İdilika'nın Mutfağı'nda bugün iftarda Bingöl'e misafir oluyoruz. Pek çok yörede olduğu gibi Bingöl yöresinde de yaz ve kış mevsiminde yenilen yemekler farklılık göstermektedir.

Yazları sebzeli, kışları ise etli ve kurutulmuş sebzelerden yapılan yemekler ile hamur işi yemekler rağbet görmektedir. Yine yemekler sabah, öğlen ve akşam öğünlerinde de farklılık arz eder. Şehir merkezinde kahvaltıda çay, süt, çökelek, peynir, tereyağı, zeytin tüketildiği gibi mercimek, ezo gelin, yayla çorbalarına da rağbet edilmektedir.









TUTMAÇ ÇORBASI



MALZEMELER

500 gr. un

1 kg. yoğurt

2 baş sarımsak

1 yemek kaşığı tereyağı

200 gr. kavurma

Toz biber

Nane

Tuz

YAPILIŞI: Un biraz tuz ile yoğrulur. Hamur haline getirilip, yoğrulan hamurdan kağıt inceliğinde yufkalar hazırlanır. Temiz bir bez üzerinde tek tek istenilen büyüklükte kesilir. Önceden hazırlanmış yoğurda bir miktar su karıştırılıp hafif ateşte kaynayıncaya kadar karıştırılır. 5 dakika kaynadıktan sonra kesilmiş olan yufkalar ilave edilir. Bir miktar kavurma içine atılarak 15 dakika sonra ateşten indirilir. Tavada eritilen tereyağına isteğe göre acı biber, nane konarak ateşte kavrulur. Tabaklara konan çorbaya bu sos ilave edilerek servis yapılır.









MASTUVA



MALZEMELER

2 kg. ayran

250 gr. pirinç

125 gr. tereyağı

YAPILIŞI: Pirinç ayıklanıp yıkandıktan sonra geniş bir tencereye konur ve ayran ilave edilir. Karıştırılarak normal yanan ocağa konur. Ayranın çürümemesi için kaynayıncaya kadar tahta bir kaşıkla sürekli karıştırılır. Kaynadıktan sonra karıştırma işlemi bırakılarak katı hale gelene kadar pişirilir.



LÖL



MALZEMELER

1 kg. un

1 paket toz maya veya 2 küp şeker büyüklüğünde yaş maya

1 paket margarin (oda sıcaklığında yumuşatılmış)

1 tatlı kaşığı tuz

1 çay bardağından eksik sıvı yağ

Aldığı kadar ılık su

İÇ HARCI İÇİN:

1 demet maydanoz

Çökelek (yoksa lor)

1 kuru soğan

1 kase kavurma (ufak doğranmış)

Tulum peyniri veya küçük 1 parça peynir

YAPILIŞI: Hamur kabına un alınır, içine maya, tuz eklenir ve ılık su ile yoğrulur. Hamurun yumuşak ekmek hamuru kıvamında olmasına dikkat edilir. Hamur mayalanmaya bırakılır. Bu arada içi hazırlanır. Maydanoz ve soğan ince doğranır. Çökelek kavurma ve peynir eklenir, iyice karıştırılır. Hamur biraz kabarınca fırın tepsisine sıvı yağ dökülür, hamur tepsiye alınır. Hamur elle inceltilip açılır, üstüne yarım paket margarin sürülür ve hamur rulo sarılıp ekseni etrafında bükülüp 10 dakika kadar dinlendirilir. Tekrar hamur açılır, kalan margarin sürülür rulo yapılır. Hamur ikiye bölünür. Alta alınacak parçanın biraz büyük olmasına dikkat edilir. Fırın tepsisi bu kez katı yağla tekrar yağlanır. Büyük hamur parçası tepsiye alınır, elle açılır üstüne iç harç konarak hafif dağıtılır. Üstüne kalan hamur elde açılarak kapatılır. Altaki parça kenarlardan yukarı doğru kıvrılarak kapatılır ve üstünden hafif bastırılıp kenarlara doğru yaydırılır. Tepsiye iyice yayılan hamur önceden 200- 250 derecede ısıtılmış fırında üstü altı iyice kızarana kadar pişirilir. Fırından alınan tepsinin üstüne kağıt havlu konur. Başka bir fırın tepsisi ters çevrilip kapatılır. Dilimlenerek sıcak servis yapılır.