Kayseri'ye bağlı bir ilçe olan Talas'ın tanıtım derneğinin hanımlarının kendi emekleri ile çıkardığı şahane yemek kitabı elime ulaştığı için kendimi şanslı hissediyorum. İnceleyince gördüm ki bu mutfak bir derya. Necla Erkara önderliğinde Talas'ın tanıtılmasına böylesine destek veren ekibi canı gönülden kutluyorum.



PEHLİ



MALZEMELER

1 kilogram kemikli parça et

4 adet patlıcan

4 adet domates

3 adet sivri biber

Tereyağı Su

Tuz







ET İÇİN:

1 tatlı kaşığı karabiber

2 yemek kaşığı yoğurt

YAPILIŞI: Etleri el büyüklüğünde parçalayın. Üzerine yoğurt ve karabiber sürdükten sonra tereyağında kızartın ve bir tencereye alın. Tencereye aldığınız etlerin üzerine biraz su ekleyin ve kemiklerinden ayrılıncaya kadar pişirin. Eğer yemeğin suyu azalırsa, sıcak su ilave edebilirsiniz. Diğer taraftan da patlıcanları alacalı soyup, ikiye bölün ve doğrayın. Bir kabın içine su, limon suyu ve tuz koyup patlıcanları içinde biraz bekletin. Yıkayıp kuruladığınız patlıcanları ve doğranmış biberleri tereyağında kızartın. Kızarttığınız sebzeleri bir kaba alın ve üzerine etleri dizin. Haşladığınız etin suyunu da üzerinde gezdirin. Domatesleri de doğrayıp ilave edin damak zevkinize göre tuz koyun. Tüm malzemeleri hazır olan yemeği hafif ateşte 15-20 dakika pişirin. Dilerseniz yemeğinizi fırına da verebilirsiniz.



AYVA DOLMASI



MALZEMELER

3 adet ayva

150 gr kıyma

1/2 adet soğan

1 tatlı kaşığı biber salçası

1 tatlı kaşığı domates salçası

1 adet domates rendesi

2 yemek kaşığı kıyılmış maydanoz

1/2 tatlı kaşığı tuz

1/4 tatlı kaşığı karabiber

1/4 tatlı kaşığı yenibahar

2 yemek kaşığı tereyağı

500 ml su

1 adet çubuk tarçın

PİŞİRMEK İÇİN:

Çubuk tarçın

2 yemek kaşığı nar ekşisi

Su

SERVİS İÇİN:

4 yemek kaşığı pekmez

Maydanoz

YAPILIŞI: Ayvaları yıkayın, tepelerini kapak yapmak için, alt kısımlarını ise tencereye oturması için bıçak yardımıyla kesin, parizyen kaşığıyla içlerini ayvayı delmemeye özen göstererek çıkarın. Hazırladığınız ayvaları kararmaması için su dolu geniş bir kabın içine atın. Soğanı ince ince yemeklik doğrayın, kıyma, biber ve domates salçalarını, domates rendesini, maydanoz, tuz, biber ve yeni bahar ekleyerek yoğurun. Ayvaları sudan çıkarıp süzün ve hazırladığınız harcı içlerine doldurun. Tencereye yerleştirdiğiniz ayvaların kapaklarını bastırmadan kapatın. Ayvaların yarısından biraz yukarı gelecek şekilde su doldurup nar ekşisini üzerinde gezdirinve çubuk tarçınla tereyağlarını ilave edin. Ayvalar yumuşayıp kadar pişirin.İsteğe göre maydanoz ve pekmez ile servis yapın



NEVZİNE



MALZEMELER

HAMURU İÇİN:

1 su bardağı zeytinyağı

100 gr. oda sıcaklığında tereyağı

1 su bardağı su

2 yemek kaşığı tahin

Yarım çay kaşığı tuz

1 paket kabartma tozu

Bol miktarda ceviz

Aldığı kadar un

ŞERBETİ İÇİN:

2 su bardağı şeker

2 su bardağı su

4-5 damla limon suyu

Yarım su bardağı pekmez

YAPILIŞI: Şerbeti kaynatıyoruz, ocaktan alınca pekmezi ilave ediyoruz ve soğumaya bırakıyoruz. Hamur malzemesini sert bir hamur olacak şekilde yoğurup fırın tepsisine elimizle bastırıyoruz ve önceden ısıtılmış 180 derecelik fırında pişiriyoruz. Hamur fırından çıktıktan 5 dakika sonra üzerine soğumuş şerbeti döküyoruz.