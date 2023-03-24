İdilika'nın Mutfağı'nda bugün Çankırı'ya konuk oluyoruz. Her yörenin olduğu gibi Çankırı'nın da kendine özgü birçok yemeği bulunuyor. Ağırlıklı olarak buğday ve buğday ürünlerinin yer aldığı Çankırı yöresel lezzetleri, Orta Anadolu yemeklerinin özelliklerini taşıyor. Çankırı'da birçok kişi; tarhana, keşkek, bulgur ve yarma gibi yiyecekleri kendisi üretiyor. Bunların yanı sıra sucuk, kıyma, kavurma, fasulye, biber, patlıcan, konserve ve reçel gibi ürünler de halkın emek vererek ürettiği diğer lezzetler. Çankırı halkı daha çok; hamurdan bükme, cızlama, gözleme, mantı, tatar böreği, çullama ve pıhtı yapıyor. Bunları sac, tava, fırın, tencere gibi farklı ortamlarda pişiriyorlar. Bakalım Çankırı iftar sofrası ile bize ne lezzetler vadediyor...









YAREN GÜVECİ



MALZEMELER

500 gr. iri doğranmış dana eti

3 adet domates

3 adet patlıcan

12-15 adet arpacık soğanı

7 adet sivri biber

7-8 diş sarımsak

2 yemek kaşığı salça

3 yemek kaşığı tereyağı

Yarım çay bardağı sıvı yağ

Tuz

Karabiber

Pul biber

3 su bardağı sıcak su

YAPILIŞI: Etlerimizi ısınan güvecimize ekliyoruz ve etlerimiz suyunu sarıp çekene kadar kavuruyoruz. Suyunu çektikten sonra tuz, sıvı yağımızı, arpacık soğanlarımızı ve sarımsağı ekleyip biraz daha kavuruyoruz ve salçamızı ve biraz sıcak su ekliyoruz. Bu sırada patatesimizi patlıcanımızı domatesimizi soyup iri şekilde doğruyoruz. Etlerin üstüne önce patates sonra patlıcan biber ve domates sırasıyla güvecimize ekliyoruz. Üstüne tereyağımızı baharatlarımızı ve sıcak suyumuzu ekliyoruz.



CİMCİK HAMURU ÇORBASI



MALZEMELER

2 su bardağı yeşil mercimek

1 su bardağı kesme hamur

Büyük kase yoğurt

Su

Tuz







ÜZERİ İÇİN:

Tereyağı

Nane

YAPILIŞI: Öncelikle mercimeği sıcak suda bekletip suyunu süzelim ve sudan geçirelim. Tencereye suyu alıp içine mercimeği ve hamuru dökelim içindekiler yumuşayıncaya kadar arada karıştırarak orta ateşte pişirelim ve çorbanın içinden üç dört yemek kaşığı suyundan alıp yoğurdun içine döküp karıştıralım ve yavaş yavaş karıştırarak çorbanın içine dökelim. Tavada tereyağı ve naneyi kızdırıp çorbanın üzerine gezdirelim tuzunu da döküp servis edelim.



HAMEYLİ



MALZEMELER

1 kg. un

1 kg. buğday nişastası

750 gr. tereyağı

1 tatlı kaşığı tuz

Yarım kg. süt

3 yumurta

250 gr. yoğurt

1 adet limon

250 gr. ceviz içi

1 yemek kaşığı sirke

ŞERBETİ İÇİN:

5 su bardağı şeker

6 su bardağı su

1 adet limon

YAPILIŞI: Un, süt, yumurta, yoğurt, tuz, 1 yemek kaşığı yağ ve sirke kulak memesi yumuşaklığında yoğurulur. Hamur 50 parçaya bölünür. Çay tabağı büyüklüğünde açılır. Hamur yarım saat dinlendirilir. Bezeler nişastayla açıldıktan sonra her biri teker teker kurutulur. Sonra üst üste dizilir. 45'inci bezeden sonra ceviz serpilir. Açma işlemi bitince hamur 3-4 parmak genişliğinde kareler şeklinde kesilir ve üçgen şeklinde katlanarak tepsiye dizilir. Yağ eritilir ve üzerine sıcakken dökülür. Sonra orta sıcaklıktaki fırında 1 saat civarında pişirilir. Su ile şeker kaynatılarak şerbeti hazırlanır. İçine yarım limon sıkılır ve biraz daha kaynatılır. Tatlı ılıkken şerbeti ılık olarak dökülür