İdilika'nın Mutfağı'nda bu iftarda Ardahan sofrasına konuk oluyoruz. Doğu Anadolu Bölgesi'nin kuzeyinde bulunan ve Karadeniz Bölgesi ile sınır olan Ardahan, bulunduğu coğrafi şartlar itibarıyla zengin bir mutfak kültürüne sahiptir... Bakalım bizleri ne lezzetler bekliyor...



MAFİŞ



MALZEMELER

1 su bardağı süt

1 su bardağı su

Yarım yaş maya

Tuz

Aldığı kadar un









YAPILIŞI: Malzemeleri yoğurup kulak memesi yumuşaklığında bir hamur elde edin. 1.5-2 saat mayalanmaya bırakın. Hamurdan istediğiniz boyutta bezeler yapın. Her bezeyi yarım cm. kalınlığında açın ve istediğiniz boyda hamuru kesin. Kızdırdığınız yağ havuzunda mafişlerinizi arkalı önlü kızartın.



KAZ ETLİ İÇLİ PİLAV



MALZEMELER



1.5 kg. kaz

SOSU İÇİN:

Biber salçası

kekik

Karabiber

Pul biber

Sıvı yağ

İÇ PİLAV İÇİN:

100 gr. tavuk ciğeri

1 adet küçük boy soğan

Sıvı yağ

Tereyağ

Karabiber

Tuz

2 su bardağı pirinç

YAPILIŞI: İlk olarak kazı sıcak suda bolca yıkıyoruz ve iki saat kadar sıcak su içerisinde bekletiyoruz. Sonrasında suyu süzüp tekrar bir tencere kaynar suyun içine kazı koyup 10 dakika kadar haşlıyoruz ve tekrar kazın suyunu süzüp sıcak sudan geçiriyoruz. Köpüklü ve kanlı suyundan arınan kazı kaynar su ile düdüklüde haşlıyoruz. Daha sonra sosunu hazırlayıp kazın her tarafına sürüyoruz. Sosu hazırlarken salçayı sıcak su ile seyreltip sıvı yağ ve karabiber, pul biberi ekleyip karıştırıyoruz. Karışımı her tarafına sürdüğümüz kazı öncelikle fırın poşeti içinde 200 derecede önceden ısıttığımız fırında pişiriyoruz. Sonra poşeti çıkarıp fanlı bir şekilde pişiriyoruz. Minik minik doğradığımız tavuk ciğerini soteliyoruz. Ciğer önce sulanıp sonra tekrar suyunu çekince doğradığımız soğanları ilave ediyoruz. Soğanlarda kavrulunca sıvı yağ ve tereyağı ekliyoruz. Sonrasında yıkanmış pirinçlerimizi ekleyip kavuruyoruz, karabiber, tuz ve kaynar suyu ekleyip kısık ateşte pişiriyoruz. Pilav pişince servis tabağına iç pilavı alıyoruz, üzerine nar gibi kızarmış kazı koyup servis ediyoruz.



HELLE AŞI



MALZEMELER

1 çay bardağı pirinç

2 yemek kaşığı un

1 kase doğranmış Urfa peyniri

1 yemek kaşığı tereyağı

Kırmızı biber

YAPILIŞI: Pirinci yıkayın, bir tencereye koyup, bol suda haşlayın. Haşlarken üzerine 1 su bardağı suda ezilmiş unu yavaş yavaş karıştırarak ekleyin. Bozadan daha cıvık kıvamda bir çorba olması gerekmektedir. Pirinçler iyice piştikten sonra içine peynirleri katarak, 1-2 taşım daha kaynatıp, altını söndürün. Çorbanın üzerine kırmızı biberli kızgın tereyağı dökerek servis edin.