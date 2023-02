Herkese merhaba, İdilika'nın Mutfağı'nda bugün patates ile hazırlayabileceğimiz çok lezzetli ve sürprizli tarifler sunuyorum sizlere.







SÜTLÜ PATATES ÇORBASI

MALZEMELER

3 adet patates

1 adet soğan

3 diş sarımsak

1 lt süt

2 yemek kaşığı zeytinyağı

2 yemek kaşığı tereyağı

1 adet et bulyon

1 litre su

YAPILIŞI: Soğan ve sarımsağı, zeytinyağı ile kavuruyoruz. Bir yemek kaşığı tereyağı ekleyip kavurmaya devam ediyoruz. Küp küp doğradığımız patatesleri ilave edip kavurmaya devam ediyoruz. Üzerine süt ve et bulyonu ekliyoruz. Çorbayı kaynadıktan sonra servis ediyoruz.







PATATESLİ İÇLİ KÖFTE

MALZEMELER

5 adet patates

1 adet yumurtanın akı

1 çorba kaşığı tepeleme un

Tuz

Karabiber

Pul biber

Yeteri kadar su

İÇ MALZEME İÇİN:

300 gr. kıyma

2 çorba kaşığı tereyağı

1 adet soğan

1 çay bardağı çekilmiş ceviz içi

2 dal maydanoz

Tuz

Karabiber

KIZARTMAK İÇİN:

Sıvı yağ

YAPILIŞI: Patatesleri haşlayın. Kabuklarını soyup sıcakken bir çatal yardımıyla ezin ve soğumaya bırakın. Diğer taraftan, iç malzeme için bir tavaya 2 çorba kaşığı tereyağı koyup, yemeklik doğranmış soğanı rengi dönene dek kavurun. Üzerine kıyma ekleyip kıyma pişene kadar birlikte kavurun. Ceviz içi, kıyılmış maydanoz, tuz ve karabiber ekleyin. Karıştırıp ocaktan alın ve soğumaya bırakın. Ezdiğiniz patatesin üzerine yumurta akı, un, tuz, karabiber ve pul biber kattıktan sonra yoğurun. Her seferinde elinizi ıslatarak harçtan cevizden büyük parçalar koparın ve avucunuzda yuvarlayıp, parmağınızla içli köfte yapar gibi ortalarını açın. İçine kıymalı harçtan koyun, yine elinizi ıslatarak yavaş yavaş yukarı doğru çekip ağzını kapatın ve köfte şekli verin. Malzeme bitene dek işleme devam edin. Hazırladığınız köfteleri, bekletmeden bol yağda kızartın ve sıcak servis yapın.







PATATES MANTISI

MALZEMELER

5-6 adet patates

Yarım demet maydanoz

1 kase yoğurt

2-3 diş sarımsak

1 tatlı kaşığı domates salçası

2-3 yemek kaşığı sıvı yağ

Tuz

Karabiber

Pul biber

YAPILIŞI: Patatesler haşlandıktan sonra kabuğunu soyarak iyice eziyoruz. Daha sonra içine doğranmış maydanozları ekliyoruz. İsteğe göre karabiber, kırmızıbiber ve tuz ekleyip karıştırıyoruz. Ceviz büyüklüğünde parçalar alıp ortasına parmak bastırarak kase şekli veriyoruz. Başka bir kasede yoğurdun içerisine sarımsakları ekleyip karıştırıyoruz. Patateslerin içini yoğurtla dolduruyoruz. Sosu için tavada sıvı yağı kızdırıp salçayı ekleyerek karıştırıyoruz. İsterseniz biraz su ilavesi yapabilirsiniz. Patates çanaklarının üzerine salçalı sosu gezdirerek servis yapıyoruz.