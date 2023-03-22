Mevsim dolayısıyla çok uzun saatler oruçlu kalacağımızdan sahurda tok tutan yiyecekler tüketmemiz şart. Hem uyku sersemi olup hem de karnımızı doyuracak lezzetleri hazırlamak zor gibi görünse de çok pratik alternatifleri üretilebilir.



3-4 DAKİKA SÜRÜYOR

Aynı anda hem omlet, hem simit, hem de tost keyfini yaşayabileceğiniz enfes bir sahur önerim var bugün. Yapımı üç-dört dakika sürmüyor bile. Kime yaptıysam hayran kaldı; sizlere de tavsiye ediyorum. Bu ilk sahur sofranıza İdilika'nın simit tost omledini koyun; ister sucuklu, pastırmalı, isterseniz de menemen formunda. Bunun, sahur sofrasının en umut vâdeden ve yükselen yıldızı olacağına kuşkunuz olmasın.

'Uykumdan uyanıp fazla zaman kaybet istemiyorum, bir bardak su içip tekrar uyuyorum' diyenler, uyumadan önce bu fırında tostu hazırlayıp tepsiye dizin, sahura sadece fırını çalıştırmak kalsın. Hem yumurta, hem jambon, hem ekmekle çok tok kalacağınıza eminim. Hayırlı sahurlar...









SİMİT OMLET



MALZEMELER

1 adet simit

2 adet yumurta

1 tatlı kaşığı tereyağı

Yarım su bardağı rendelenmiş kaşar peyniri

1 tatlı kaşığı biber salçası

YAPILIŞI: Bir adet simidi yatay olarak fotoğrafta göründüğü gibi kesiyoruz. Tereyağını iç kısımlarına sürüyoruz. Yatay olarak kestiğimiz simidin alt tarafını bir tavaya koyuyoruz ve arkalı önlü üç dakika kadar kızarmasını sağlıyoruz. Üzerine bol kaşar peyniri ekleyip simidin ikinci yarısını üzerine kapatıyoruz. Tam ortasında oluşan boşluğa iki yumurta kırıyoruz ve tuzluyoruz. Tavaya bir kapak kapatıyoruz. Çok hafif piştikten sonra yumurtalı kısmın üzerine rendelenmiş kaşar peyniri serpip kapağı tekrar kapatıyoruz. Dilimleyerek servis yapıyoruz.

PÜF NOKTASI

Simit tost omleti yaparken ocağınızın altının kısık olmasına dikkat ediniz.



FIRINDA TOST



MALZEMELER

2 dilim tost ekmeği

2 dilim hazır dilimli kaşar peyniri

1 dilim burger peyniri

1 dilim jambon

Tereyağı

1 adet yumurta sarısı

YAPILIŞI: Tost ekmeklerini tost makinasında kızartıyoruz. Bir tost ekmeğinin içine tereyağı sürüyoruz. Üzerine bir dilim kaşar peyniri koyuyoruz. Üzerine jambon ve burger peyniri koyuyoruz. Üzerine diğer tost ekmeğini kapatıyoruz. Tost ekmeğinin üzerine ayrı bir tarafta rendelenip yumurta sarısı ile iyice karıştırılmış kaşar peynirini koyuyoruz. Tostu fırında, peynir eriyip üzeri kızarana kadar pişiriyoruz. Piştiğinde sıcak servis ediyoruz.



KEÇİBOYNUZLU YULAF LAPASI



MALZEMELER

1 su bardağı süt

4 yemek kaşığı yulaf ezmesi

1 yemek kaşığı kakao

1 yemek kaşığı keçiboynuzu özü

ÜZERİNİ SÜSLEMEK İÇİN:

Muz, ceviz, çiğ badem, kuru meyve

YAPILIŞI: İlk olarak, küçük bir tencerenin içerisine 4 yemek kaşığı yulaf ezmesi eklenir. Süt, kakao ve keçiboynuzu özü yulaf ezmesinin üzerine eklendikten sonra ocağa alınır. Öncelikle orta ateşte, daha sonra kısık ateşte yulaflar yumuşayıncaya kadar pişirilir. İstenilen kıvama geldiğinde, hazırladığınız yulaf lapasını kaseye alıp üzerini dilediğiniz gibi süsleyebililirsiniz.