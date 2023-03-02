Herkese merhaba, bugün size az ve öz malzemelerle maksimum lezzeti nasıl yakalayabiliriz düşüncesiyle hazırladığım yemekler var.



ŞALGAM AŞI



MALZEMELER

3 adet şalgam

1 adet kuru soğan

200 gr. kıyma

Sıvı yağ

Yarım su bardağı börülce







YAPILIŞI: Şalgamlar patates şeklinde soyulup, küçük parçalara ayrılır. Yağ, soğan ve kıyma kavrularak bir gün önce ıslatılan börülceyle pişirilir.



BAKLA BORANİ



MALZEMELER

1 kilo taze bakla

1 su bardağı bulgur

1 adet kuru soğan

3 su bardağı su

1 çay bardağı sıvı yağ

1 kase sarımsaklı yoğurt

1 tatlı kaşığı tuz

YAPILIŞI: İlk olarak baklalarımızı ayıklayıp ufak ufak doğrayalım. Sonra tenceremize 1 çay bardağı sıvı yağ ve ince kıydığımız soğanları ilave edelim. Pembeleşene kadar kavuralım.

Üzerine doğramış olduğumuz baklaları ekleyerek birkaç kez çevirip karıştıralım. Biraz da su ilave edelim. Baklalarımız yumuşayana kadar haşlayalım. Ardından 1 tatlı kaşığı tuzumuzu ve 1 su bardağı bulgurumuzu katalım. Bulgurumuz suyunu çekinceye kadar pişirelim. Ocaktan indirip biraz soğuması için bekleyelim. Son olarak üzerine sarımsaklı yoğurt gezdirerek karıştıralım.



DİRGİT



MALZEMELER

2 su bardağı işlenmemiş buğday

1 çay bardağı fasulye

1 çay bardağı nohut

1 lt. su

Tuz

YAPILIŞI: Öncelikle tüm baklagilleri akşamdan veya 2 saat öncesinden ılık su ile ıslatınız. Ilık suda beklettiğimiz baklagillerin suyunu süzüp, kaynattığımız 1 litre su eşliğinde düdüklü tencereye alıyoruz, ve kısık ateşte yaklaşık 1 saat pişmeye bırakıyoruz. Pişen dirgite damak tadınıza göre tuzunu ilave edip, ezilmiş ceviz, limon ve arzu ettiğiniz baharatlar eşliğinde servise sunuyoruz.