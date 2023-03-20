Kayseri'ye bağlı bir ilçe olan Talas'ın tanıtım derneğinin hanımlarının kendi emekleri ile çıkardığı şahane yemek kitabı elime ulaştığı için kendimi şanslı hissediyorum. İnceleyince gördüm ki bu mutfak bir derya. Necla Erkara önderliğinde Talas'ın tanıtılmasına böylesine destek veren ekibi canı gönülden kutluyorum.
PEHLİ
MALZEMELER
1 kilogram kemikli parça et
4 adet patlıcan
4 adet domates
3 adet sivri biber
Tereyağı Su
Tuz
ET İÇİN:
1 tatlı kaşığı karabiber
2 yemek kaşığı yoğurt
YAPILIŞI: Etleri el büyüklüğünde parçalayın. Üzerine yoğurt ve karabiber sürdükten sonra tereyağında kızartın ve bir tencereye alın. Tencereye aldığınız etlerin üzerine biraz su ekleyin ve kemiklerinden ayrılıncaya kadar pişirin. Eğer yemeğin suyu azalırsa, sıcak su ilave edebilirsiniz. Diğer taraftan da patlıcanları alacalı soyup, ikiye bölün ve doğrayın. Bir kabın içine su, limon suyu ve tuz koyup patlıcanları içinde biraz bekletin. Yıkayıp kuruladığınız patlıcanları ve doğranmış biberleri tereyağında kızartın. Kızarttığınız sebzeleri bir kaba alın ve üzerine etleri dizin. Haşladığınız etin suyunu da üzerinde gezdirin. Domatesleri de doğrayıp ilave edin damak zevkinize göre tuz koyun. Tüm malzemeleri hazır olan yemeği hafif ateşte 15-20 dakika pişirin. Dilerseniz yemeğinizi fırına da verebilirsiniz.
AYVA DOLMASI
MALZEMELER
3 adet ayva
150 gr kıyma
1/2 adet soğan
1 tatlı kaşığı biber salçası
1 tatlı kaşığı domates salçası
1 adet domates rendesi
2 yemek kaşığı kıyılmış maydanoz
1/2 tatlı kaşığı tuz
1/4 tatlı kaşığı karabiber
1/4 tatlı kaşığı yenibahar
2 yemek kaşığı tereyağı
500 ml su
1 adet çubuk tarçın
PİŞİRMEK İÇİN:
Çubuk tarçın
2 yemek kaşığı nar ekşisi
Su
SERVİS İÇİN:
4 yemek kaşığı pekmez
Maydanoz
YAPILIŞI: Ayvaları yıkayın, tepelerini kapak yapmak için, alt kısımlarını ise tencereye oturması için bıçak yardımıyla kesin, parizyen kaşığıyla içlerini ayvayı delmemeye özen göstererek çıkarın. Hazırladığınız ayvaları kararmaması için su dolu geniş bir kabın içine atın. Soğanı ince ince yemeklik doğrayın, kıyma, biber ve domates salçalarını, domates rendesini, maydanoz, tuz, biber ve yeni bahar ekleyerek yoğurun. Ayvaları sudan çıkarıp süzün ve hazırladığınız harcı içlerine doldurun. Tencereye yerleştirdiğiniz ayvaların kapaklarını bastırmadan kapatın. Ayvaların yarısından biraz yukarı gelecek şekilde su doldurup nar ekşisini üzerinde gezdirinve çubuk tarçınla tereyağlarını ilave edin. Ayvalar yumuşayıp kadar pişirin.İsteğe göre maydanoz ve pekmez ile servis yapın
NEVZİNE
MALZEMELER
HAMURU İÇİN:
1 su bardağı zeytinyağı
100 gr. oda sıcaklığında tereyağı
1 su bardağı su
2 yemek kaşığı tahin
Yarım çay kaşığı tuz
1 paket kabartma tozu
Bol miktarda ceviz
Aldığı kadar un
ŞERBETİ İÇİN:
2 su bardağı şeker
2 su bardağı su
4-5 damla limon suyu
Yarım su bardağı pekmez
YAPILIŞI: Şerbeti kaynatıyoruz, ocaktan alınca pekmezi ilave ediyoruz ve soğumaya bırakıyoruz. Hamur malzemesini sert bir hamur olacak şekilde yoğurup fırın tepsisine elimizle bastırıyoruz ve önceden ısıtılmış 180 derecelik fırında pişiriyoruz. Hamur fırından çıktıktan 5 dakika sonra üzerine soğumuş şerbeti döküyoruz.