Unutulmaya yüz tutmuş, Beyoğlu'nu Beyoğlu yapan lezzetleri bir çatı altında topluyoruz. Akide şekerlerinden badem ezmesine, tahin helvadan topiğe, paskalya çöreğine kadar son derece nostaljik tatları unutturmamak için çocuklarımıza evde hazırlayabilirsiniz.



TAHİN HELVASI



MALZEMELER

2 su bardağı un

2 yemek kaşığı margarin

5 yemek kaşığı pudra şekeri

7 yemek kaşığı tahin









YAPILIŞI: Öncelikle tereyağ, veya margarini tencereye alıyoruz. Eridikten sonra iki su bardağı unu ekleyip rengi hafif dönüp kokusu çıkıncaya kadar kısık ateşte kavuruyoruz. Ocaktan alıp pudra şekerini ekliyoruz ve şekerin topaklanmaması için iyice eziyoruz. Pürüzsüzleşen helvaya tahini yavaş yavaş ekliyoruz ve akıcı kıvamda bir hamur elde ediyoruz, Seçtiğimiz kalıbı streç filmle kaplıyoruz, hazırlanan helvayı içerisine döküyoruz. Dondurucuda iki saat bekletiyoruz ve kalıptan çıkartıp servis ediyoruz.



MEŞHUR BEYOĞLU ÇİKOLATASI



MALZEMELER

200 gr. sütlü kuvertür çikolata

150 gr. kavrulmuş fındık

Çikolata kalıbı

YAPILIŞI: Çikolatayı benmari usulü 45 dereceye gelinceye kadar eritiyoruz. Erimiş çikolatanın 2/3'ünü temiz mermer bir yüzeye döküyoruz. Bir spatula yardımıyla sıcaklığı 30-32 dereceye düşene dek karıştırıyoruz. Temperlenen çikolatayı kalan erimiş çikolanın içine ekleyip homojen olana kadar karıştırıyoruz. Kavrulmuş fındıkları kalıba atıp çikolatayı üzerine döküyoruz ve katılaşmasını bekliyoruz. Kalıptan çıkarıp parçalara ayırıyoruz.



AKİDE ŞEKERİ



MALZEMELER

2 su bardağı şeker

2/3 su bardağı su

1 tatlı kaşığı limon suyu

1 çay kaşığı tarçın

RENK KATMAK İÇİN:

İsteğe bağlı gıda boyası (yarım çay kaşığı)

Lohusa şekeri (kırmızı renkkızamık şekeri)

Vişne suyu (su yerine konulacak)

İSTEĞE BAĞLI OLARAK:

Fındık

Susam

YAPILIŞI: Şeker ve suyu bir tencereye alıyoruz. Üzerine bir tatlı kaşığı limon suyu da ilave ediyoruz, aşağı yukarı 10-15 dakika kaynatıyoruz. Karışımdan birkaç damla soğuk suya döküyoruz. Eğer şeker dibe şekilli çöküyorsa, bu tam kıvam bulduğunu göstermektedir. Kıvamını bulan karışıma çok oyalanmadan istenilen renkte lohusa şerbeti, isteğe göre gıda boyası ekliyoruz. Ben şekerlerime bu aşamada 2 çay kaşığı tarçın da ilave ediyorum. Geniş bir tezgahın üzerine fırın kağıdı seriyoruz. Üzerine peçeteyle sıvı yağ sürüyoruz. Bu şekerin yapışmasına engel olup katılaşmasına yardımcı olacaktır. 15 dakika buzdolabında veya yarım saat kadar oda sıcaklığında donmasını bekliyoruz. Kıvamı kıvrılabilir hale geldiğinde kenarlarından aynı rulo yapar gibi sarıyoruz ve makas yardımıyla kesiyoruz.