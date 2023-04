İdilika'nın Mutfağı'nda bugün iftarda Mersin'deyiz. İftarın olmazsa olmazı nedir? Tabii ki çorbalar. O halde buyurun Mersin iftar sofralarının vazgeçilmezi olan çorbalara ve Mersin'in imza tatlılarına bir göz atalım. Mersin yöresinin kendine özgü, lezzetli yemekleri vardır. Yemeklerde buğday önem taşır, et ve sebze yemekleri de çok çeşitli, aynı zamanda lezzetlidir. Sebze yemeği olarak ekili sebzelerin yanında kırda kendiliğinden yetişenler de tercih edilir. Mersin mutfağının temel özelliği bol baharatlı yemekleri ve yemek üstüne yenilen tatlılarıdır. Sosyal seviyesi ne olursa olsun, hemen her ailenin mutfağında buğday mamülü eksik olmaz.







Özellikle bulgurun bu kadar yaygın olarak benimsenmesi öteden beri süregelen bir ananenin devamıdır. Çukurova'ya ilk yerleşmelerin, büyük çoğunluğunun göçebe olduğunu düşünürsek, bulgur ve ona verilen önem daha kolay anlaşılır. Mersin'de bulgura dayalı yiyecek türlerinin başlıcaları: Analı Kızlı, Kısır, Batırık, Öğcel, Sini Köftesi, Fellah Köftesi, Lepe (Lapa), Yumurtalı Köfte, Susamlı Köfte, Etli Döğme Pilavı, Keşkek, Gavırga, Kapana Humus Yemeği, Erik Yemeği, Topalak Çorbası, Yüzük Çorbası, Tatar Çorbası. Bugünlük benden bu kadar. Mutlu sofralarda buluşabilmek dileği ile.



MERSİN USULÜ KELLE PAÇA ÇORBASI



MALZEMELER

1 adet temizlenmiş koyun kellesi

Biraz sirke

Tuz

Limon tuzu

SOSU İÇİN:

2–3 diş sarımsak

1 yemek kaşığı tereyağı

Yarım yemek kaşığı salça

1 tatlı kaşığı toz biber









YAPILIŞI: İyice temizlenmiş kelleyi düdüklü tencerede 1 saat haşlıyoruz. Haşlandıktan sonra etlerini doğruyoruz. Daha sonra tavaya tereyağı ve rendelenmiş sarımsağı alıyoruz. Üzerine toz biber ve tuz atıp, salçayı ekliyoruz. Kavrulunca kellenin içine ilave edip pişirmeye devam ediyoruz.



TOPALAK ÇORBASI



MALZEMELER

1 kg. bulgur

150 gr. nohut

500 gr. et

1 tatlı kaşığı karabiber ve kimyon

2 kaşık salça

1 baş soğan

2 yemek kaşığı kuru nane

2 adet limon

250 gr. irmik

1 su bardağı un

Yeteri kadar tuz

YAPILIŞI: Nohut ve eti haşlıyoruz. Diğer taraftan bulgur, salça, kıyılmıs soğan, kimyon ve karabiber ilave ederek yoğuruyoruz. Daha sonra irmik ve un ilave edilerek yoğurmaya devam ediyoruz. İyice yumuşadıktan sonra fındık büyüklüğünde avuç içerisinde yuvarlıyoruz. Daha önce haşlanan nohut ve et ile topalakları kaynatıyoruz. 20 dakika kaynatıldıktan sonra ekşisini ve tuzunu ilave ediyoruz. En son yağ ve salçayı kuru naneyle tavada erittikten sonra çorbaya ekliyoruz.









TANTUNİ EFSANESİ



Temelde çok küçük doğranmış etin haşlanıp kızdırılmış bir sac üzerinde pamuk yağı ve toz biber eklenerek çevrilmesiyle yapılır. Pişirme sırasında saca arada bir su eklenir ki hem sacın sıcaklığı korunsun, hem de tantuninin sarılacağı ekmeği yumuşatmak için buhar sağlansın. Pişen etler; sumak, maydanoz, piyazlık soğan, domates ve çeşitli baharatlar eklenerek dürüm yapılır. Yanında en güzel de ayran gider.



EVDE NASIL YAPILABİLİR?

Kimi sokak lezzetlerini evde yapmak mümkündür. Biz Türk hanımları, sokakta severek yediğimiz bazı lezzetleri evlerimizde kendimiz yapmayı çok severiz, kendimizi büyük bir zafer kazanmış gibi hissederiz. Tantuni yapmak ise son derece basit. Her zaman pamuk yağı ya da sac tavaya ihtiyacımız yok, pekala vok ya da teflon düz bir tava ile de yapabiliriz.



MALZEMELER

450 gr. kuşbaşı ya da zırhtan geçirilmiş kuzu eti

50 gr. kuyruk yağı

3 yemek kaşığı sıvı yağ

Yarım su bardağı su

1 adet kuru soğan

Sumak

Pul biber

Tuz

Biber turşusu

Domates

Maydanoz

Lavaş

YAPILIŞI: Bulabilirsek sac tavanın içinde kuyruk yağını eritiyoruz. Sıvı yağı ekliyoruz. Kırmızı toz biber ilave edip etleri içine atarak kavuruyoruz. Etler suyunu salıp çekene kadar pişiriyoruz. Su ilave ediyoruz. Pul biber ve tuz ekliyoruz. Lavaşları üzerine kapatıp yumuşamalarını sağlıyoruz. Diğer yandan piyazlık doğranmış soğanı sumakla karıştırıp iyice ovuyoruz ve suyunu salmasını bekliyoruz. Lavaşların içine tantuniyi alıp dilim domates, biber turşusu ve sumaklı soğanla dürüm yapıyoruz.



PÜF NOKTASI

Tantuniyi dana etinden yapmak isterseniz, geç pişme ihtimali olduğundan önceden haşlamanızı tavsiye ederim.



KEREBİÇ



MALZEMELER

1 yumurta

125 gr. katı yağ

3 yemek kaşığı zeytinyağı

1 çay kaşığı kabartma tozu

1 paket vanilya

1 Türk kahvesi fincanı pudra şekeri

2 su bardağı un

2 yemek kaşığı irmik

İÇ MALZEME:

1 su bardağı iri kırılmış ceviz

3 yemek kaşığı toz şeker

1 tatlı kaşığı tarçın

Pudra şekeri

YAPILIŞI: Hamur için tüm malzemeleri yoğurma kabına alıp 5 dakika yoğuruyoruz. 15 dakika dinlendiriyoruz. İç olan ceviz, şeker ve tarçını karıştırıyoruz. Hamurdan ceviz gibi parçalar koparıyoruz. Kopardığımız parçayı içli köfte yapar gibi oyup, iç kısmını ceviz ile doldurup kapatıyoruz. Yuvarlayıp kerebiç kalıbına bastırıyoruz. Hazırladığımız kerebiçleri fırın tepsisine dizip 175 derece fırında hafiften kızarana kadar pişiriyoruz. Fırından çıkınca soğutup üzerine pudra şekeri serpiyoruz.