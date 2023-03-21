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İDİL ÇİMRİN
21 Mart 2023, Salı İDİLİKANIN MUTFAĞI İDİL ÇİMRİN

Akşama misafir var

İdilika'nın Mutfağı'nda bugün, maliyeti düşük bir akşam yemeği sofrası hazırlıyoruz.

CİĞER KAVURMA

MALZEMELER
400 gr. yaprak kesilmiş ciğer
1 adet kuru soğan
1 adet yeşil biber
1 adet kırmızı kapya biber
1 avuç mantar
2 yemek kaşığı ayçiçek yağı
1 yemek kaşığı soya sosu
1 tatlı kaşığı kekik
1/4 çay kaşığı tuz




YAPILIŞI: Soğanları piyazlık olacak şekilde doğruyoruz. Ayçiçek yağına ilk olarak soğanları ardından biberleri ilave edip soteliyoruz. İçine soya sosu ve baharatları ekliyoruz. Soteyi bir tabağa alıyoruz. Yaprak ciğerleri aynı tavada arkalı önlü pişiriyoruz. Sebzeler ile birleştirip servis ediyoruz.

TAHİNLİ ŞEKERPARE

MALZEMELER
2 adet yumurta
1 büyük çay bardağı irmik
200 gr. margarin
1+1/3 su bardağı pudra şekeri
1 su bardağı tahin
1.5 paket kabartma tozu
4 su bardağı un ŞERBET İÇİN:
4 su bardağı su
4 su bardağı şeker
1 dilim limon
YAPILIŞI: Öncelikle şerbetimizi hazırlıyoruz; şeker ve suyu tencerede kaynatıyoruz. Kaynadıktan 10 dakika sonra limon ekliyoruz ve 5 dakika daha ocakta tutup soğutuyoruz. Hamur için; yumurta, margarin, pudra şekeri, tahin, irmik ve kabartma tozunu karıştırıp, azar azar un ilavesiyle hamur hazırlıyoruz. Yuvarlayıp tepsiye diziyoruz ve önceden ısıtılmış fırında, 175 derecede pişiriyoruz. Şerbetle buluşturduktan sonra tahin ilave ediyoruz.

PATATES ÇORBASI

MALZEMELER
3 adet patates
1 adet soğan
3 diş sarımsak
1 paket çiğ krema
2 yemek kaşığı zeytinyağı
2 yemek kaşığı tereyağı
1 adet et bulyon
1 litre su
YAPILIŞI: Soğan ve sarımsağı zeytinyağı ile kavuruyoruz. Bir yemek kaşığı tereyağı ekleyip kavurmaya devam ediyoruz. Küp küp doğradığımız patatesleri ilave edip karıştırmaya devam ediyoruz. Üzerine su ve et bulyonu ekliyoruz. Çorbayı kaynatıyoruz. En son çiğ kremayı da ilave edip servis ediyoruz.

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