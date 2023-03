Kete Doğu Anadolu Bölgesi, Doğu Karadeniz ve Güney Kafkasya'da da tüketilen bir çörek çeşididir. Yapılan bölgeye göre farklılıklar göstermektedir. Türkiye'de başta Gümüşhane, Bayburt, Erzincan, Sivas, Artvin, Ardahan, Kars, Van gibi illerde yapılır. Bugün sizlerle evlerinizde kolaylıkla yapıp, Anadolu lezzetine varabileceğiz kete tarifleri hazırlıyoruz.



SİVAS KETESİ



MALZEMELER

HAMURU İÇİN:

6 su bardağı un

1 adet yumurta

2 çay bardağı ılık süt

1 çay bardağı ılık su

2 çay bardağı sıvı yağ

3 çay kaşığı kuru maya

1 tutam tuz







İÇ HARCI İÇİN:

4 yemek kaşığı tereyağı

1 çay bardağı sıvı yağ

3 su bardağı un

1 su bardağı iri dövülmüş ceviz içi

ÜZERI İÇİN:

1 adet yumurta sarısı

2 yemek kaşığı sıvı yağ

Bir tutam toz şeker

Hamurları

YAĞLAMAK İÇİN:

3 yemek kaşığı tereyağı



YAPILIŞI: Unu eleyerek bir kaba koyun. Sonra yumurta akını, ılık sütü, ılık suyu, sıvı yağı, mayayı, tuzu ekleyin ve hamuru yoğurun. Yoğurduktan sonra, elinizle rulo şekline getirip, üç parmak kalınlığında kesin ve tekrar yuvarlayın. İç harcına geçelim. Tereyağı ve sıvı yağı bir tavaya koyun ve unu da ekleyerek, unun kokusu çıkana dek kavurun. Kavrulduktan sonra cevizi de katın ve karıştırın. Hamurları yağlamak için tereyağı eritin. Yuvarlamış olduğunuz hamurları, olduğu kadar ince açın. Açtıktan sonra, erittiğiniz yağla yağlayın ve dört parmak kalınlığında kesin. Kestiğiniz hamurları, üst üste koyun ve yine dört parmağınızla bol bir şekilde rulo gibi sarıp, alt tarafını kapatın.İçine yaptığımız iç harçtan koyun ve üst tarafını da kapatın. Ardından bütün bezeleri o şekilde yaptıktan sonra, buzdolabında 5-10 dakika bekletin. Bekledikten sonra, tekrar elimizle fincan altı kadar açın ve tepsiye yerleştirin. Yumurta sarısı, yağ ve şekeri karıştırıp üstüne sürdükten sonra, 180 derecede fırına vererek pişirin.



İÇLİ KETE



MALZEMELER

HAMURU İÇİN

2 su bardağı ılık süt

1 su bardağı ılık su

1 su bardağı sıvı yağ

2 yumurta akı

3 çorba kaşığı şeker

1 çorba kaşığı tuz

3 çorba kaşığı kuru maya

Alabildiğince un

ARASINA SÜRMEK İÇİN:

Oda sıcaklığında erimiş tereyağı

ÜZERI IÇIN:

2 adet yumurta sarısı

Susam

İÇ HARCI İÇİN:

1 çay bardağı sıvı yağ

1.5 su bardağı un

1 çay kaşığı tuz

YAPILIŞI: Geniş bir kabın içine sıvı malzemeler koyup; şeker, tuz, maya ve yumurta akı ilave ederek karıştırıyoruz. Daha sonra kontrollü bir şekilde un ilave ediyoruz. Yapışkan kıvamlı, yumuşak bir hamur elde ediyoruz. Hamuru 15 dk dinlenmeye bırakıyoruz. Hamur dinlenirken iç harcı hazırlanır. Tavaya sıvı yağ, un ve tuz ilave edip, kısık ateşte sürekli karıştırarak unun rengi değişene kadar kavuruyoruz. Dinlenen hamuru 4 eşit bezeye ayırıp, her bir bezeyi açıyoruz. Arasına tereyağı sürüyoruz ve dıştan içe katlayarak, rulo yapıyoruz. Bir önceki paylaşımında, resimlerde ayrıntıları var. Hazırladığımız hamurları, yarım saat kadar dinlendiriyoruz. Dinlendikten sonra ruloları biraz yassılaştırıp, kare şeklinde kesiyoruz. Her bir parçayı biraz merdane yardımı ile açarak, arasına hazırlamış olduğumuz içten 1 tatlı kaşığı koyuyoruz ve her bir köşeden, zarf şeklinde kapatıyoruz. Tepsiye dizip, yumurta sarısı sürüp susam ekliyoruz ve 20 dk kadar tepside mayalanmaya bırakıyoruz. 200 derecede pişiriyoruz.