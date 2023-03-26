İdilika'nın Mutfağı'nda bugün iftarda ülkemizin başkenti ve bürokrasi şehri olan Ankara'ya konuk oluyoruz. Ankara her ne kadar pek çok kişinin gözünde resmi ve soğuk bir şehir gibi görünse de ziyaretçilerine sunabileceği bir dolu lezzeti vardır. Buranın kendine has bir havası ve Anadolu'nun çeşitli bölgelerinden aldığı göç ile tam bir mozaik kültüre sahiptir. Bu çeşitliliğin elbette yalnızca Ankaralılara özgü olan farklılıklara ve mutfağındaki yemeklere yansıdığını görürüz.







Ankara, hem başkent oluşu hem de tarihteki yeri ile ülkemizin en önemli kentlerinden. Kendine has havası ve Anadolu'dan aldığı yoğun göç ile çeşitlenen mutfağı da yolu Ankara'ya düşenleri şaşırtıp mutlu edecek kadar zengin. Hatta başkentin her damağa hitap edecek türde lezzeti olduğunu söylemek mümkün. Ankara yemekleri; et severlerden sebze aşıklarına, hamur işlerine düşkün olanlardan çorbasız yapamayanlara kadar herkesin kendi beğenisine uygun tadı bulabileceği kadar çeşitli.

Başkentin az bilinen lezzetlerinden biri olan İnceğiz Çorbası; kuzu eti, nohut ve buğday ile hazırlanan mükemmel bir yemek olarak karşımıza çıkıyor. Ayrıca içeriğinde semizotu sapları ve yoğurt ile taçlandırılan bu lezzet, Ankara'da çoğunlukla ana yemekten önce başlangıç olarak tercih ediliyor.

Ancak tadına doyamayıp daha fazlasını isteyeceğinizden emin olduğumuz bu çorbayı ana yemek olarak da görebileceğiniz konusunda sizi bilgilendirmiş olalım. Çorbanın üzerine dökülen kırmızı toz biberli yağ ise damakları kendine hayran bırakıyor.







ÖLLÜĞÜN KÖRÜ

MALZEMELER

2 kilogram erişte

4 çorba kaşığı tereyağı

250 gram kıyma (isteğe bağlı peynirle de yapılabilir)

250 gram ceviz (isteğe bağlı)

Tuz

YAPILIŞI: Erişte kaynayan suya atılıp pişirilir ve kevgirde süzülür. Tepsiye cevizle birlikte kavrulmuş kıyma yayılır, üzerine süzülmüş erişteler konularak yağlanıp fırında pişirilir. Ters çevrilerek kare porsiyonlara bölünüp servis yapılır.







ENTEKKE BÖREĞİ

MALZEMELER

1 kg. un

1/2 kg. kıyma

Dorbi kuru hamur mayası

1 yumurta

1/2 paket margarin

3 çorba kaşığı yoğurt

1/2 demet maydanoz

1/2 su bardağı süt

Karabiber

Tuz

Sıvı yağ

YAPILIŞI: Mayayı ılık sütte eritin. Un, yumurta, maya, yoğurt, margarin, 1 fincan sıvı yağ ve tuz ile hamuru yoğurup mayalanmaya bırakın. Kıymayı suyunu salıncaya kadar kavurun ve üzerine kıyılmış maydanoz, tuz ve biberini ekleyin. Ceviz büyüklüğünde hamur parçaları alıp üzerine bastırarak yassılaştırın. Ortasına kıyma koyup kenarlarını kapatın ve kızgın yağda pişirin.







YEMLİK CACIĞI

MALZEMELER

150 gram yemlik otu

2 su bardağı yoğurt

2 orta boy salatalık

3-4 diş sarımsak

1 yemek kaşığı sıvı yağ

Kuru nane

Aldığı kadar su

Tuz

YAPILIŞI: Yıkanıp temizlenen yemlikler, ince ince doğranır. Yoğurt sulandırılır. Yoğurdun içine yemlik, ince doğranmış salatalık, sarımsak ve tuz eklenir, karıştırılır. Üzerine nane ve sıvı yağ dökülerek servis yapılır.







İNCEĞİZ ÇORBASI

MALZEMELER

1 su bardağı haşlanmış nohut

1 su bardağı haşlanmış aşurelik buğday

2 kaşık margarin

1 büyük kase yoğurt

100 gr. kavrulmuş kuzu eti

2 kaşık un

Yarım demet semizotu sapı

1 çay kaşığı kırmızı toz biber

Aldığı kadar su

1 tatlı kaşığı tuz

YAPILIŞI: Haşlanmış nohut, buğday ve çok küçük doğranmış eti tencereye koyun. Üzerine biraz sıcak su ekleyin. Semizotu saplarını çok ince şekilde doğrayarak ilave edin. Tuz ekleyin ve pişmeye bırakın. Diğer taraftan yoğurda un ve su ekleyerek çırpın. Tenceredeki sudan biraz alarak ilave edin ve karıştırın. Sonra bu yoğurtlu karışımı yavaşça tencereye ekleyin. Yağı eritin. Kırmızı toz biber serpip ocağı kapatın. Çorbayı servis tabağına alınca bu yağlı sosu çorbanın üzerine gezdirerek servis yapın.







ŞİBİT TATLISI

MALZEMELER

Yarım kg. un

Aldığı kadar su

Tuz

ŞERBETİ İÇİN:

3 su bardağı şeker

3 su bardağı su

125 gram tereyağı

YAPILIŞI: Un, su ve tuz ile kulak memesi yumuşaklığında bir hamur elde edilir. Nemli bezin altında 10 dakika dinlendirilir. İki eşit parçaya bölünür, her bir parça yufka kalınlığında açılır, sac üzerinde hafifçe pişirilir. Şerbeti için, su ve şeker tencerede kaynatılır, içine tavada eritilen tereyağı eklenir. Baklava şeklinde kesilen hamur önceden hazırlanan şuruba katılır. Fazla beklemeden içinden alınarak servis yapılır.