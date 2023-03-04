Herkese merhaba, tezgahlarda lahana halihazırda duruyorken turşusunu kurmanın tam zamanı diyoruz ve lahana turşularımızı kuruyoruz.



MOR HAVUÇLU LAHANA TURŞUSU



MALZEMELER

1 orta boy beyaz lahana

1 kg siyah havuç

1 lt sirke

1 su bardağı tuz

1 tatlı kaşığı limon tuzu

1 kase süs biberi

1 yumurta

3 baş sarımsak

3 lt su







YAPILIŞI: Turşumuz için bir gün önceden hazırlığa başlayalım. Lahananın sert olanını tercih edelim. Lahanaları küçük küçük doğrayalım. Yıkayıp süzgece koyalım. Ertesi güne kadar biraz yumuşasın. Sarımsağı soyup hazır edelim. Ertesi gün eldiven takıp mor havuçları soyup iki üç yerinden kesip halka veya uzunlamasına doğrayalım. Sarımsakları da ikiye bölelim. Kabımıza suyu ve tuzu koyup iyice karıştıralım. Yumurtayı koyup yüzeye çıkmasını bekleyelim. Eğer çıkmazsa tuz ilave edelim. Beş kiloluk bidona önce biraz lahana ve havuç, birkaç biber ile sarımsak serpelim. Tekrar sırayla koyalım. Bitene kadar aynı işlemi yapalım. Önce sirkeyi ve limon tuzunu koyalım. En son suyumuzu ekleyelim. Ağzını sıkıca kapatıp ılık bir yere koyalım. Ertesi gün suyu azalırsa su ilave edelim. On beş gün sonra turşumuz yenmeye hazır.



BEYAZ LAHANA TURŞUSU



MALZEMELER

1 orta boy lahana

Yarım su bardağı kaya tuzu

3 baş sarımsak

İsteğe bağlı kurutulmuş kırmızı biber

1 tatlı kaşığı limon tuzu

1 su bardağı üzüm sirkesi

Su

YAPILIŞI: Lahanamızın dış yapraklarını ayırıp bol suda güzelce yıkayalım. Daha sonra lahanamızı birkaç yerinden uzunlamasına keselim, ortadaki kök kısmını bıçak yardımı ile çıkaralım. Ardından lahanamızı önce 4-5 parçaya bölelim, daha sonra her parçayı dilediğimiz boyutta gelişigüzel keselim ve derince bir tencerenin içerisine alalım. Üzerlerine kaya tuzunu serpiştirelim, lahanalarımızı elimizle 10 dakika kadar ovalım. Yıkanmış 5 litrelik cam kavanozumuza boşluk kalmayacak şekilde lahanalarımızdan azar azar bastırarak yerleştirelim. Sarımsaklarımızın kabuklarını soyalım ve ara ara lahanalarımızın arasına yerleştirelim. Eğer turşunuzun acı olmasını isterseniz sizler de benim gibi kurutulmuş kırmızı biberlerden ekleyebilirsiniz. Bu şekilde kavanozumuz dolana kadar lahanalardan yerleştirelim, ara ara sarımsak eklemeyi de unutmayalım. Lahanalarımızı yerleştirdikten sonra limon tuzunu, sirkeyi ve kavanozumuzu dolduracak kadar su ekleyelim. Daha sonra kavanozumuzun kapağını hava almayacak şekilde sıkıca kapatalım. Ardından ters çevirelim ve malzemelerin karışmasını sağlayalım. Hazırladığımız turşumuzu serin ve güneş almayan yerde 15 gün boyunca bekletelim. Lahanalarımızın rengi döndükten sonra turşumuz yemek için hazır.



MOR LAHANA TURŞUSU



MALZEMELER

1 adet orta boy mor lahana (Yaklaşık 1 kg.)

1.5 yemek kaşığı kaya tuzu

Yarım limon suyu

5 diş sarımsak

1 tutam maydanoz

1.5 su bardağı sirke

1.5 su bardağı su

YAPILIŞI: Mor lahanalarımız ince ince doğranıp, ılık suyla güzelce yıkandıktan sonra 1.5 yemek kaşığı kaya tuzu eklenerek 5-6 dakika derin bir kapta yavaş yavaş ovulur. Süre sonunda 15 dakika kadar bekletilir ve kendini salar. Tercihen 2 litrelik cam bir kavanoza mor lahanamızın yarısı eklenir. Üzerine kalan lahanalar eklenerek yavaşça basılır. Tane olarak sarımsaklarımız üzerine yerleştirilir. En son saplarıyla beraber bir tutam maydanoz da en üstte yerini alır. Yarım limon suyu üzerine sıkıldıktan sonra; lahanamızın çıkan/ kalan suyu, sirkemiz ve normal suyumuzla kavanozumuz doldurulur. Kavanozumuzun kapağını kapatmadan temiz bir naylon gerilerek yerleştirilir. Hava almayacak şekilde kapatılıp, 3-4 dakika iyice çalkalandıktan sonra; serin ve karanlık bir yerde 7 gün bekletilen turşumuz servise hazırdır.