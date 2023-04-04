İdilika'nın Mutfağı'nda bugün iftarda Niğde'ye konuk oluyoruz. Orta Anadolu'da yer alan Niğde, sahip olduğu Neolitik döneme ait kalıntıları, Hititler, Frigler, Asurlular, Helenistler, Persler, Romalılar, Selçuklular ve Osmanlılar gibi imparatorlukların da hüküm sürdüğü zengin bir tarihi öneme sahip şehirlerimizden biridir. Güney'de Mersin, Doğu'da Adana, Kuzey'de Nevşehir ve Aksaray, Batı'da ise Konya ile çevrili olan Niğde, tüm bölgelere olan önemli bir geçiş yeridir. Mersin ve Adana gibi zengin bir mutfağa sahip bu iki şehre olan yakınlığının Niğde'ye gastronomi bakımından da etkisi olmuştur.









PİRİNÇLİ ELMA DOLMASI



MALZEMELER

8 adet orta boy Niğde elması

1 çay bardağı pirinç

Yarım çay bardağı kıyma

1 yemek kaşığı ayçiçek yağı

5 yemek kaşığı toz şeker

Tuz

YAPILIŞI: Elmaların kabukları soyulur. Şekilleri bozulmadan sap kısmından başlanarak elmalar parçalanmadan oyulur. Elmalar kararmasın diye limonlu suya konur. Ayrı bir kapta yıkanmış pirinç, kıyma, yağ ve tuz harmanlanır. Çay kaşığı yardımı ile elmaların oyuk kısmına dikkatlice doldurulur. Tencereye dizilir. Üstüne toz şeker serpilerek suyu ayarlanır. Pirinçler açılıncaya kadar kısık ateşte pişirilir.







DİTME



MALZEMELER

0.5 kg. ditmelik asma yaprağı

250 gr. orta yağlı kuzu kıyma

1 kg. soğan

1 çay bardağı ince bulgur veya pirinç

1 yemek kaşığı salça

1 yemek kaşığı tereyağı

Tuz, pul biber, limon

YAPILIŞI: Ditme ılık suda bekletilerek tuzdan temizlenir. Bir tencereye tereyağı konularak eritilir, ince bir şekilde doğranan soğanlar pembeleşinceye kadar tereyağında çevrilir. Sonra üzerine kıyma ilave edilir. Kıyma rengini değiştirene kadar kavurulur. Sonra ditme, limon suyu, pul biber, tuz, bulgur veya pirinç ve bir miktar da su eklenerek hep birlikte kısık ateşte pişmeye bırakılır. Pişme işlemi tamamlandıktan sonra bir süre dinlendirilir ve sonra sıcak servis edilir.



MAZAKLI KÖFTE



MALZEMELER

500 gram yağsız kıyma

1.5 su bardağı köftelik bulgur

1 su bardağı irmik

2 yumurta

1 bağ maydanoz

Karabiber, pul biber

1 yemek kaşığı salça

1 baş kuru soğan (rendelenmiş)

Tuz

1 baş kuru soğan

1 yemek kaşığı salça

Kuru nane

Tereyağı

Sıcak su

YAPILIŞI: Köftelik malzemeler karıştırılıp iyice yoğurulur. Kıvamını anlamak için küçük bir kaba sıcak su konup az limon damlatılıp içine bir iki tane köfte konup pişirilerek dağılıp dağılmadığına bakılır. Sonra arada elimiz ıslatılarak fındık büyüklüğünde köfteler yuvarlanarak hazırlanır. Ayrı bir tencerede ince doğranmış kuru soğan ve tereyağı kavurulur. Üzerine salça eklenir ve kuru nane katılır. Kaynamış su ilave edilip sonra da suyun içine köfteler atılır. 15 dakika kadar köfteler pişene kadar kaynatılır.