İdilika'nın Mutfağı'nda bugün iftarda Kastamonu'ya konuk oluyoruz. Kastamonu mutfağı, yörenin ormanlarında yetişen tarımsal ürünlerin, et ve hamur işiyle harmanlanmasıyla ortaya çıkmış. 800'den fazla yemek türüne rastlanan Kastamonu mutfağında, farklı yörelerden yaklaşık 500 yemek yer alıyor. Bakalım Kastamonu, iftar sofrasında bizleri hangi lezzetlerle karşılıyor...



SİMİT TİRİDİ



MALZEMELER

1.5 Kastamonu simidi (bayat)

2-3 çorba kepçesi kemik suyu

3 yemek kaşığı sarımsaklı yoğurt

3 yemek kaşığı baharatla kavrulmuş kıyma

2 yemek kaşığı eritilmiş tereyağı







YAPILIŞI: Bayatlamış olan simitlerimizi önce enlemesine bıçak ile kesiyoruz. Daha sonra suyu güzel çekmesi için elimizle koparıyoruz. Ardından sıcak kemik suyu ile güzelce ıslatıyoruz. Fazla suyunu döküyoruz. Daha sonra sırasıyla sarımsaklı yoğurdu, baharatlarla kavrulmuş kıymayı ve tereyağını döküp bekletmeden servis yapıyoruz.



KASTAMONU USULÜ EKŞİLİ PİLAV



MALZEMELER

2 su bardağı siyez bulguru

5 su bardağı su

1 bağ taze ebegümeci

1 demet maydanoz

1 demet dereotu

1 demet taze ısırgan otu

5-6 adet taze asma yaprağı

1 demet taze nane

3 orta boy kuru soğan

2 çorba kaşığı domates salçası

Yarım çay bardağı sıvı yağ

1 çorba kaşığı tereyağı

3 su bardağı ekşi ayran veya 2 kase yoğurt

Yeterince tuz

İsteğe göre karabiber ve pul biber







YAPILIŞI: Tencereye sıvı yağı koyuyoruz. Ardından doğradığımız kuru soğanları pembeleşinceye kadar kavuruyoruz. Daha sonra kavurduğumuz soğana salçayı ekliyoruz. Bir-iki saat öncesinden ılık suda ıslattığımız siyez bulgurunu ve 5 su bardağı suyu tencereye koyup kaynamaya bırakıyoruz. Diğer yandan tüm yeşillikleri yıkayıp elle küçük parçalara ayırıyoruz. Bulgur pişince yeşillikleri tencereye koyup bir taşım kaynatıyoruz. Üç su bardağı ekşi ayran veya yoğurdu da bu karışıma ilave ediyoruz. Bir taşım daha kaynatıp ocaktan alıyoruz. Ekşili pilavın üzerine kızdırılmış tereyağını gezdiriyoruz.



TAVUKLU BANDUMA



MALZEMELER

2 tavuk göğsü

2 su bardak tavuk suyu

Banduma özel yufkası

100 gr. tereyağı

Karabiber

1 bardak dövülmüş ceviz

YAPILIŞI: İlk olarak tavuk etlerini tencereye alıyoruz. Üzerine su koyup haşlıyoruz. Piştikten sonra suyunu süzerek kenara alıp tavuk etlerini küçük parçalar halinde elimizle didikliyoruz. Banduma yufkası, özel bir yufkadır. Elinizde yoksa, normal yufkayı üç parmak kalınlığında şeritler halinde keserek hazırlıyoruz. Ayrı bir tencerede tereyağını eritiyoruz. Geniş ve yuvarlak bir tepsiye alıyoruz. Ayrı bir tencerede tavuk sularını kaynatıyoruz. Kaynayan tavuk suyunun içine yufkalarımızı batırıyoruz. Hemen tepsiye yayıyoruz. Bunu iki sıra, üç kat yapıyoruz. Daha sonra yufkalarımızı halka şeklinde diziyoruz. Ardından tavuk suyuna batırarak devam ediyoruz. Aralarına ve katlarına dövülmüş cevizleri atıyoruz. Üzerine tüm tereyağını döküyoruz. Üzerine ceviz gezdirip sıcak olarak servis ediyoruz.