gr. köftelik kıyma

1 adet iri kuru soğan

1 adet yumurta

1 kahve fincanı pirinç

1 çay kaşığı kimyon

1/2 çay kaşığı karabiber

1 tatlı kaşığı tuz







BULAMAK İÇİN:

1/2 çay bardağı galeta unu

1/2 çay bardağı buğday unu

1 adet yumurta

YAPILIŞI: Kıymayı ikiye bölüyoruz. Tavaya iki-üç kaşık su ve kıymayı alıp kavuruyoruz. Kıymayı ateşten almaya yakın rendelenmiş soğanları ekliyoruz. Bir dakika kavurup kıymayı soğumaya bırakıyoruz. Diğer yandan pirinci haşlıyoruz. Yoğurma kabına kıyma, çiğ kıyma, haşlanıp süzülmüş pirinci alıyoruz. Yumurtayı ve baharatları ekliyoruz. Köfte harcını yoğuruyoruz. En az iki saat buzdolabında bekletiyoruz. Kızartma aşamasında, yağı derin kızartma tenceresine alıyoruz. Köftelere iri oval şeklini veriyoruz. Köfteleri önce una, sonra galeta ununa buluyoruz, ardından ise çırpılmış yumurtaya bulayıp yağlı kağıt serilmiş fırın tepsisine diziyoruz. Önceden ısıtılmış 180 derecelik fırında pişiriyoruz.



PEMBE PATATES PÜRESİ



MALZEMELER

6 adet orta boy haşlanmış patates

1 çay bardağı süt

2 su bardağı rendelenmiş kaşar peyniri

50 gr. tereyağ

2 adet haşlanmış pancar

Tuz

YAPILIŞI:

Haşlanmış patatesleri çatal yardımı ile topak olmayacak şekilde iyice eziyoruz. Fırına süreceğimiz tepsiye, ezdiğimiz patatesleri döküyoruz, içine süt, bir su bardağı kaşar peyniri, tuz, tereyağı ve rendelediğimiz pancarı koyup tekrar homojen hale getirene kadar eziyoruz. Ve patatesleri tepsiye döşüyoruz. Üzerine tereyağı veya margarin ekliyoruz. 250 derece fırına atıyoruz. Üzeri kızarana kadar pişiriyoruz.



KEÇİBOYNUZLU UN HELVASI



MALZEMELER

2 su bardağı un

1.5 su bardağı su

125 gr. tereyağı

Yarım su bardağı toz şeker

1 kase iç fındık

3 yemek kaşığı keçiboynuzu özü

YAPILIŞI: Tereyağını eritip un ve fındığı ekliyoruz. Kısık ateşte kavuruyoruz. Unun kokusu çıkmaya başlayınca şekeri ilave edip kavuruyoruz. Sıcak suyu ekleyip kapağını kapatıyoruz ve 10 dakika dinlendiriyoruz. Dinlenen helvanın yarısını ayrı bir kaba alıp içine kakao ekliyoruz. Bir kaşık yardımıyla helvamıza şekil veriyoruz.