Herkese merhaba, İdilika'nın Mutfağı'nda bugün Yozgat'a konuk oluyoruz. Anadolu'nun tam orta noktasında yer alan ilimiz Yozgat, mutfak olarak da Anadolu'nun birbirinden lezzetli yemeklerinden etkilenmiş ve kendine özgü bir yemek kültürü oluşturmuştur.



EKŞİLİ KABAK



MALZEMELER

1 adet kara kabak veya yarım bal kabağı

Bir yemek kaşığı un

Yeteri kadar tuz

İki adet kuru soğan

Bir yemek kaşığı salça







SOSU İÇİN:

4 diş sarımsak

1 adet yumurta

1 çay bardağı elma sirkesi

1 tatlı kaşığı tuz

YAPILIŞI: Kabaklar ince ince dilimlenip yıkanır. 1 yemek kaşığı un ve tuzla harmanlanır. Fırın tepsisine alınır. 30 dk. kadar fırında pişirilir. Bir tavada orta boy iki adet kuru soğan sıvı yağ ile kavrulur. Bir yemek kaşığı salça ve iki su bardağı kadar su eklenir. Bu salçalı su, fırındaki kabağın üstüne dökülür ve kabağın üstünü kapatacak kadar olmalıdır. 5-10 dk. daha fırınlanır. Sosu: 4 diş sarımsak ezilir. 1 yumurta, 1 çay bardağı sirke ve tuz karıştırılır. Fırındaki kabağın üzerine gezdirilir. 5 dk. daha pişirilir ve servis edilir.



ÇİĞDEM PİLAVI



MALZEMELER

4 kase bulgur

1 kase tereyağı

8 kase tavuk suyu

1 kase çiğdem









YAPILIŞI: Tereyağı bir tavada eritilir. Bulgur, bu yağ ile biraz kavrulduktan sonra tavuk suyu ilave edilir. Piştikten sonra üzerine çiğdemin kök kısmı ve çiçeği ilave edilir. Dinlenmeye bırakılır.



TANDIR KEBABI



MALZEMELER

1 kg. kuzu eti

1/2 kilo domates

250 gr. sivri biber

2 baş kuru soğan

Tuz

Karabiber

YAPILIŞI: Kebap için alınan et bir gün önceden tuzlanıp dinlenmeye bırakılır. Özel olarak hazırlanan tandır ocağında iki taraflı yanan ateşin ortasına şişlere takılarak yarım saat pişmeye bırakılır. Domatesler ve biberler ayrı pişirilir. Yarım saat ateşte pişen etler közde içini çekmesi için 10- 15 dk. bekletilir. Pişmiş olan et özel pidesinin üstünde doğranır. İsteğe göre karabiber eklenir. Domates, biber ve kuru soğandan oluşan tabakta, doğranmış pidelerle servis yapılır.



MISIR TATLISI



MALZEMELER

1 kg. mısır unu

2 yumurta

1 kase un

1 su bardağı sıvı yağ

1 su bardağı yoğurt

1 su bardağı su

1 paket kabartma tozu

ŞERBETİ İÇİN:

2.5 su bardağı toz şeker

2.5 su bardağı su

YAPILIŞI: Yumurta, yağ, su, yoğurt ve kabartma tozu derin bir kaseye alınır. Mısır unu ve normal un eklenip yoğrulur. Cevizden büyük bezeler alınır, yuvarlanır ve yağlanmış tepsiye dizilir. Bezelerin her biri için el muhakkak ıslatılır. Aksi takdirde bezeler ele yapışır. Üstü kızarana kadar yani yaklaşır 30 dk. pişirilir. Tatlı sıcakken yine sıcak olan şerbet üzerine dökülür. Ağzı kapatılır ve şerbeti çekene kadar dinlendirilir.