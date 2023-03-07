Anadolu yöresel çorba çeşitlerinin neredeyse sınırsız olduğu bir coğrafya. Ben bugün sizlere Ankara, Sivas, Yozgat ve Kayseri' de sıklıkla pişirilen üç çorba hazırladım.



PESKÜTAN ÇORBASI



MALZEMELER

1 su bardağı yarma

1/2 su bardağı yeşil mercimek

1 su bardağı peskütan

3-4 adet kemikli kıyma

3 lt. su

Yeterince tuz

2 Yemek kaşığı tereyağı

1 yemek kaşığı kuru nane

1 adet küçük soğan







YAPILIŞI: Önceden ıslatılmış yarma ve mercimek'i pişiriyoruz. İçine birkaç tane kemikli et ekliyoruz. Peskütanı soğuk su ile karıştırıp ayran kıvamına getiriyoruz.. (Peskütan, yoğurdun pişirilmesiyle hazırlanır.) Su ve tuz ilavesi ile pişiriyoruz. Ayrı bir tavada ısıtılan yağın içinde küçük doğranmış bir baş soğan pembeleştirildikten sonra kuru nane ilavesiyle sohariç hazırlıyoruz ve çorbanın üzerine döküyoruz.



İNCEĞİZ ÇORBASI



MALZEMELER

1 su bardağı haşlanmış nohut

1 su bardağı haşlanmış aşurelik buğday

2 kaşık margarin

1 büyük kase yoğurt

100 gr. kavrulmuş kuzu eti

2 kaşık un

Yarım demet semizotu sapı

1 çay kaşığı kırmızı toz biber

Aldığı kadar su

1 tatlı kaşığı tuz

YAPILIŞI: Haşlanmış nohut, buğday ve çok küçük doğranmış eti tencereye koyun. Üzerine biraz sıcak su ekleyin. Semizotu saplarını çok ince şekilde doğrayarak ilave edin. Tuz ekleyin ve pişmeye bırakın. Diğer taraftan yoğurda un ve su ekleyerek çırpın. Tenceredeki sudan biraz alarak ilave edin ve karıştırın. Sonra bu yoğurtlu karışımı yavaşça tencereye ekleyin. Yağı eritin. Kırmızı toz biber serpip ocağı kapatın. Çorbayı servis tabağına alınca bu yağlı sosu çorbanın üzerine gezdirerek servis yapın.



ARAP AŞI ÇORBASI



MALZEMELER

ÇORBA İÇİN:

1 bütün tavuk

Yaprak biber

Un

Yağ

3 yemek kaşığı domates salçası

Yarım limon

Tuz

HAMURU İÇİN:

2 lt su

Un

Tuz

YAPILIŞI: Hamur için; suyu ve tuzu bir tencereye koyup kaynatıyoruz. Su kaynadıktan sonra ununu yavaş yavaş ilave edip mikser veya bir çırpıcı yardımıyla karıştıra karıştıra muhallebi kıvamında olana kadar pişiriyoruz. Daha sonra ıslatılmış bir fırın tepsisine döküp soğumaya bırakıyoruz. Çorba için; tavuğu bir tencerede haşlayıp etlerini didiyoruz. Ayrı bir tavada dört yemek kaşığı unu, iki yemek kaşığı yağda pembeleşene kadar kavuruyoruz. Ayrı bir tavaya yağ koyup salçayı kavuruyoruz. Tavuk suyunun altını yakıp içine tavukları ve salçayı döküyoruz. Kıvam vermek için içine soğuk suyla karıştırdığımız unu döküp biriki taşım daha kaynatıp ocağın altını kapatıyoruz. Soğuyan hamuru baklava dilimi şeklinde kesip limon sıktığımız çorbayla servis ediyoruz.